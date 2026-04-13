Történelmi szint közelében a forint az euróval szemben

A piacnyitás előtt hétfő reggel a forint árfolyamát még mindig 367,65-ra taksálták, ami csaknem hároméves csúcs. Bár a nemzetközi hírek továbbra is inkább kedvezőtlenek, illetve az olajár is emelkedett, ma reggelre jókorát erősödött a forint az euróval szemben. Jelenleg, délelőtt 11 óra után, már 366 alatt tartózkodik a forint kurzusa az euróhoz képest, ami négy éve nem látott szint. A pénteki zárás még 374,8-on történt - mutat rá devizapiaci elemzésében az Erste Befektetési Zrt.

Az elemzők meglátása szerint az erősödés oka, hogy a befektetők kedvezően fogadták a Tisza Párt kétharmados győzelmét a vasárnapi választásokon, miután az eddiginél piacbarátabb gazdaságpolitikát és az EU-val való kapcsolatok rendezését várják az új kormánytól. Ugyanakkor a nemzetközi hangulat egyelőre továbbra is a forint ellen dolgozik, ami miatt az Erste elemzői úgy véli, a forint várhatóan visszakorrigál 370 fölé az euróhóz képest.

A magyar gazdasággal különösebb baj nincs, a küszködő nagy EU-tagokhoz képest inkább üdítő foltnak számít Európában, a jegybank éberen ügyel, hogy ne szaladjon el az infláció, nem véletlen, hogy tavaly óta a forint a világ egyik legjobban teljesítő devizája.

A Világgazdaság cikke szerint, a mostani árfolyammegugrás már csak azért sem meglepő, mert megvolt a tesztje: az elmúlt hetekben a forint mindannyiszor megugrott, amikor kijött egy-egy jelentős közvélemény-kutatás, amely a Tisza győzelmét jelezte előre.

Utána azonban rendre visszatért arra a szintre, amelyet a világgazdaságba beágyazott magyar gazdaság fundamentumai diktálnak. Ha ezeket dióhéjban összefoglaljuk, azonnal megértjük azt is, hogy a forint jövőjét nem a választási eredmény határozza meg, hanem az, hogy ezek a fundamentumok hogyan alakulnak az új kormány alatt.