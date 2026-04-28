Rendkívüli közleményt adott ki az egyik hazai nagybank – minden ügyfél érintett

Leállás lesz az Erste Banknál a pénzintézet honlapján megjelent tájékoztatás szerint. A tájékoztatást az ügyfélelvárások teljesítése, illetve a Magyar Nemzeti Bank (MNB) bankszünnapokhoz kapcsolódó előírásai (Hpt. 286§) miatt hozzák nyilvánosságra.

Leállás lesz az Erste Banknál holnap estétől

Fotó: Timeo Buehrer / Unsplash

Azt írják: rendszereiken 2026. 04. 29. 22:00 és 2026. 04. 30. 03:00 között rendszerfejlesztési munkát végeznek, amely a szolgáltatások működését befolyásolja.

Az Erste Bank továbbra is elérhető szolgáltatásai ebben az időszakban:

Azonnali átutalások fogadása

Fizetés és vásárlás bankkártyával POS terminálon keresztül

ATM készpénzfelvétel és készpénzbefizetés belföldön

George Web tiltása TeleBankon keresztül

Bankkártya letiltása TeleBankon keresztül

MobilePay

Weboldal szolgáltatások

Mobilegyenleg feltöltése

Nem elérhető szolgáltatásaik ebben az időszakban:

George App és Web

Azonnali átutalások indítása

Internetes vásárlás

Erste TeleBank

Vállalati NetBank

Electra

Erste Business MobilBank

SMS szolgáltatások

API csatorna

Online termékigénylés

Lakás-takarékpénztári kifizetések online nyilatkozási felület

A tervezett karbantartások bankszünnapnak számítanak akkor is, ha a szolgáltatások csak rövid ideig, és nem egy teljes napig szünetelnek a Hitelintézetekről és pénzügyi vállalkozásokról szóló törvény szerint. Ezt az tájékoztatást a tervezett leállás előtt legalább 30 nappal tették közzé a jogszabályi elvárással összhangban – emelik még ki honlapjukon.