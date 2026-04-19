Meglepő adatok: hiába csökken a kereslet, a garázsok nem lesznek olcsóbbak

Településtípusonként eltérően változott egy év alatt az egyes ingatlantípusok iránti kereslet és persze az áraik is. Az ingatlan.com-nak az Origo megkeresésére küldött összesítőjéből kiderül, a tendencia hasonló a fővárosban és a megyei jogú városokban az ármozgás és a tranzakciók tekintetében is szinte valamennyi ingatlantípust ideértve. Ezen belül, ami a lakhatáshoz tartozó garázsokat illeti, a fővárosban továbbra is élénk a kereslet a fedett gépkocsibeállók iránt, ami jelentős áremelkedést eredményezett: a XII. kerületben az átlagár már meghaladta a tíz millió forintot.

Az önálló garázs mindig többet ér, jobban is drágul

Ahol kevés a parkolóhely, ott drágábban mennek el a garázsok

Vidéken ugyanakkor nem látszik érdemi drágulás, bár van olyan város, amelyik megközelíti a budapesti szintet – derült ki az Otthon Centrum elemzéséből. Országos szinten 8,4 millió forint volt a garázsok átlagára tavaly, ami 15,7 százalékos növekedést jelent a 2024-es évhez képest, amely adatokat érdemes összevetni az ingatlan.com már előbb említett összesítésével.

A garázsok ára egy év alatt összesen átlagosan 14 százalékkal emelkedett Budapesten, ebbe viszont az összes típus, az önálló garázs, a teremgarázs, illetve a fedett beálló is beletartozik, valamint az összes kerület.

A különbségek mögött alapvetően a parkolási lehetőségek szűkössége áll: ahol kevés a parkolóhely – különösen a belvárosban és Budán –, ott a kereslet felfelé hajtja az árakat, ami a külső városrészek önálló, jellemzően nagyobb alapterületű, akár kisebb műhelyként is funkcionáló garázsaira is érvényes. Az új építésű projektekben ráadásul egyre differenciáltabb kínálat jelenik meg, így a nagyobb vagy elektromos töltéssel ellátott helyek prémium áron kelnek el.

A megyei jogú városokban a kereslet mérsékeltebb, ami részben a kedvezőbb parkolási lehetőségekkel magyarázható. Az árak azonban itt sem alacsonyak. Az ingatlan.com kilencszázalékos drágulást mért összességében, az önálló garázsok és a teremgarázsok értékelődtek fel.

Kecskeméten 9,8 millió forint volt tavaly az átlagár,

Debrecenben 8 millió,

míg Győrben és Székesfehérváron 7,6 millió forint az irányadó.

A kisebb városokban ennél jelentősen alacsonyabb árak jellemzőek.