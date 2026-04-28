Rendkívüli közleményt adott ki az egyik hazai nagybank – minden ügyfél érintett

Leállás lesz az Erste Banknál a pénzintézet honlapján megjelent tájékoztatás szerint. A tájékoztatást az ügyfélelvárások teljesítése, illetve a Magyar Nemzeti Bank (MNB) bankszünnapokhoz kapcsolódó előírásai (Hpt. 286§) miatt hozzák nyilvánosságra.
Azt írják: rendszereiken 2026. 04. 29. 22:00 és 2026. 04. 30. 03:00 között rendszerfejlesztési munkát végeznek, amely a szolgáltatások működését befolyásolja.
Az Erste Bank továbbra is elérhető szolgáltatásai ebben az időszakban:
- Azonnali átutalások fogadása
- Fizetés és vásárlás bankkártyával POS terminálon keresztül
- ATM készpénzfelvétel és készpénzbefizetés belföldön
- George Web tiltása TeleBankon keresztül
- Bankkártya letiltása TeleBankon keresztül
- MobilePay
- Weboldal szolgáltatások
- Mobilegyenleg feltöltése
Nem elérhető szolgáltatásaik ebben az időszakban:
- George App és Web
- Azonnali átutalások indítása
- Internetes vásárlás
- Erste TeleBank
- Vállalati NetBank
- Electra
- Erste Business MobilBank
- SMS szolgáltatások
- API csatorna
- Online termékigénylés
- Lakás-takarékpénztári kifizetések online nyilatkozási felület
A tervezett karbantartások bankszünnapnak számítanak akkor is, ha a szolgáltatások csak rövid ideig, és nem egy teljes napig szünetelnek a Hitelintézetekről és pénzügyi vállalkozásokról szóló törvény szerint. Ezt az tájékoztatást a tervezett leállás előtt legalább 30 nappal tették közzé a jogszabályi elvárással összhangban – emelik még ki honlapjukon.