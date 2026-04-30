Ennyibe kerül idén a földieper, mutatjuk a Szedd magad! árakat

Hazánkban mintegy 800 hektáron folyik szamócatermelés. A földieper legnagyobb termőkörzete Lajosmizse környékén található, míg a korábban hagyományos, tahitótfalusi termelés visszaszorulóban van.

Itt a földieper-szezon: rövidesen megnyílnak a Szedd magad! kertek

Sok helyen megterem a földieper

A földieper termesztése tulajdonképpen minden jó-közepes minőségű földterületen sikeres lehet, ahol 30 kilométeren belül egy nagyváros is található. Ez azért fontos, mert az eper nem utóérő gyümölcs. Kiváló minőségét a szedést követő pár napban tudja bizonyítani a napokon át utazó, nagyméretű, roppanó, de rendkívül ízetlen görög vetélytárssal szemben. Utóbbi a hazaival szemben csaknem féláron kapható, tehát a magyarországi szamócának igencsak igyekeznie kell.

A termelők alkalmazkodnak is az elvárásokhoz. Az első, fóliás eprek már egy ideje elérhetőek az országban, ezekhez már az északi területek fóliás tételei is felzárkóztak. A termelői standokon jellemzően 3800–4000 forintért lehet most megvásárolni ezeket a primőr gyümölcsöket.

A szabadföldi eprek még csak virágoznak.

Országrésztől és művelésmódtól függően két–négy hetet is várni kell még rá, mire megnyílnak a Szedd magad! kertek.

A fagy az északi régiók virágait erősen megtizedelte.

Egy bezenyei gazdaságban, a Kisalföldön, Pozsonytól 25 kilométerre bakhátas, feketefóliás rendszerben termelik az epret. A négyhektáros terület javát Szedd magad! akcióban értékesítik. Jelenleg a fóliás epertermést értékesítik saját standjaikon. Ez sem kis mennyiség: 14 sátor, azaz 3500 négyzetméter termését kell leszedniük.

A déli országrész terméséhez körülbelül egy héttel ezelőtt tudtak csatlakozni. 4000 forintos kilónkénti árral kezdték a szezont. Viszonteladóknak 3000 forintért adják az epret.

A szabadföldről tavaly 1500 forintért gyűjthették a családok a bogyókat. Idén nagyobb termésre számítanak, ezért 1300–1400 forint lehet a reális ár – közölte az őstermelő az Agroinformmal.

A FruitVeB – Magyar Zöldség-Gyümölcs Szakmaközi Szervezet és Terméktanács nemrégiben portálunk által is közölt adatai szerint a magyar szamóca fogyasztói ára áprilisban még jellemzően a 2000–4000 Ft/kg tartományban mozgott, mert a jóval magasabb termelési költséggel járó fóliás és üvegházi termesztésből származik a gyümölcs. A spanyol, illetve görög szamóca sokkal olcsóbban (akár fél áron) jelen van ebben az időszakban a piacon, köszönhetően elsősorban annak, hogy ezen országokban ilyenkor már az olcsóbb szabadföldi termelésből származik a termés.