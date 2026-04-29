Brutális bejelentést tett a Gazprom-vezér a gázszállítással kapcsolatban

A Gazprom közlése szerint a távol-keleti vezetéken 2027 januárjától évi akár 12 milliárd köbméter földgáz érkezhet Kínába – írja az Interfax. A projekt előkészítése már zajlik, többek között a dalnyerecsenszki mérőállomásnál telepítik a szükséges berendezéseket. Ezzel egyidőben Európa versenyt fut az energiahordozókért.

Az orosz és kínai fél is kiemelte, hogy a már működő Szibéria Ereje (Power of Siberia) vezetéken keresztüli szállítás megbízható és rugalmas, a 2025-ös szállítások pedig meghaladták a szerződéses mennyiséget, elérve a 38,8 milliárd köbmétert. A jövőben további bővítés is napirenden van: a Szibéria Ereje 2. és a Mongólián áthaladó Szojuz Vosztok vezeték megépítésével évente akár 50 milliárd köbméterrel nőhet az exportkapacitás.

Európa alternatív forrásokért versenyez

Miközben Európa versenyt fut az energiahordozókért, Csehország keleti és nyugati beszállítókkal is meg tudott egyezni. Csehország akár a gázszükségletének 40 százalékát is fedezheti amerikai és azeri importból a következő években. Az azeri kapcsolat különösen fontos: a dél-kaukázusi ország egyre meghatározóbb szereplő az európai energiapiacon, miközben a kereslet folyamatosan nő. Csehország célja, hogy évente akár 2 milliárd köbmétert vásároljon, a szállítások pedig 2028–2029 körül indulhatnak.

Egyébiránt az Európai Bizottság már 2022-ben megállapodást kötött Azerbajdzsánnal a szállítások növeléséről. Ennek célja az volt, hogy az Európai Unió csökkentse függőségét más forrásoktól, és stabilabb ellátási struktúrát alakítson ki. Azerbajdzsán exportkapacitása már most jelentős: 2025-ben 25,2 milliárd köbméter gázt szállított külföldre, ebből 12,8 milliárd köbméter Európába került – derül ki a Világgazdaság cikkéből.