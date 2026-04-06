Orbán Viktor: Ha ezt a gázvezetéket elvágják, magyar családok százezrei maradnak energia nélkül

energiaválság

Még súlyosabb energiaválságot hozhat a hóhiány: Norvégia óriási bajban, több országban brutálisan elszálltak az áramárak

A szokatlanul száraz és hideg tél miatt drámaian visszaesett Norvégia hókészlete, ami komoly energiadeficitet okoz a vízenergiára épülő rendszerben, és már most érezteti hatását az európai áramárakban és exportban. A helyzet rávilágít arra, mennyire sérülékeny a skandináv és közvetve az európai energiarendszer az időjárási szélsőségekkel szemben: néhány hónapnyi kedvezőtlen időjárás több országra kiterjedő energiaválságot okozhat.
energiaválságNorvégiaenergiaárakáramtermeléselektromos áramvízenergia

Dél-Norvégia magas hegyeit telente rendszerint méterekben mérhető hótakaró borítja, az évtizedek óta nem tapasztalt száraz tél azonban most a vártnál jóval kevesebb csapadékot hozott, ami igen komoly nehézségeket okoz az ország áramellátásában. A hóhiány nyomán kialakult áramtermelési fennakadások Európa-szerte tovább súlyosbíthatják a már így is elég drasztikus energiaválságot, Svédországban például már most brutálisan megugrottak az áramárak.

energiaválság, Norvégia, Németország, erőmű
Az olvadó hóból kinyert energiából korábban bőven jutott exportra, például Németországba is, most azonban a szokatlanul hideg és száraz tél hóhiányt és energiaválságot idézett elő Norvégiában és közvetve több más országban/Fotó: DPA/Axel Heimken

Norvégiát több ezer víztározója miatt gyakran Európa legnagyobb „akkumulátorának” nevezik. Normál körülmények között az ország vízenergia-rendszere elegendő villamos energiát termel a belföldi igények kielégítésére, és jelentős mennyiséget tudtak exportálni is. Tavaly a nettó villamosenergia-export a teljes termelés mintegy 15 százalékát tette ki – derül ki a Bloomberg cikkéből.

Az elmúlt hónapok rendkívül száraz időjárása azonban felborította ezt az egyensúlyt. Az idei tél Norvégiában 2010 óta a leghidegebb volt, ami nagyrészt annak tudható be, hogy Grönland térségében tartós magasnyomású légköri képződmény alakult ki, amely megakadályozta a nedves atlanti légtömegek beáramlását az északi régióba. A csapadék hiánya miatt a hókészletek húszéves mélypontra süllyedtek, ami mintegy 25 terawattórás energiadeficitet eredményezett – közölte Tuomo Saloranta, a Norvég Vízügyi és Energiaigazgatóság hidrológusa. Ez a mennyiség közel egyötödét teszi ki Norvégia tavalyi teljes vízenergia-termelésének.

A hiány már most érezhető az európai villamosenergia-piacokon. Norvégia csökkentette exportját az Egyesült Királyság és Németország irányába, miközben az északi régióban jelentősen emelkedtek az árak. A térség villamosenergia-termelésének több mint fele vízenergiából származik, Norvégiában pedig szinte teljes egészében ez biztosítja az áramellátást. Bár a vízenergia általában kiszámíthatóbb, mint a szél- vagy napenergia, működése alapvetően a megfelelő mennyiségű csapadéktól és hófelhalmozódástól függ.

„Rendszerünk alapvetően az időjárástól függ” – mondta Kari Ekelund Thorud, a Norsk Hydro energiaügyekért felelős ügyvezető alelnöke, amely Norvégia egyik legnagyobb energiafelhasználója. Hozzátette: ha az időjárás kedvezőtlenül alakul, az ország energiaellátása lényegesen sérülékenyebbé válik.

Az olyan vízrendszerek, mint amelyet Eikeland felügyel, rendkívül elterjedtek Norvégiában. A több mint 200 kilométer hosszan elnyúló Otra folyó – amelyet a Vatndal-víztározó és a környező tavak táplálnak – hosszú, ritkán lakott völgyeken halad keresztül, amelyeket kisebb gazdaságok és nyaralók tarkítanak.

Bár a folyó első pillantásra érintetlen természeti szépséget sugároz, valójában szigorúan szabályozott rendszer része, amelyet vízerőművek, szivattyús energiatárolók és gátak hálózata alkot. Szigorú előírások határozzák meg, hogy a vízszint milyen mértékben emelkedhet vagy csökkenhet. Gyakorlatilag minden vízcseppről nyilvántartást vezetnek: az éves csapadék közel 80 százalékát hasznosítják, és mindössze egyetlen vízesés maradt érintetlen.

Az éves hóolvadás kulcsszerepet játszik a rendszer egyensúlyának fenntartásában. Amikor az A Energi szakemberei idén megmérték a hótakarót – speciális rudakkal mintát véve és a sűrűséget elemezve –, hamar nyilvánvalóvá vált, hogy komoly problémával állnak szemben. „Februárban nem volt hó, és márciusban sem sok” – mondta Lars Erik Omland, a vállalat piaci elemzési vezetője. Hozzátette: fokozatosan vált egyértelművé, hogy ez a tél rendkívül hóhiányos lesz.

