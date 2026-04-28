Forint, kamatdöntés, nyaralás: mikor és hol érdemes eurót venni?

A választás utáni első kamatdöntő ülését tartja kedden a Magyar Nemzeti Bank monetáris tanácsa, amely legutóbb az iráni háború kitörésére válaszul nem nyúlt hozzá az alapkamathoz. Monetáris politikai szempontból a legkedvezőbb fejlemény az volt, hogy az elmúlt hónapban a forint jelentősen erősödött és az infláció a várakozásoknál is alacsonyabban alakul. Ugyanakkor az iráni háború miatti energiaválság és a hazai fizetőeszköz volatilitása nehéz helyzet elé állítja Varga Mihályt, az MNB elnökét, amikor a kamatcsökkentések folytatásáról, vagy a kamat szinten tartásáról kell dönteni.

A forint árfolyama gyengülhet a következő időszakban az euróhoz képest. Fotó: Vémi Zoltán

Mindenesere a jegybank monetáris tanácsának mai ülés előtt mérsékelt forintgyengülés volt tapasztalható a bankközi devizapiacon. Reggel az euróval szemben már több mint egy egységet gyengült a forint, 365,4 körül mozgott az árfolyama. Az Erste Befektetési Zrt. elemzői szerint, egyelőre nem lehet kijelenteni, hogy a korrekció első hulláma vagy a teljes korrekció készül, előbbi esetében 359-368 közötti sávban mozoghat majd a forint árfolyama az euróhoz képest, a további esetleges gyengülés.

Vagyis ha valaki nyaralásra készülne és eurót szeretne váltani, jó ötletnek tünik, hogy az mielőbb tegye meg. Fontos tudni, hogy a fenti árfolyamok a bankközi devizakereskedésre vonatkoznak, vagyis azoka a bankközi devizapiaci árfolyamok. Az utcai váltoknál, ehhez képest jelentős eltéréseket is tapasztalhatunk. Mindenesetre a bankközi árfolyam irányadó lehet, amikor megítéljük a váltók árfolyam ajánlatát. Az interneten találhatók valutaváltó összehasonlító oldalak is, főként azokat érdemes átnézni, mielőtt nagyobb összeg euróra váltásáról döntenénk.

Az is érdemes megemlíteni, hogy a külföldi bankkártyás fizetés is jó megoldás lehet, hiszen a bankok immár egyre alacsonyabb árfolyamon váltják át automatikusan a vásárlásaink összegét. Például A Biztos Döntés friss összehasonlítása szerint ma már nem a Revolut vagy a Wise kínálja automatikusan a legjobb árfolyamot, ha valaki eurót váltana forintra. A vizsgált időszakban a Gránit Bank és az OTP Bank kedvezményes devizaváltási ajánlata bizonyult a legkedvezőbbnek, de az Erste is több esetben jobb árfolyamot adott a fintech szolgáltatóknál. Egy nagyobb, például 1500 eurós váltásnál így akár 20 ezer forintnál is többet lehet spórolni, attól függően, hogy melyik szolgáltatót választja az ügyfél.