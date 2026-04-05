Az unió gazdasága már most fuldoklik, Brüsszel az összeomlás szélére sodorja Európát

Egyre komolyabb energiakrízis van kialakulóban az Európai Unióban az iráni háború és a Barátság kőolajvezeték ukrán blokádja miatt. Dan Jorgensen, az Európai Bizottság energiaügyi biztosa korábbi nyilatkozatában fel is vázolt javaslatokat a válság kezelésére; így például az üzemanyag-jegyrendszer bevezetését és további stratégiai tartalékok felszabadítását. Ugyanakkor kérdéses, hogy ezen intézkedésekkel megfékezhető-e az energiaárak drasztikus emelkedése. A diverzifikált beszerzések mellett szavakban igen elkötelezett uniós testület épp csak a legkézenfekvőbb megoldással nem számol, azaz a Barátság vezetéken történő olajszállítás újraindításával és az orosz energiahordozókat sújtó szankciók részbeni vagy teljes feloldásával.
Az Európai Bizottság helyzetértékelése jó, ám javaslataik csak tovább mélyítenék az energiaválságot
Dan Jorgensen a Financial Timesnak adott helyzetértékelése helyesnek tűnik, valóban soha nem látott energiakrízis elé néz az Európai Unió a közel-keleti konfliktus és a Barátság kőolajvezetéken történő olajszállítások leállítása miatt. Ám az Európai Bizottság megoldási javaslatai már korántsem látszanak megfelelő és kielégítő megoldásnak, hiszen a fogyasztás korlátozása – üzemanyag-jegyrendszerrel, sebességkorlátozással és az autóhasználat mellőzésével –, valamint a stratégiai tartalékok további apasztása hosszú távon nem jelentenek megoldást a kialakult helyzetre.
Ráadásul nem mellékes tényező, hogy az alternatív források jelentősen drágábbak a keleti irányból, csővezetéken érkező szénhidrogéneknél. Már ha egyáltalán beszerezhetők a jelenlegi helyzetben, hiszen a világpiacon uralkodó farkastörvények miatt már most több hajón érkező szénhidrogén-szállítmányt irányítottak más célországok felé Európa helyett. Ennek ellenére az Európai Bizottság továbbra sem hajlandó – az Egyesült Államok által már korábban meglépett – orosz energiahordozókat sújtó korlátozások feloldására.
Így az európai családok és vállalakozások a drasztikus energiaáremelkedés következményeivel kénytelenek szembesülni már most is azokban az országokban, ahol a kormány nem tesz határozott lépéseket az árak letörésére.
A magyar kormány Európában elsőként hozott intézkedéseket az üzemanyagárak emelkedésének korlátozására, illetve Magyarországon hosszú évek óta érvényben van a rezsicsökkentés is. E két lépés jelentős terhektől kíméli meg a magyar családokat, azonban az Európai Bizottság mindkét beavatkozás kapcsán jelezte, hogy azokkal nem ért egyet, és felszólította hazánkat azok megszüntetésére.
Ugyanakkor a számítások alapján látható, hogy míg a rezsicsökkentés eltörlése egy átlagos magyar család esetében akár 700 ezer forinttal növelné az éves kiadásokat, addig az üzemanyagárak emelkedése akár évi 600-900 ezer forintos többletkiadást jelentene. Arról nem is beszélve, hogy az üzemanyagár növekedése az élelmiszerek árát is drasztikusan megemelné, ami éves szinten 180-360 ezer forinttal növelné egy átlag magyar család kiadásait.
A Tisza Párt készségesen végrehajtaná az Európai Bizottság követeléseit
Csercsa Balázs, aki korábban a Tisza Párt egyházügyi munkacsoportját vezette, egy interjúban egyértelművé tette, hogy a Magyar Péter vezette formáció által tervezett átalakítások nyomán a fenti többletköltségekkel lennének kénytelenek számolni a magyar emberek, ha kormányra kerülne a Tisza Párt. Az egykori aktivista által nyilvánosságra hozott dokumentum szerint a párt egyértelműen arra készül, hogy
- az orosz olajról azonnal leválasztja Magyarországot,
- kivezeti a védett üzemanyagárakat,
- illetve megszünteti a rezsicsökkentett árakat a lakossági áram és gáz esetében.
Azaz a Tisza Párt szóra pontosan végrehajtaná az Európai Bizottság energetikai követeléseit még a jelenlegi válsághelyzetben is, ami rövid úton a magyar családok egy jelentős részének elszegényedéséhez vezetne.
A jelenlegi globális energiapiaci folyamatok egyre inkább abba az irányba mutatnak, hogy mindaddig mélyülő krízissel kénytelen szembenézni az Európai Unió, míg nem oldja fel az olcsó és elérhető orosz energiahordozók korlátozását, és nem tesz hathatós lépéseket az ukrán olajblokád megtörésére. Ha ez nem történik meg záros határidőn belül, úgy az unió gazdasága jelentős zsugorodással, az európai emberek pedig drasztikus életszínvonal-csökkenéssel fognak szembesülni már az egészen közeli jövőben.