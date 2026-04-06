Még súlyosabb energiaválságot hozhat a hóhiány: Norvégia óriási bajban, több országban brutálisan elszálltak az áramárak

Dél-Norvégia magas hegyeit telente rendszerint méterekben mérhető hótakaró borítja, az évtizedek óta nem tapasztalt száraz tél azonban most a vártnál jóval kevesebb csapadékot hozott, ami igen komoly nehézségeket okoz az ország áramellátásában. A hóhiány nyomán kialakult áramtermelési fennakadások Európa-szerte tovább súlyosbíthatják a már így is elég drasztikus energiaválságot, Svédországban például már most brutálisan megugrottak az áramárak.
Norvégiát több ezer víztározója miatt gyakran Európa legnagyobb „akkumulátorának” nevezik. Normál körülmények között az ország vízenergia-rendszere elegendő villamos energiát termel a belföldi igények kielégítésére, és jelentős mennyiséget tudtak exportálni is. Tavaly a nettó villamosenergia-export a teljes termelés mintegy 15 százalékát tette ki – derül ki a Bloomberg cikkéből.
Az elmúlt hónapok rendkívül száraz időjárása azonban felborította ezt az egyensúlyt. Az idei tél Norvégiában 2010 óta a leghidegebb volt, ami nagyrészt annak tudható be, hogy Grönland térségében tartós magasnyomású légköri képződmény alakult ki, amely megakadályozta a nedves atlanti légtömegek beáramlását az északi régióba. A csapadék hiánya miatt a hókészletek húszéves mélypontra süllyedtek, ami mintegy 25 terawattórás energiadeficitet eredményezett – közölte Tuomo Saloranta, a Norvég Vízügyi és Energiaigazgatóság hidrológusa. Ez a mennyiség közel egyötödét teszi ki Norvégia tavalyi teljes vízenergia-termelésének.
A hiány már most érezhető az európai villamosenergia-piacokon. Norvégia csökkentette exportját az Egyesült Királyság és Németország irányába, miközben az északi régióban jelentősen emelkedtek az árak. A térség villamosenergia-termelésének több mint fele vízenergiából származik, Norvégiában pedig szinte teljes egészében ez biztosítja az áramellátást. Bár a vízenergia általában kiszámíthatóbb, mint a szél- vagy napenergia, működése alapvetően a megfelelő mennyiségű csapadéktól és hófelhalmozódástól függ.
„Rendszerünk alapvetően az időjárástól függ” – mondta Kari Ekelund Thorud, a Norsk Hydro energiaügyekért felelős ügyvezető alelnöke, amely Norvégia egyik legnagyobb energiafelhasználója. Hozzátette: ha az időjárás kedvezőtlenül alakul, az ország energiaellátása lényegesen sérülékenyebbé válik.
Az olyan vízrendszerek, mint amelyet Eikeland felügyel, rendkívül elterjedtek Norvégiában. A több mint 200 kilométer hosszan elnyúló Otra folyó – amelyet a Vatndal-víztározó és a környező tavak táplálnak – hosszú, ritkán lakott völgyeken halad keresztül, amelyeket kisebb gazdaságok és nyaralók tarkítanak.
Bár a folyó első pillantásra érintetlen természeti szépséget sugároz, valójában szigorúan szabályozott rendszer része, amelyet vízerőművek, szivattyús energiatárolók és gátak hálózata alkot. Szigorú előírások határozzák meg, hogy a vízszint milyen mértékben emelkedhet vagy csökkenhet. Gyakorlatilag minden vízcseppről nyilvántartást vezetnek: az éves csapadék közel 80 százalékát hasznosítják, és mindössze egyetlen vízesés maradt érintetlen.
Az éves hóolvadás kulcsszerepet játszik a rendszer egyensúlyának fenntartásában. Amikor az A Energi szakemberei idén megmérték a hótakarót – speciális rudakkal mintát véve és a sűrűséget elemezve –, hamar nyilvánvalóvá vált, hogy komoly problémával állnak szemben. „Februárban nem volt hó, és márciusban sem sok” – mondta Lars Erik Omland, a vállalat piaci elemzési vezetője. Hozzátette: fokozatosan vált egyértelművé, hogy ez a tél rendkívül hóhiányos lesz.
Elszálltak az áramárak: egész Európában súlyosbíthatja az energiaválságot a norvég hóhiány
A hatásokat már a fogyasztók is érzékelik. Az Egyesült Királyságba és Németországba irányuló villamosenergia-export – amelyek a legfontosabb piacok közé tartoznak – az idei évben rendre mintegy 50, illetve 40 százalékkal esett vissza, miközben Észak-Svédországban a téli energiaárak a 2025-ös szint több mint négyszeresére emelkedtek. A skandináv síközpontok is nehéz helyzetbe kerültek: egyszerre kell több mesterséges havat előállítaniuk, miközben az emelkedő villamosenergia-költségekkel is meg kell küzdeniük.
