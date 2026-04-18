Újabb ágazat küldött vészjelzést a szövetségi kormánynak

Az elmúlt években egyre komolyabb kihívásokkal szembesül a német fuvarozó ágazat, amely a teljes nemzetgazdaságra negatív kihatással van. Nem új keletű probléma a szektorban a munkaerőhiány, mára mintegy 120.000 ember hiányzik a kamionok volánjai mögül. A fizetésképtelenség az elmúlt évekhez hasonlóan tovább növekszik, amit az amerikai-iráni háború következményeként súlyosbít az üzemanyagárak meredek emelkedése és az egyre gyakoribb ellátásbiztonsági problémák. A logisztikai és fuvarozó szektor érdekképviseleti szövetsége felszólította Fridrich Merz kancellárt, hogy azonnal tegyen lépéseket a helyzet kezelésére – írja a Frankfurter Allgemeine Zeitung.
Ha minden így megy tovább, hamarosan eltűnhetnek a kkv-k a német fuvarozó ágazatból
A németországi szállítmányozási ágazat a fizetésképtelenségek további növekedésére számít – nyilatkozta Dirk Engelhardt, a Szövetségi Közúti Fuvarozási, Logisztikai és Hulladékkezelési Szövetség (BGL) vezetője. Hozzátette: ez kezdetben a kis- és középvállalkozásokat fogja leginkább érinteni.
„A helyzet jelenleg katasztrofális” – mutatott rá az ágazati érdekvédelmi szervezet vezetője, megjegyezve:
- az iráni-iraki háború kezdete óta a kutaknál tapasztalt áremelkedések rendkívüli terhet rónak a német kis- és középvállalkozásokra, azonban már az iráni-iraki háború előtt is nagyon feszült volt az iparág helyzete.
- A legnagyobb probléma az egyre nagyobb sofőrhiány, ugyanis a szállítmányozsi szektorból körülbelül már 120 000 kamionsofőr hiányzik – hívta fel a figyelmet Engelhardt, aláhúzva, hogy a tendencia növekvő.
A szervezet elnöke kitért arra is, hogy a középvállalkozások a nehéz körülményekre válaszul csökkentik kapacitásaikat. Ez kritikus fejlemény, mivel nem szerepel a fizetésképtelenségi statisztikákban. Ugyanakkor, ha a válság megszüntével a gazdaság fellendül, előfordulhat, hogy nem lesz elegendő szállítási kapacitás.
Az egyik legnagyobb német szállítmányozási cég is csődbe ment
„A gazdaság egésze nagyon rossz állapotban van, mivel az ügyfelek küzdenek, a logisztikai ágazat is szenved” – mondta Frank Huster, a Német Szállítmányozási és Logisztikai Szövetség (DSLV) vezérigazgatója. „A bevételek és a profitmarzsok egyre jobban csökkennek” – tette hozzá.
Kifejtette: a szállítmányozási és logisztikai ágazat nem tapasztal olyan mértékű csődöt, mint a közúti szállítmányozási ágazat, ám a jelenlegi gazdasági környezetben lehet számítani rá, hogy ott is növekedni fog az üzletbezárások száma. Egy kiemelkedő közelmúltbeli példa erre a svábországi Betz International szállítmányozási vállalat, amely pénzügyi nehézségekbe került, ezért kénytelen volt fizetésképtelenséget jelenteni.
A kisebb vállalatokra nehezedő gazdasági nyomást tovább fokozzák a növekvő munkaerőköltségek, és ez a fizetésképtelenségek számának növekedésében is tükröződik
– áll a Datev adatszolgáltató közleményében a logisztikai szektorról szóló friss elemzéssel kapcsolatban.
A Datev jelentése szerint az ágazat egyre inkább elveszíti a középvállalkozásokat. A havi fizetésképtelenségek száma, miután elérte a világjárványhoz kapcsolódó mélypontot, ismét megközelíti a válság előtti szintet.
A Datev sajtóközleménye szerint a kis- és középvállalkozások nem számíthatnak gyors javulásra. A geopolitikai bizonytalanságok és az ezzel járó volatilisebb nyersolaj- és földgázárak miatt a költségekre és az ellátási láncokra nehezedő nyomás további súlyosbodása várható.
Mindezek fényében több német szállítmányozási iparági szövetség is nyílt levélben szólította fel Friedrich Merz kancellárt, hogy tegyen mielőbb lépéseket a költségválság fokozódása ellen. Egyúttal figyelmeztettek arra is, hogy az emelkedő energia- és üzemeltetési költségek, valamint a fokozódó gazdasági nyomás számos vállalatot sodor a csőd szélére.
Az ágazati érdekképviseleti szervezetek felhívásukban többek között alacsonyabb energia- és villamosenergia-adókat, a CO₂-kibocsátás kettős adóztatásának eltörlését sürgetik a közúti árufuvarozásban, valamint rövid távú enyhítő intézkedéseket, például árplafonok vagy kompenzációs kifizetések bevezetését kérik a kormányzattól.