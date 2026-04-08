Európai körút: 40 000 ingyenes vonatjegyre pályázhatnak a fiatalok

Már elindult a jelentkezés a DiscoverEU-ra, ami az Erasmus+ program egyik pályázattípusa. A lehetőség alkalmat kínál a fiataloknak, hogy utazva felfedezzék Európa ezer arcát, kulturális örökségét és történelmét és Unió-szerte új ismeretségeket, barátságokat kössenek. A jelentkezés április 22. déli 12:00 óráig tart. A mostani kvóta 40 ezer fős, ebből Magyarországról 892-en élhetnek a lehetőséggel.

Európai utazás/Fotó: Sutterstock / Shutterstock

Európai körút ingyen

A kiválasztott jelentkezők utazási igazolványt kapnak, ezzel utazhatják be a lehető legkörnyezetbarátabb módon, elsősorban vasúton Európát. A szigeteken vagy távoli területeken élőkre egyedi szabályok vonatkoznak az igénybe vehető közlekedési eszközök tekintetében.

A sikeres pályázók emellett DiscoverEU kedvezménykártyát is kapnak, mely árkedvezményt biztosít számos szálláshelyen, kulturális intézményben, sportlétesítményben, a tömegközlekedésben és más szolgáltatások esetében.

Hogyan működik mindez a gyakorlatban?

Jelentkezési feltételek:

Akkor pályázhatsz, ha 2007. július 1. és 2008. június 30. között születtél (e két dátumot is beleértve).

Ahhoz, hogy a jelentkezésed érvényes legyen, a jelentkezési lapon meg kell adnod a személyazonosító igazolványod, útleveled vagy tartózkodási engedélyed számát;

további feltétel, hogy a következő országok valamelyikének állampolgára vagy lakosa légy: az Európai Unió tagállamai, beleértve a legkülső régióikat is; az Európai Unióval társult tengerentúli országok és területek (TOT-ok), vagy az Erasmus+ programhoz társult harmadik országok egyike: Észak-Macedónia, Izland, Liechtenstein, Norvégia, Szerbia és Törökország.

Emellett el kell fogadnod a jelentkezési lap nyilatkozatában foglaltakat.

A jelentkezést követően kvízjátékban kell részt venned (kivéve, ha csoport tagjaként pályázol utazási igazolványra).

Ha jelentkezésed sikerrel jár, a 2026. július 1. és 2027. szeptember 30. közötti utazási időszakon belül az általad kiválasztott egy hónapos időszakban maximum 7 utazási napot vehetsz igénybe.

Barátokat is be lehet szervezni

Természetesen! Utazhatsz egyedül és másokkal együtt is. Ha barátaiddal szeretnél világot látni, legfeljebb 4 főt szervezhetsz be útitársként. A csoport minden tagjának teljesítenie kell a fent ismertetett részvételi feltételeket. A tagoknak a részedre kiutalt jelentkezési kódot kell megadniuk a jelentkezéskor.