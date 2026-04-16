Komoly figyelmeztetést kapott a magyar influenszer – sokba fog kerülni, ha nem figyel jobban

Több promóciós tartalom esetében is hiányosan tüntette fel Forstner Csenge a bejegyzések reklámjellegét – állapította meg a Gazdasági Versenyhivatal (GVH).

Forstner Csenge figyelmeztetést kapott, a reklámozás szabályait be kell tartania

Fotó: Forstner Csenge – Instagram

Mit követett el Forstner Csenge?

A mulasztások miatt a GVH Versenytanácsa a népszerű véleményvezért és családi vállalkozását figyelmeztette, valamint belső megfelelési program végrehajtására kötelezte. A reklámozott termékeket értékesítő vállalkozásokra, valamint az ügyben érintett influenszerügynökségre ugyanakkor összesen 9 millió Forint bírságot szabott ki a GVH Versenytanácsa, amely a döntésében iránymutatásokat is adott a reklámjelölésekre vonatkozóan.

A Gazdasági Versenyhivatal 2024 májusában indított versenyfelügyeleti eljárást összesen hat magyar véleményvezérrel és számos hirdető céggel szemben, mivel – egyrészt egy korábbi gyorselemzésre, másrészt további adatokra alapozva – észlelte, hogy az eljárás alá vont influenszerek valószínűsíthetően hiányosan tüntették fel tartalmaik során azok reklámjellegét.

A most lezárt ügyben Forstner Csenge influenszer, valamint családi vállalkozásának (WeBrand Digital Kft.) kereskedelmi gyakorlatát vizsgálta a GVH. Az eljárásban a véleményvezérrel partnerségben dolgozó influenszer ügynökség (PFR GROUP Hungary Kft. és PFR GROUP International Zrt.) és a reklámokat megrendelő három vállalkozás felelősségét is vizsgálta a nemzeti versenyhatóság.

A GVH Versenytanácsa az eljárás során összesen 38 közösségi média bejegyzés esetében állapította meg a reklám jelleg hiányos jelölését, így Forstner Csengét és családi vállalkozását figyelmeztetésben részesítette, valamint kötelezte egy belső megfelelési program kialakítására és bevezetésére.



Akik bírságot is kaptak

Bírságot szabott ki azon bejegyzések esetében, amelyeknél teljes mértékben elmaradt a reklámjelleg jelölése, így:

a Shein online piactér európai működtetéséért felelős Infinite Styles Services Co., Limited,

valamint a L’Oreal Magyarország Kozmetikai Kft. 4-4 millió Ft,

míg az influenszer-ügynökség (PFR GROUP Hungary Kft. és PFR GROUP International Zrt.) 1 millió Ft bírságok kapott.

A három reklámozó vállalkozást megfelelési intézkedések végrehajtására kötelezte a jövőbeli influenszer-marketing tevékenységük jogszerűségének biztosítása érdekében.

#reklám, vagy #hirdetés

A GVH Versenytanácsa a döntésében iránymutató jelleggel meghatározta a reklámjelölés megfelelő módjait is. Ennek megfelelően az Instagram- és TikTok-bejegyzések esetében fel kell tüntetni a kísérő szövegben az első helyen, minden egyéb szöveget megelőzve feltüntetett magyar nyelvű hashtag, azaz #reklám, vagy #hirdetés jelölést, illetve további szabályokat is meghatároztak a jelölésre.

A GVH fokozott figyelemmel kezeli a hazai véleményvezérek kereskedelmi gyakorlatait. Az influenszerek ugyanis jelentős befolyással vannak a fogyasztók szokásaira és ügyleti döntéseire, ezzel azonban fokozott felelősség jár, a marketing előírásokat pedig minden esetben be kell tartani.