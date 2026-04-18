Újabb ágazat küldött vészjelzést a szövetségi kormánynak

Az elmúlt években egyre komolyabb kihívásokkal szembesül a német fuvarozó ágazat, amely a teljes nemzetgazdaságra negatív kihatással van. Nem új keletű probléma a szektorban a munkaerőhiány, mára mintegy 120.000 ember hiányzik a kamionok volánjai mögül. A fizetésképtelenség az elmúlt évekhez hasonlóan tovább növekszik, amit az amerikai-iráni háború következményeként súlyosbít az üzemanyagárak meredek emelkedése és az egyre gyakoribb ellátásbiztonsági problémák. A logisztikai és fuvarozó szektor érdekképviseleti szövetsége felszólította Fridrich Merz kancellárt, hogy azonnal tegyen lépéseket a helyzet kezelésére – írja a Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Komoly kihívásokkal küszködik a német fuvarozó szektor. / Fotó: Frédéric Scheiber / Hans Lucas/AFP

Ha minden így megy tovább, hamarosan eltűnhetnek a kkv-k a német fuvarozó ágazatból

A németországi szállítmányozási ágazat a fizetésképtelenségek további növekedésére számít – nyilatkozta Dirk Engelhardt, a Szövetségi Közúti Fuvarozási, Logisztikai és Hulladékkezelési Szövetség (BGL) vezetője. Hozzátette: ez kezdetben a kis- és középvállalkozásokat fogja leginkább érinteni.

„A helyzet jelenleg katasztrofális” – mutatott rá az ágazati érdekvédelmi szervezet vezetője, megjegyezve:

az iráni-iraki háború kezdete óta a kutaknál tapasztalt áremelkedések rendkívüli terhet rónak a német kis- és középvállalkozásokra, azonban már az iráni-iraki háború előtt is nagyon feszült volt az iparág helyzete.

A legnagyobb probléma az egyre nagyobb sofőrhiány, ugyanis a szállítmányozsi szektorból körülbelül már 120 000 kamionsofőr hiányzik – hívta fel a figyelmet Engelhardt, aláhúzva, hogy a tendencia növekvő.

A szervezet elnöke kitért arra is, hogy a középvállalkozások a nehéz körülményekre válaszul csökkentik kapacitásaikat. Ez kritikus fejlemény, mivel nem szerepel a fizetésképtelenségi statisztikákban. Ugyanakkor, ha a válság megszüntével a gazdaság fellendül, előfordulhat, hogy nem lesz elegendő szállítási kapacitás.

Az egyik legnagyobb német szállítmányozási cég is csődbe ment

„A gazdaság egésze nagyon rossz állapotban van, mivel az ügyfelek küzdenek, a logisztikai ágazat is szenved” – mondta Frank Huster, a Német Szállítmányozási és Logisztikai Szövetség (DSLV) vezérigazgatója. „A bevételek és a profitmarzsok egyre jobban csökkennek” – tette hozzá.