Elszálltak az áramárak: egész Európában súlyosbíthatja az energiaválságot a norvég hóhiány

A hatásokat már a fogyasztók is érzékelik. Az Egyesült Királyságba és Németországba irányuló villamosenergia-export – amelyek a legfontosabb piacok közé tartoznak – az idei évben rendre mintegy 50, illetve 40 százalékkal esett vissza, miközben Észak-Svédországban a téli energiaárak a 2025-ös szint több mint négyszeresére emelkedtek. A skandináv síközpontok is nehéz helyzetbe kerültek: egyszerre kell több mesterséges havat előállítaniuk, miközben az emelkedő villamosenergia-költségekkel is meg kell küzdeniük.

Svédországban Ulf Svensson, aki elektromos fűtéssel melegíti otthonát, meglepődve tapasztalta a költségek drasztikus növekedését. „Nem gondoltam volna, hogy ilyen magas lesz” – mondta, utalva a havi több mint 10 ezer svéd koronás (nagyjából 350 ezer forintos) számlára. Hozzátette: az északi régióban korábban hagyományosan alacsonyak voltak az energiaárak.

Az áramárak megugrása különösen kedvezőtlen időszakban éri Európát, mivel a Közel-Keleten zajló háború miatt a földgázárak is emelkednek. Az Egyesült Királyságban a szokásosnál szelesebb időjárás részben ellensúlyozta a Norvégiából érkező import visszaesését, ennek ellenére a legdrágább időszakokban továbbra is fosszilis energiahordozók biztosítják az ellátást, ami különösen problémás, mivel a Perzsa-öblön keresztüli export gyakorlatilag leállt.

A kereskedők számára a norvég energiadeficit mértékét egy kulcsmutató, az úgynevezett hidrológiai egyensúly jelzi. Ez azt méri, hogy 

  • a hókészletekben, 
  • víztározókban 
  • és felszín alatti vizekben 

mennyi energia áll rendelkezésre a szezonális átlaghoz képest. A mutatót naponta többször is figyelik, más tényezőkkel együtt, mint például a francia atomerőművek termelése vagy az európai gáztárolók töltöttsége.

A hiány február végén 2011 óta nem látott szintre nőtt, és március nagy részében ezen a szinten maradt, mielőtt a közelmúltban enyhén javult volna. Dél-Norvégiában – amely tenger alatti vezetékeken keresztül kapcsolódik az európai kontinenshez és az Egyesült Királysághoz – a hókészlet az év ezen időszakában 1996 óta a legalacsonyabb.

Az északi régió másnapi villamosenergia-árai idén már megközelítették a német árszintet, amely az elmúlt évtizedben átlagosan mintegy 60 százalékkal volt magasabb. Ez jól mutatja, hogy a térség hagyományos árversenyelőnye gyorsan eltűnhet, ha a vízkészletek csökkennek. „Amikor a skandináv régióban hidrológiai hiány alakul ki, a viszonylag olcsó villamos energia exportja jelentősen visszaesik az olyan piacok felé, mint az Egyesült Királyság vagy Németország” – mondta Staffan Bergh, a Bodecker Partners elemzési vezetője. Hozzátette: ilyenkor a drágább termelési módokra kell támaszkodni, ami általában magasabb árakat és nagyobb piaci volatilitást eredményez.

Az idei rendkívül hideg tél a keresletet is növelte. Oslóban több mint harminc egymást követő napon keresztül fagypont alatt maradt a hőmérséklet, ami az elmúlt mintegy 16 év leghosszabb ilyen időszaka volt a Norvég Meteorológiai Intézet adatai szerint. A tartós hideg fokozta a fűtési igényt, miközben a csapadék hó és jég formájában raktározódott el, késleltetve a víztározók feltöltődését.

Ezzel párhuzamosan a szélenergia-termelés is jelentősen visszaesett. A skandináv térségben 2026 januárjában és februárjában a szélsebesség jóval elmaradt a hosszú távú átlagtól, és 2013 óta nem látott alacsony szintre süllyedt – áll a Maine-i Egyetem Klímaváltozási Intézetének adataiban. Ezzel szemben az Egyesült Királyságban és Németországban ugyanebben az időszakban erősebb volt a szélenergia-termelés, ami hozzájárult az európai piac stabilizálásához.

A jelenlegi helyzetben a csökkenő vízkészletekből teljesíthetőnk tűnnek az év végéig szóló határidős villamosenergia-szerződések, a tél végével azonban gyorsan zárul az időablak a tartalékok feltöltésére. Önmagukban a záporok és esőzések várhatóan nem lesznek elegendőek a helyzet rendezéséhez. „Nyilvánvaló, hogy egyetlen csapadékos esemény nem elegendő a víztározók feltöltéséhez” – mondta Tarjei Breiteig, az A Energi hidrológiai és meteorológiai vezetője. Hangsúlyozta: még egy szélsőséges csapadékhullám esetén is tartósabb, hosszabb ideig fennálló kedvező időjárásra lenne szükség a helyzet érdemi javításához, ugyanakkor a körülmények gyorsan is változhatnak

 

