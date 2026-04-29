Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Belső törésvonalak a leendő Tisza-kormányban: már az indulás előtt recseg-ropog a rendszer

Ezt látnia kell!

Időzített bomba ketyeg a Föld körül: 3 nap alatt jöhet a teljes összeomlás

gázszállítás

Brutális bejelentést tett a Gazprom-vezér a gázszállítással kapcsolatban

1 órája
Olvasási idő: 4 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Oroszország új gázfolyosót nyit Kína felé: ömleni fog az energia. Mindeközben Európa alternatív forrásokért versenyez.
Link másolása
Vágólapra másolva!
gázszállításgázszállítási kapacitásorosz gázszállítás

A Gazprom közlése szerint a távol-keleti vezetéken 2027 januárjától évi akár 12 milliárd köbméter földgáz érkezhet Kínába – írja az Interfax. A projekt előkészítése már zajlik, többek között a dalnyerecsenszki mérőállomásnál telepítik a szükséges berendezéseket. Ezzel egyidőben Európa versenyt fut az energiahordozókért.

Európa végképp lemaradt: brutális bejelentést tett a Gazprom-vezér (gázvezeték illusztráció) Fotó: Filip Singer / MTI/EPA
Az orosz és kínai fél is kiemelte, hogy a már működő Szibéria Ereje (Power of Siberia) vezetéken keresztüli szállítás megbízható és rugalmas, a 2025-ös szállítások pedig meghaladták a szerződéses mennyiséget, elérve a 38,8 milliárd köbmétert. A jövőben további bővítés is napirenden van: a Szibéria Ereje 2. és a Mongólián áthaladó Szojuz Vosztok vezeték megépítésével évente akár 50 milliárd köbméterrel nőhet az exportkapacitás.

Európa alternatív forrásokért versenyez

Miközben Európa versenyt fut az energiahordozókért, Csehország keleti és nyugati beszállítókkal is meg tudott egyezni. Csehország akár a gázszükségletének 40 százalékát is fedezheti amerikai és azeri importból a következő években. Az azeri kapcsolat különösen fontos: a dél-kaukázusi ország egyre meghatározóbb szereplő az európai energiapiacon, miközben a kereslet folyamatosan nő. Csehország célja, hogy évente akár 2 milliárd köbmétert vásároljon, a szállítások pedig 2028–2029 körül indulhatnak.

Egyébiránt az Európai Bizottság már 2022-ben megállapodást kötött Azerbajdzsánnal a szállítások növeléséről. Ennek célja az volt, hogy az Európai Unió csökkentse függőségét más forrásoktól, és stabilabb ellátási struktúrát alakítson ki. Azerbajdzsán exportkapacitása már most jelentős: 2025-ben 25,2 milliárd köbméter gázt szállított külföldre, ebből 12,8 milliárd köbméter Európába került – derül ki a Világgazdaság cikkéből.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!