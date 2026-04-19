Meglepő adatok: hiába csökken a kereslet, a garázsok nem lesznek olcsóbbak

Településtípusonként eltérően változott egy év alatt az egyes ingatlantípusok iránti kereslet és persze az áraik is. Az ingatlan.com-nak az Origo megkeresésére küldött összesítőjéből kiderül, a tendencia hasonló a fővárosban és a megyei jogú városokban az ármozgás és a tranzakciók tekintetében is szinte valamennyi ingatlantípust ideértve. Ezen belül, ami a lakhatáshoz tartozó garázsokat illeti, a fővárosban továbbra is élénk a kereslet a fedett gépkocsibeállók iránt, ami jelentős áremelkedést eredményezett: a XII. kerületben az átlagár már meghaladta a tíz millió forintot.
Ahol kevés a parkolóhely, ott drágábban mennek el a garázsok
Vidéken ugyanakkor nem látszik érdemi drágulás, bár van olyan város, amelyik megközelíti a budapesti szintet – derült ki az Otthon Centrum elemzéséből. Országos szinten 8,4 millió forint volt a garázsok átlagára tavaly, ami 15,7 százalékos növekedést jelent a 2024-es évhez képest, amely adatokat érdemes összevetni az ingatlan.com már előbb említett összesítésével.
A garázsok ára egy év alatt összesen átlagosan 14 százalékkal emelkedett Budapesten, ebbe viszont az összes típus, az önálló garázs, a teremgarázs, illetve a fedett beálló is beletartozik, valamint az összes kerület.
A különbségek mögött alapvetően a parkolási lehetőségek szűkössége áll: ahol kevés a parkolóhely – különösen a belvárosban és Budán –, ott a kereslet felfelé hajtja az árakat, ami a külső városrészek önálló, jellemzően nagyobb alapterületű, akár kisebb műhelyként is funkcionáló garázsaira is érvényes. Az új építésű projektekben ráadásul egyre differenciáltabb kínálat jelenik meg, így a nagyobb vagy elektromos töltéssel ellátott helyek prémium áron kelnek el.
A megyei jogú városokban a kereslet mérsékeltebb, ami részben a kedvezőbb parkolási lehetőségekkel magyarázható. Az árak azonban itt sem alacsonyak. Az ingatlan.com kilencszázalékos drágulást mért összességében, az önálló garázsok és a teremgarázsok értékelődtek fel.
- Kecskeméten 9,8 millió forint volt tavaly az átlagár,
- Debrecenben 8 millió,
- míg Győrben és Székesfehérváron 7,6 millió forint az irányadó.
A kisebb városokban ennél jelentősen alacsonyabb árak jellemzőek.
Fontos különbség, hogy vidéken jellemzően nagyobb alapterületű, különálló garázsok találhatók, míg Budapesten inkább a teremgarázsok és a szűkebb beállók dominálnak, ami az árak összevetését is nehezíti. Az említett városokról pedig írtuk korábban, jelentős lakhatási igénnyel rendelkező iparilag fejlett megyeszékhelyek. A garázsárak rangsora egyébként nagyjából a lakóingatlanok ársorrendjét is leköveti. Azért nagyjából, mert lakóingatlanok tekintetében Debrecen az ország második legdrágább városa.
Az önálló garázsok általában magasabb áron kelnek el, míg a fedett beállók akár harmadával olcsóbbak is lehetnek az Otthon Centrum szerint, és az ingatlan.com városokra összesített számai is ezt jelzik, az önálló garázsok ugyanis jócskán felértékelődtek, ha az összesített városi átlagot nézzük. Ami viszont közös szinte minden esetben: a kereslet egy év alatt valamelyest csökkent a garázsok iránt.