Nutella

Trösztellenes eljárás: razziáztak a Kinder és Nutella gyártójánál, a Ferreronál

Tegnap, 8:51
A Nutella és a Kinder mögött álló olasz Ferrero vállalat kellemetlen időszakon megy keresztül, ugyanis az Európai Bizottság versenyjogi vizsgálatot indított a cég ellen, és már helyszíni ellenőrzéseket is tartott. A gyanú szerint a Ferrero korlátozhatta az áruk szabad mozgását az EU-n belül – de egyelőre nem tudni, valóban történt-e szabálysértés, ahogy azt sem, honnan érkezett a panasz.
Az Európai Unió versenyhatósága vizsgálatot indított a Kindert és a Nutellát is gyártó Ferrero ellen – írja a Politico. A világszerte ismert édességgyártó megerősítette, hogy hatósági ellenőrzések zajlanak a cégnél, és együttműködik a vizsgálat során. Az Európai Bizottság bejelentés nélkül razziázott a Ferrero irodáinál, konkrétan a csokoládéágazatban érinti az ellenőrzés, versenyjogi vizsgálatról van szó – mondta szerdán a cég szóvivője.

This photograph shows jars of Nutella, a plant-based (vegan) and a traditional chocolate spread manufactured by Italian company Ferrero, in Turin, Northwestern Italy on October 8, 2024. Nutella Plant-based, using vegetal ingredients, was launched in Autumn 2024.
A cikk szerint a  háttérben komoly versenyjogi kérdések állnak. Az Európai Bizottság úgynevezett „razziákat”, vagyis előre be nem jelentett helyszíni ellenőrzéseket tartott a vállalatnál, ami általában annak a jele, hogy a hatóságok lehetséges szabálysértéseket vizsgálnak.

De mivel gyanúsítják a Ferrero vállalatot?

A gyanú szerint a Ferrero olyan üzleti gyakorlatokat alkalmazhatott, amelyek korlátozhatták az áruk szabad mozgását az Európai Unión belül. A vizsgálat fókuszában az áll, hogy a cég akadályozhatta-e a tagállamok közötti kereskedelmet, például azzal, hogy megnehezítette a termékek határokon átnyúló beszerzését vagy eltérő árakat tartott fenn különböző országokban. Miért probléma ez? Az ilyen gyakorlatok – amelyeket a szaknyelv „piacszegmentációnak” vagy területi ellátási korlátozásoknak nevez – sérthetik az EU egyik alapelvét, a közös piac működését. 

A Ferrero közleményben reagált a fejleményekre: a vállalat jelezte, hogy tisztában van a vizsgálattal, és minden szükséges információt megad a hatóságoknak.  Ennyit lehet egyelőre tudni, és azt, hogy az Európai Bizottság szerint az ilyen ellenőrzések nem jelentik azt, hogy a cég már bizonyítottan megszegte a szabályokat. 

 

 

