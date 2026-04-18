Újabb ágazat küldött vészjelzést a szövetségi kormánynak

Az iráni háború miatti magas üzemanyagárak tovább rontják a német szállítmányozók egyébként sem rózsás helyzetét. A korábbi évek folyamatainak következtében a fuvarozó ágazatból mára mintegy 120 000 kamionsofőr hiányzik. Egyre kevésbé bírják az ágazati vállalatok a nyomást, a német logisztikai szövetség a csődök számának növekedésére figyelmeztetett.
Az elmúlt években egyre komolyabb kihívásokkal szembesül a német fuvarozó ágazat, amely a teljes nemzetgazdaságra negatív kihatással van. Nem új keletű probléma a szektorban a munkaerőhiány, mára mintegy 120.000 ember hiányzik a kamionok volánjai mögül. A fizetésképtelenség az elmúlt évekhez hasonlóan tovább növekszik, amit az amerikai-iráni háború következményeként súlyosbít az üzemanyagárak meredek emelkedése és az egyre gyakoribb ellátásbiztonsági problémák. A logisztikai és fuvarozó szektor érdekképviseleti szövetsége felszólította Fridrich Merz kancellárt, hogy azonnal tegyen lépéseket a helyzet kezelésére – írja a Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Az Európai Közúti Fuvarozók Szervezetének (OTRE) felhívására kamionsofőrök, buszsofőrök és mentőautó-vezetők kíséretében, felháborodásukat fejezik ki a gázolajárak emelkedése és az elégtelennek tartott állami támogatás ellen, fuvarozó
Komoly kihívásokkal küszködik a német fuvarozó szektor. / Fotó: Frédéric Scheiber / Hans Lucas/AFP

Ha minden így megy tovább, hamarosan eltűnhetnek a kkv-k a német fuvarozó ágazatból

A németországi szállítmányozási ágazat a fizetésképtelenségek további növekedésére számít – nyilatkozta Dirk Engelhardt, a Szövetségi Közúti Fuvarozási, Logisztikai és Hulladékkezelési Szövetség (BGL) vezetője. Hozzátette: ez kezdetben a kis- és középvállalkozásokat fogja leginkább érinteni.

„A helyzet jelenleg katasztrofális” – mutatott rá az ágazati érdekvédelmi szervezet vezetője, megjegyezve: 

  • az iráni-iraki háború kezdete óta a kutaknál tapasztalt áremelkedések rendkívüli terhet rónak a német kis- és középvállalkozásokra, azonban már az iráni-iraki háború előtt is nagyon feszült volt az iparág helyzete. 
  • A legnagyobb probléma az egyre nagyobb sofőrhiány, ugyanis a szállítmányozsi szektorból körülbelül már 120 000 kamionsofőr hiányzik – hívta fel a figyelmet Engelhardt, aláhúzva, hogy a tendencia növekvő.

A szervezet elnöke kitért arra is, hogy a középvállalkozások a nehéz körülményekre válaszul csökkentik kapacitásaikat. Ez kritikus fejlemény, mivel nem szerepel a fizetésképtelenségi statisztikákban. Ugyanakkor, ha a válság megszüntével a gazdaság fellendül, előfordulhat, hogy nem lesz elegendő szállítási kapacitás.

Az egyik legnagyobb német szállítmányozási cég is csődbe ment 

„A gazdaság egésze nagyon rossz állapotban van, mivel az ügyfelek küzdenek, a logisztikai ágazat is szenved” – mondta Frank Huster, a Német Szállítmányozási és Logisztikai Szövetség (DSLV) vezérigazgatója. „A bevételek és a profitmarzsok egyre jobban csökkennek” – tette hozzá.

Kifejtette: a szállítmányozási és logisztikai ágazat nem tapasztal olyan mértékű csődöt, mint a közúti szállítmányozási ágazat, ám a jelenlegi gazdasági környezetben lehet számítani rá, hogy ott is növekedni fog az üzletbezárások száma. Egy kiemelkedő közelmúltbeli példa erre a svábországi Betz International szállítmányozási vállalat, amely pénzügyi nehézségekbe került, ezért kénytelen volt fizetésképtelenséget jelenteni.

A kisebb vállalatokra nehezedő gazdasági nyomást tovább fokozzák a növekvő munkaerőköltségek, és ez a fizetésképtelenségek számának növekedésében is tükröződik

 – áll a Datev adatszolgáltató közleményében a logisztikai szektorról szóló friss elemzéssel kapcsolatban. 

A Datev jelentése szerint az ágazat egyre inkább elveszíti a középvállalkozásokat. A havi fizetésképtelenségek száma, miután elérte a világjárványhoz kapcsolódó mélypontot, ismét megközelíti a válság előtti szintet.

A Datev sajtóközleménye szerint a kis- és középvállalkozások nem számíthatnak gyors javulásra. A geopolitikai bizonytalanságok és az ezzel járó volatilisebb nyersolaj- és földgázárak miatt a költségekre és az ellátási láncokra nehezedő nyomás további súlyosbodása várható.

Mindezek fényében több német szállítmányozási iparági szövetség is nyílt levélben szólította fel Friedrich Merz kancellárt, hogy tegyen mielőbb lépéseket a költségválság fokozódása ellen. Egyúttal figyelmeztettek arra is, hogy az emelkedő energia- és üzemeltetési költségek, valamint a fokozódó gazdasági nyomás számos vállalatot sodor a csőd szélére.

Az ágazati érdekképviseleti szervezetek felhívásukban többek között alacsonyabb energia- és villamosenergia-adókat, a CO₂-kibocsátás kettős adóztatásának eltörlését sürgetik a közúti árufuvarozásban, valamint rövid távú enyhítő intézkedéseket, például árplafonok vagy kompenzációs kifizetések bevezetését kérik a kormányzattól.
 

 

