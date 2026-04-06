Még súlyosabb energiaválságot hozhat a hóhiány: Norvégia óriási bajban, több országban brutálisan elszálltak az áramárak

Dél-Norvégia magas hegyeit telente rendszerint méterekben mérhető hótakaró borítja, az évtizedek óta nem tapasztalt száraz tél azonban most a vártnál jóval kevesebb csapadékot hozott, ami igen komoly nehézségeket okoz az ország áramellátásában. A hóhiány nyomán kialakult áramtermelési fennakadások Európa-szerte tovább súlyosbíthatják a már így is elég drasztikus energiaválságot, Svédországban például már most brutálisan megugrottak az áramárak.

Az olvadó hóból kinyert energiából korábban bőven jutott exportra, például Németországba is, most azonban a szokatlanul hideg és száraz tél hóhiányt és energiaválságot idézett elő Norvégiában és közvetve több más országban/Fotó: DPA/Axel Heimken

Norvégiát több ezer víztározója miatt gyakran Európa legnagyobb „akkumulátorának” nevezik. Normál körülmények között az ország vízenergia-rendszere elegendő villamos energiát termel a belföldi igények kielégítésére, és jelentős mennyiséget tudtak exportálni is. Tavaly a nettó villamosenergia-export a teljes termelés mintegy 15 százalékát tette ki – derül ki a Bloomberg cikkéből.

Az elmúlt hónapok rendkívül száraz időjárása azonban felborította ezt az egyensúlyt. Az idei tél Norvégiában 2010 óta a leghidegebb volt, ami nagyrészt annak tudható be, hogy Grönland térségében tartós magasnyomású légköri képződmény alakult ki, amely megakadályozta a nedves atlanti légtömegek beáramlását az északi régióba. A csapadék hiánya miatt a hókészletek húszéves mélypontra süllyedtek, ami mintegy 25 terawattórás energiadeficitet eredményezett – közölte Tuomo Saloranta, a Norvég Vízügyi és Energiaigazgatóság hidrológusa. Ez a mennyiség közel egyötödét teszi ki Norvégia tavalyi teljes vízenergia-termelésének.

A hiány már most érezhető az európai villamosenergia-piacokon. Norvégia csökkentette exportját az Egyesült Királyság és Németország irányába, miközben az északi régióban jelentősen emelkedtek az árak. A térség villamosenergia-termelésének több mint fele vízenergiából származik, Norvégiában pedig szinte teljes egészében ez biztosítja az áramellátást. Bár a vízenergia általában kiszámíthatóbb, mint a szél- vagy napenergia, működése alapvetően a megfelelő mennyiségű csapadéktól és hófelhalmozódástól függ.

„Rendszerünk alapvetően az időjárástól függ” – mondta Kari Ekelund Thorud, a Norsk Hydro energiaügyekért felelős ügyvezető alelnöke, amely Norvégia egyik legnagyobb energiafelhasználója. Hozzátette: ha az időjárás kedvezőtlenül alakul, az ország energiaellátása lényegesen sérülékenyebbé válik.