Rendkívüli közleményt adott ki az egyik hazai nagybank – minden ügyfél érintett

Digitális fejlesztések miatt egyes szolgáltatások nem vagy csak részlegesen lesznek elérhetők az Erste Banknál holnap estétől.
bankrendszerfejlesztésbankszünnapErste Bankatm

Leállás lesz az Erste Banknál a pénzintézet honlapján megjelent tájékoztatás szerint. A tájékoztatást az ügyfélelvárások teljesítése, illetve a Magyar Nemzeti Bank (MNB) bankszünnapokhoz kapcsolódó előírásai (Hpt. 286§) miatt hozzák nyilvánosságra. 

Fotó: Timeo Buehrer / Unsplash 

Azt írják: rendszereiken 2026. 04. 29. 22:00 és 2026. 04. 30. 03:00 között rendszerfejlesztési munkát végeznek, amely a szolgáltatások működését befolyásolja.

Az Erste Bank továbbra is elérhető szolgáltatásai ebben az időszakban: 

  • Azonnali átutalások fogadása 
  • Fizetés és vásárlás bankkártyával POS terminálon keresztül
  • ATM készpénzfelvétel és készpénzbefizetés belföldön
  • George Web tiltása TeleBankon keresztül
  • Bankkártya letiltása TeleBankon keresztül
  • MobilePay
  • Weboldal szolgáltatások
  • Mobilegyenleg feltöltése

Nem elérhető szolgáltatásaik ebben az időszakban:

  • George App és Web
  • Azonnali átutalások indítása 
  • Internetes vásárlás
  • Erste TeleBank 
  • Vállalati NetBank 
  • Electra
  • Erste Business MobilBank 
  • SMS szolgáltatások
  • API csatorna
  • Online termékigénylés
  • Lakás-takarékpénztári kifizetések online nyilatkozási felület

A tervezett karbantartások bankszünnapnak számítanak akkor is, ha a szolgáltatások csak rövid ideig, és nem egy teljes napig szünetelnek a Hitelintézetekről és pénzügyi vállalkozásokról szóló törvény szerint. Ezt az tájékoztatást a tervezett leállás előtt legalább 30 nappal tették közzé a jogszabályi elvárással összhangban – emelik még ki honlapjukon. 

 

