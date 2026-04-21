Brutális megszorítások árán jöhet csak a magyar euró 2030-ban

A következő években szeretné megteremteni az euróövezethez történő csatlakozás feltételeit Magyarországon – erről beszélt rögtön megválasztása után tartott nemzetközi sajtótájékoztatóján Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke, és egy egészen pontos dátumot is megjelölt. A megválasztott kormányfő nem a távoli jövőben, hanem 2030-ra szeretné teljesíteni a csatlakozási kritériumokat. Azt azonban már nem tette hozzá, hogy nagyon súlyos és fájdalmas megszorítások nélkül bizony nem lesz Magyarországon euró. A Világgazdaság elemzéséből kiderül, milyen áron teljesíthetők az euró bevezetéséhez támasztott szigorú feltételek.

Az euróövezethez való csatlakozás nem teljesíthető kemény megszorítások nélkül

Nem új keletű gondolat a Tisza Párttól a forint lecserélése, a kampányban Kármán András leendő pénzügyminiszter is beszélt arról, hogy kormányra kerülésük esetén csatlakoztatnák Magyarországot az euróövezethez. Kármán szerint az euró bevezetése gazdasági racionalitás: a magyar gazdaság szorosan kapcsolódik az eurózónához, a kiszámíthatatlan forinttal szemben az euró átvétele stabilitást és tervezhetőséget jelentene a cégeknek és az embereknek.

Arról azonban nem esett szó a kampányban – és sem Magyar Péter, sem Kármán András nem beszélt róla –, hogy az euróövezethez való csatlakozás nem teljesíthető kemény megszorítások nélkül.

Az euró bevezetésének több feltétele van, ilyen a 60 százalékos GDP-arányos adósságráta; az infláció 1,5 százalékponttal lehet magasabb, mint a három legalacsonyabb inflációt felmutató ország átlaga; a hosszú lejáratú kamatláb maximum 2 százalék lehet a három legalacsonyabb inflációjú országhoz képest; ezenkívül stabil árfolyam szükséges, és csatlakozni kell az ERM II-höz. De a legfontosabb a magyar gazdaság szempontjából, az a költségvetési hiányszint.

Tavaly a GDP 4,7 százaléka volt a magyar költségvetés hiánya, ami ugyan kedvezőbb a korábbi évek adatainál, ám még mindig jócskán felülmúlja a 3 százalékos maastrichti kritériumot. Azaz a költségvetési kiadások lefaragása vagy bevételnövelő intézkedések nélkül aligha lép be Magyarország az euróövezet előszobájának számító ERM II-be, főleg egy olyan alacsonyabb növekedési környezetben, mint a mostani.