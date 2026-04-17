Rengeteg megkeresést küld ki a NAV, fizetési kötelezettségről és visszaigénylésről is szólhatnak

Sokan kapnak most megkeresést a NAV-tól, a hatóság tájékoztatásából az is kiderül, hogy adószámla-értesítőt csak az kap, akinek ötezer forintnál több tartozása, vagy ezer forintnál több túlfizetése van és idén még nem kapott késedelmi pótlékról szóló tájékoztatást.
Az értesítő mellé érdemes ellenőrizni az adószámla aktuális állapotát
A NAV tájékoztatása szerint az adószámla aktuális állapota bármikor megtekinthető a NAV Ügyfélportálján (ÜPO). Az adószámla adatainak értelmezéséhez a NAV honlapján további segítség található az Adószámla információs oldalon.
A tartozás leggyorsabban átutalással rendezhető. A további befizetési módok a NAV honlapján a Ki, hogyan fizethet a NAV-nak? című tájékoztatóból megismerhetők.
A túlfizetés kiutalása, vagy tartozásra átvezetése az „Átvezetés és kiutalási kérelem” elnevezésű űrlapon kérhető. Az űrlap legegyszerűbben az Ügyfélportálról érhető el: az adószámla lekérdezése után a Túlfizetés rendezése gombbal, külön segédprogram telepítése nélkül, bármilyen okoseszközről, akár mobiltelefonról is rendezhető az adószámla.
