Nagy a baj: milliós nagyságrendű járművisszahívást rendelt el a Ford

A Ford közel 1,4 millió F-150-es pickupot hív vissza sebességváltó probléma miatt. Az amerikai Nemzeti Közúti Közlekedésbiztonsági Hivatal (NHTSA) a 2015-2017-es modellévű Ford F-150-esek visszahívását rendelte el a hirtelen visszaváltás kockázata miatt, amely akár a 3 tonnás járművek feletti kontroll elvesztéséhez is vezethet - írta a CBSnews.

A Ford legnépszerűbb modelljéből majdnem másfél milliót érint a veszélyes hiba, amiért visszarendelik a szóban forgó járműveket. Fotó: SCOTT OLSON / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Ford:már balesetek is köthetőek a hibás járművekhez

A visszahívási jelentésében az NHTSA azt írta, hogy a járműtulajdonosok a műszerfalon egy világító hibajelző lámpát is észlelhetnek, amennyiben probléma lenne a sebességváltóval.

Rengeteg panasz érkezett a 2015–2017-es, „6R80” sebességváltóval felszerelt F-150 pickupokkal kapcsolatban, és

a Ford eddig két sérülésről és egy balesetről tud, amelyek potenciálisan a sebességváltási problémával hozhatók összefüggésbe.

- számolt be róla a Reuters.

A michigani székhelyű autógyártó április 27-től kezdődően levélben is értesíti a járműtulajdonosokat, akiknek az autóját a kijelölt márkakereskedésekben javítják majd meg.

A Ford 153 visszahívást hajtott végre 2025-ben, ami a legtöbb az összes autógyártó közül

A visszahívás nem az első eset, hogy a Ford jelentős mennyiségű járművet hív vissza biztonsági problémák miatt. Korábban is előfordultak visszahívások fékproblémák illetve egyéb műszaki hibák miatt, amelyek során az érintett járműveken ingyenesen végeztek javításokat vagy alkatrészcseréket. A vállalat 2025-ben 153 visszahívást jelentett be, ami gyakorlatilag azt jelenti, hogy tavaly nem telt el úgy hét, hogy ne rendelt volna vissza járműveket a Ford: összesen közel 12,93 millió autót érintett a visszahívás.