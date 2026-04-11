Felbolydult a Földközi-tenger és vidéke: egymás után jelentik be az új földgázmezőket

Az olasz ENI energetikai óriás új gázmezőt fedezett fel Egyiptom partjainál. A felfedezés a Denise W jelű kutatófúrás révén történt, amely mintegy 70 kilométerre található a parttól, a kelet-mediterrán Temsah olaj- és gázmező térségében. A vállalat közleménye szerint az előzetes becslések alapján a lelőhely „körülbelül 56 milliárd m3” földgázt tartalmazhat. Ez a mennyiség a jelenlegi felhasználási adatok alapján nagyjából megegyezik Magyarország hét-nyolc évi földgázfogyasztásával.

Az egyiptomi kőolajügyi minisztérium közölte, hogy a felfedezés „130 millió hordó kőolaj-kondenzátumot” is magában foglal, és része annak a stratégiának, amely a kitermelés növelését, a természetes hozamcsökkenés ellensúlyozását, valamint az importköltségek mérséklését célozza.

Egyiptom földgázellátása Katarral és Izraellel fennálló kapcsolatai révén jelentősen akadozik a közel-keleti konfliktus miatt. A miniszterelnök, Mostafa Madbouly a múlt hónapban arról beszélt, hogy

az iráni háború következtében az ország földgázimport-számlája csaknem megháromszorozódott: havi 560 millió dollárról 1,65 milliárd dollárra emelkedett.

A kialakult helyzetben Kairó energiatakarékossági intézkedéseket vezetett be, többek között korlátozta a kereskedelmi egységek nyitvatartási idejét, központi intézkedéssel szabott gátat az üzemanyagár-emeléseknek, és lassított biztonyos állami beruházásokat.

A minisztérium szerint a Denise W kút jelenleg tesztelési fázisra készül, ezt követően további kutak fúrása és egy tengeri kitermelő platform építése várható, mielőtt megkezdődhetne a termelés.

Egyiptom a múlt hónapban egy másik új lelőhely felfedezését is bejelentette az Apache Corporation közreműködésével a Nyugati-sivatagban, amely napi 730 ezer m3 hozamot ígér. Az ország az elmúlt években komoly kihívásokkal szembesült az energiaellátás terén: egyszerre próbálja kielégíteni belföldi igényeit és regionális energetikai központtá válni. Miként az Origón megírtuk, a célok érdekében a Chevron közreműködésével még Izraellel is együttműködésre lép ezen a téren, hogy a hatalmas Leviatán tengeri gázmezőről jusson földgázhoz.