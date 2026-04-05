Az unió gazdasága már most fuldoklik, Brüsszel az összeomlás szélére sodorja Európát

Egyre komolyabb energiakrízis van kialakulóban az Európai Unióban az iráni háború és a Barátság kőolajvezeték ukrán blokádja miatt. Dan Jorgensen, az Európai Bizottság energiaügyi biztosa korábbi nyilatkozatában fel is vázolt javaslatokat a válság kezelésére; így például az üzemanyag-jegyrendszer bevezetését és további stratégiai tartalékok felszabadítását. Ugyanakkor kérdéses, hogy ezen intézkedésekkel megfékezhető-e az energiaárak drasztikus emelkedése. A diverzifikált beszerzések mellett szavakban igen elkötelezett uniós testület épp csak a legkézenfekvőbb megoldással nem számol, azaz a Barátság vezetéken történő olajszállítás újraindításával és az orosz energiahordozókat sújtó szankciók részbeni vagy teljes feloldásával.

Az Európai Bizottság megoldási javaslatai már korántsem látszanak megfelelő és kielégítő megoldásnak az energiaválság kezelésére / Fotó: DURSUN AYDEMIR / ANADOLU

Az Európai Bizottság helyzetértékelése jó, ám javaslataik csak tovább mélyítenék az energiaválságot

Dan Jorgensen a Financial Timesnak adott helyzetértékelése helyesnek tűnik, valóban soha nem látott energiakrízis elé néz az Európai Unió a közel-keleti konfliktus és a Barátság kőolajvezetéken történő olajszállítások leállítása miatt. Ám az Európai Bizottság megoldási javaslatai már korántsem látszanak megfelelő és kielégítő megoldásnak, hiszen a fogyasztás korlátozása – üzemanyag-jegyrendszerrel, sebességkorlátozással és az autóhasználat mellőzésével –, valamint a stratégiai tartalékok további apasztása hosszú távon nem jelentenek megoldást a kialakult helyzetre.

Ráadásul nem mellékes tényező, hogy az alternatív források jelentősen drágábbak a keleti irányból, csővezetéken érkező szénhidrogéneknél. Már ha egyáltalán beszerezhetők a jelenlegi helyzetben, hiszen a világpiacon uralkodó farkastörvények miatt már most több hajón érkező szénhidrogén-szállítmányt irányítottak más célországok felé Európa helyett. Ennek ellenére az Európai Bizottság továbbra sem hajlandó – az Egyesült Államok által már korábban meglépett – orosz energiahordozókat sújtó korlátozások feloldására.

Így az európai családok és vállalakozások a drasztikus energiaáremelkedés következményeivel kénytelenek szembesülni már most is azokban az országokban, ahol a kormány nem tesz határozott lépéseket az árak letörésére.

A magyar kormány Európában elsőként hozott intézkedéseket az üzemanyagárak emelkedésének korlátozására, illetve Magyarországon hosszú évek óta érvényben van a rezsicsökkentés is. E két lépés jelentős terhektől kíméli meg a magyar családokat, azonban az Európai Bizottság mindkét beavatkozás kapcsán jelezte, hogy azokkal nem ért egyet, és felszólította hazánkat azok megszüntetésére.

Ugyanakkor a számítások alapján látható, hogy míg a rezsicsökkentés eltörlése egy átlagos magyar család esetében akár 700 ezer forinttal növelné az éves kiadásokat, addig az üzemanyagárak emelkedése akár évi 600-900 ezer forintos többletkiadást jelentene. Arról nem is beszélve, hogy az üzemanyagár növekedése az élelmiszerek árát is drasztikusan megemelné, ami éves szinten 180-360 ezer forinttal növelné egy átlag magyar család kiadásait.