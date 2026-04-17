Kiderült, mikortól lehet euró Magyarországon

Magyarország négy éven belül készen áll az euróra, az új kormány megteremti az euróbevezetés feltételeit – nyilatkozta az RTL-en Kármán András, a Tisza-kormány leendő pénzügyminisztere. A leendő kormány tervei között szerepel, ahogy fogalmazott, a piactorzító beavatkozások megszüntetése, de az élelmiszerek árrésstopja egyelőre marad.

A Tisza Párt programjának kardinális pontja az euró bevezetése

A csatorna annak kapcsán kereste meg Kármán Andrást, hogy Tisza-kormány leendő pénzügyminisztere szerdán találkozott Varga Mihály jegybankelnökkel. Elmondása szerint ezen a találkozón előkerült a Tisza Párt programja, melynek kardinális pontja az euró bevezetése és egyetértettek abban, hogy ennek sok kedvező hatása lenne, csökkenti a kamatokat, az inflációs várakozásokat mérsékelni fogja, kiszámítható árfolyam-alakuláshoz vezet – számol be a Portfolio.

A politikus a magyar euró kilátásaival kapcsolatban az RTL Híradó csütörtöki adásában úgy nyilatkozott,

a hangsúly azon van, hogy a feltételeket megteremtsük 2030-ra, és ott megszülethessen a pozitív döntés a bevezetésről.

ugyanakkor Kármán nem zárta ki azt, hogy ez akár korábban is megtörténhet – idézte a Portfolio.

Egyelőre marad az árréstop

Az új kormány politikusa úgy nyilatkozott, hogy az árrésstopot meghosszabbítanák, és olyan kivezetési módban gondolkodnak, amely nem okoz többletterhet. Ez valószínűleg május 31-én még nem fog megtörténni, mert az időpont nagyon közel van – mondta.