Svédországban Ulf Svensson, aki elektromos fűtéssel melegíti otthonát, meglepődve tapasztalta a költségek drasztikus növekedését. „Nem gondoltam volna, hogy ilyen magas lesz” – mondta, utalva a havi több mint 10 ezer svéd koronás (nagyjából 350 ezer forintos) számlára. Hozzátette: az északi régióban korábban hagyományosan alacsonyak voltak az energiaárak.
Az áramárak megugrása különösen kedvezőtlen időszakban éri Európát, mivel a Közel-Keleten zajló háború miatt a földgázárak is emelkednek. Az Egyesült Királyságban a szokásosnál szelesebb időjárás részben ellensúlyozta a Norvégiából érkező import visszaesését, ennek ellenére a legdrágább időszakokban továbbra is fosszilis energiahordozók biztosítják az ellátást, ami különösen problémás, mivel a Perzsa-öblön keresztüli export gyakorlatilag leállt.
A kereskedők számára a norvég energiadeficit mértékét egy kulcsmutató, az úgynevezett hidrológiai egyensúly jelzi. Ez azt méri, hogy
- a hókészletekben,
- víztározókban
- és felszín alatti vizekben
mennyi energia áll rendelkezésre a szezonális átlaghoz képest. A mutatót naponta többször is figyelik, más tényezőkkel együtt, mint például a francia atomerőművek termelése vagy az európai gáztárolók töltöttsége.
A hiány február végén 2011 óta nem látott szintre nőtt, és március nagy részében ezen a szinten maradt, mielőtt a közelmúltban enyhén javult volna. Dél-Norvégiában – amely tenger alatti vezetékeken keresztül kapcsolódik az európai kontinenshez és az Egyesült Királysághoz – a hókészlet az év ezen időszakában 1996 óta a legalacsonyabb.
Az északi régió másnapi villamosenergia-árai idén már megközelítették a német árszintet, amely az elmúlt évtizedben átlagosan mintegy 60 százalékkal volt magasabb. Ez jól mutatja, hogy a térség hagyományos árversenyelőnye gyorsan eltűnhet, ha a vízkészletek csökkennek. „Amikor a skandináv régióban hidrológiai hiány alakul ki, a viszonylag olcsó villamos energia exportja jelentősen visszaesik az olyan piacok felé, mint az Egyesült Királyság vagy Németország” – mondta Staffan Bergh, a Bodecker Partners elemzési vezetője. Hozzátette: ilyenkor a drágább termelési módokra kell támaszkodni, ami általában magasabb árakat és nagyobb piaci volatilitást eredményez.
Az idei rendkívül hideg tél a keresletet is növelte. Oslóban több mint harminc egymást követő napon keresztül fagypont alatt maradt a hőmérséklet, ami az elmúlt mintegy 16 év leghosszabb ilyen időszaka volt a Norvég Meteorológiai Intézet adatai szerint. A tartós hideg fokozta a fűtési igényt, miközben a csapadék hó és jég formájában raktározódott el, késleltetve a víztározók feltöltődését.
Ezzel párhuzamosan a szélenergia-termelés is jelentősen visszaesett. A skandináv térségben 2026 januárjában és februárjában a szélsebesség jóval elmaradt a hosszú távú átlagtól, és 2013 óta nem látott alacsony szintre süllyedt – áll a Maine-i Egyetem Klímaváltozási Intézetének adataiban. Ezzel szemben az Egyesült Királyságban és Németországban ugyanebben az időszakban erősebb volt a szélenergia-termelés, ami hozzájárult az európai piac stabilizálásához.
A jelenlegi helyzetben a csökkenő vízkészletekből teljesíthetőnk tűnnek az év végéig szóló határidős villamosenergia-szerződések, a tél végével azonban gyorsan zárul az időablak a tartalékok feltöltésére. Önmagukban a záporok és esőzések várhatóan nem lesznek elegendőek a helyzet rendezéséhez. „Nyilvánvaló, hogy egyetlen csapadékos esemény nem elegendő a víztározók feltöltéséhez” – mondta Tarjei Breiteig, az A Energi hidrológiai és meteorológiai vezetője. Hangsúlyozta: még egy szélsőséges csapadékhullám esetén is tartósabb, hosszabb ideig fennálló kedvező időjárásra lenne szükség a helyzet érdemi javításához, ugyanakkor a körülmények gyorsan is változhatnak