Autóval Horvátországba – jönnek az új kamerák és a büntetések

A 2026-os nyári szezonban is jelentős magyar forgalom várható a horvát tengerpart irányába. Bár korábban felmerült az útdíjfizetési rendszer reformja, az idei szezonban még a hagyományos fizetési módok és a fizetőkapus rendszer marad érvényben – írja az infostart.hu.

A fizetőkapuk továbbra is hozzátartoznak a horvát autópályák látképéhez. / (illusztráció) Fotó: Unsplash

Maradnak a fizetőkapuk

A korábbi várakozásokkal ellentétben 2026 nyarán még biztosan maradnak a fizetőkapuk a horvát autópályákon. Az új, kamerás rendszámfelismerő rendszer (Crolibertas) bevezetését jelenleg 2027 márciusára tervezik. Az autópályadíjak továbbra is megtett távolság alapján alakulnak, a legnépszerűbb szakaszokon az alábbi díjtételekkel kell számolni

Zágráb–Rijeka: kb. 10 euró

Zágráb–Zadar: kb. 17,6 euró

Zágráb–Split: kb. 30–34 euró

A torlódások elkerülése érdekében a hatóságok továbbra is az ENC (elektronikus útdíjszedő) készülék használatát javasolják, amellyel külön sávokban, megállás nélkül lehet áthaladni a kapukon.

A horvátországi üzemanyagárak jelenleg stabilak: a benzin és a gázolaj ára egyaránt 1,5–1,55 euró (kb. 550–565 forint) körül mozog literenként.

A közlekedési szabályok szigorú betartására figyelmeztetnek a szakértők, mivel a bírságok mértéke jelentős. A gyorshajtás akár 700 euró is lehet.

Vezetés közbeni telefonhasználat: kb. 130 euró. Hiányzó kötelező felszerelés: (pl. láthatósági mellény, háromszög) kb. 100 euró.

A főszezon hétvégéin továbbra is kritikus torlódások várhatóak az A1-es autópályán és a Zágráb környéki csomópontokon.