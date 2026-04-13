Brutális szinteken a forint árfolyama a dollárral szemben, rég nem volt ilyen erős a hazai fizetőeszköz

A kedvezőtlen nemzetközi hangulat ellenére is jelentős erősödéssel indította a hetet a forint a külföldi devizákkal szemben. A hazai fizetőeszköz négy éve nem látott szintre erősödött ma reggelre az euró és a dollár ellenében is.

Tovább erősödött a forint a dollárral szemben

Folytatja a hegymenetet a forint

Ezzel a forint folytatta az elmúlt hetekben tapasztalt erősödést a hétvégi parlamenti választásokat követően.

A péntek esti szintekhez képest délelőtt mintegy 2 százalékos pluszban van a dollárhoz képest.

Az árfolyam 311 forint közelében is járt a mai kereskedésben, míg nemzeti valutánk pénteken 319,911 forinton zárt a zöldhasúval szemben.

Az erősödés különösen azért szembetűnő, mert időközben a hétvégén az iráni helyzetben megint negatív fordulat állt be, így a globális befektetői hangulat romlik: a lengyel zloty például gyengül, és a dollár is erősödik péntekhez képest.

Az Equilor friss elemzése szerint a dollár-forint árfolyama a mostani forinterősödéssel újabb támaszok alá került, a következő fontos tartomány a 309-310-es szintek között látható – idáig tarthat a forint további erősödése. A várható árfolyamalakulások meghatározásakor fontos RSI indikátor a brókercég szerint a túladott tartományba ért, de ez önmagában még nem jelent fordulatot.

A 315 frontos trendvonal környéke pedig szerintük már felfelé jelenthet ellenállást, azaz egy negatív korrekciónak ez lehet felülről a támasza.

Az ettől függetlenül kérdéses, hogy meddig erősödhet a forint, hiszen az nagymértékben függ a nemzetközi hangulattól. Ez pedig nem túlzottan kedvező, mert a hétvégén kudarcba fulladtak az amerikai-iráni béketárgyalások, aminek következtében 8-9 százalékot körüli mértékben dárgult az olaj a mai napon.

Az euró eközben veszített erejéből a dollárral szemben, a dollárerősödés pedig nem jó hír az olyan feltörekvő piaci devizák számára, mint amilyen a forint.