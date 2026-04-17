Rengeteg megkeresést küld ki a NAV, fizetési kötelezettségről és visszaigénylésről is szólhatnak

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) április 20-ától küldi az adószámla-értesítőket a gazdálkodóknak. A mintegy 350 ezer érintett már az értesítő levél elején megtalálja a legfontosabb információt: tartozás vagy túlfizetés, azaz fizetni kell vagy visszakérhető az adó.
Sokan kapnak most megkeresést a NAV-tól, a hatóság tájékoztatásából az is kiderül, hogy adószámla-értesítőt csak az kap, akinek ötezer forintnál több tartozása, vagy ezer forintnál több túlfizetése van és idén még nem kapott késedelmi pótlékról szóló tájékoztatást.

Adóstzámla-értesítőket küld ki a NAV a gazdálkodóknak (illusztráció)
Fotó: MTVA/Bizományosi: Róka László 

Az értesítő mellé érdemes ellenőrizni az adószámla aktuális állapotát

A NAV tájékoztatása szerint az adószámla aktuális állapota bármikor megtekinthető a NAV Ügyfélportálján (ÜPO). Az adószámla adatainak értelmezéséhez a NAV honlapján további segítség található az Adószámla információs oldalon.

A tartozás leggyorsabban átutalással rendezhető. A további befizetési módok a NAV honlapján a Ki, hogyan fizethet a NAV-nak? című tájékoztatóból megismerhetők.

A túlfizetés kiutalása, vagy tartozásra átvezetése az „Átvezetés és kiutalási kérelem” elnevezésű űrlapon kérhető. Az űrlap legegyszerűbben az Ügyfélportálról érhető el: az adószámla lekérdezése után a Túlfizetés rendezése gombbal, külön segédprogram telepítése nélkül, bármilyen okoseszközről, akár mobiltelefonról is rendezhető az adószámla.

Miként az Origón megírtuk, legutóbb a gépjáműadó fizetésére kötelezetteknek volt teendőjük a NAV irányába: a héten az e kötelezettség teljesítésére megadott határidő járt le.

 

