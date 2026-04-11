Felbolydult a Földközi-tenger és vidéke: egymás után jelentik be az új földgázmezőket

Az olasz ENI energetikai óriás új gázmezőt fedezett fel Egyiptom partjainál. A felfedezés a Denise W jelű kutatófúrás révén történt, amely mintegy 70 kilométerre található a parttól, a kelet-mediterrán Temsah olaj- és gázmező térségében. A vállalat közleménye szerint az előzetes becslések alapján a lelőhely „körülbelül 56 milliárd m3” földgázt tartalmazhat. Ez a mennyiség a jelenlegi felhasználási adatok alapján nagyjából megegyezik Magyarország hét-nyolc évi földgázfogyasztásával.
Háromszorosára nőtt földgázimport számlát nyög Egyiptom
Az egyiptomi kőolajügyi minisztérium közölte, hogy a felfedezés „130 millió hordó kőolaj-kondenzátumot” is magában foglal, és része annak a stratégiának, amely a kitermelés növelését, a természetes hozamcsökkenés ellensúlyozását, valamint az importköltségek mérséklését célozza.
Egyiptom földgázellátása Katarral és Izraellel fennálló kapcsolatai révén jelentősen akadozik a közel-keleti konfliktus miatt. A miniszterelnök, Mostafa Madbouly a múlt hónapban arról beszélt, hogy
az iráni háború következtében az ország földgázimport-számlája csaknem megháromszorozódott: havi 560 millió dollárról 1,65 milliárd dollárra emelkedett.
A kialakult helyzetben Kairó energiatakarékossági intézkedéseket vezetett be, többek között korlátozta a kereskedelmi egységek nyitvatartási idejét, központi intézkedéssel szabott gátat az üzemanyagár-emeléseknek, és lassított biztonyos állami beruházásokat.
A minisztérium szerint a Denise W kút jelenleg tesztelési fázisra készül, ezt követően további kutak fúrása és egy tengeri kitermelő platform építése várható, mielőtt megkezdődhetne a termelés.
Egyiptom a múlt hónapban egy másik új lelőhely felfedezését is bejelentette az Apache Corporation közreműködésével a Nyugati-sivatagban, amely napi 730 ezer m3 hozamot ígér. Az ország az elmúlt években komoly kihívásokkal szembesült az energiaellátás terén: egyszerre próbálja kielégíteni belföldi igényeit és regionális energetikai központtá válni. Miként az Origón megírtuk, a célok érdekében a Chevron közreműködésével még Izraellel is együttműködésre lép ezen a téren, hogy a hatalmas Leviatán tengeri gázmezőről jusson földgázhoz.
A 2015-ben felfedezett Zohr mező – a Földközi-tenger legnagyobb gázmezője – korábban reményt adott arra, hogy Egyiptom önellátóvá válhat, sőt jelentős exportőrré is előléphet a térségben. Az utóbbi években azonban az ország inkább feldolgozó és exportközpontként pozicionálta magát, például ciprusi tengeri gázkészletek egyiptomi cseppfolyósító terminálokon keresztüli továbbításával.
Több szénhidrogén-felfedezést jelentett be Líbia
Az egyiptomi bejelentéssel egyidőben Líbia nemzeti olajvállalata (NOC) három új szénhidrogén-lelőhely felfedezését jelentette be, melyek mögött
- az ENI, valamint
- a Repsol és a Sonatrach együttműködése áll.
A fejlemény azt jelzi, hogy az ország legfontosabb termelő régióiban újra élénkül a kutatási tevékenység – az előzményekről ebben a cikkben olvashat az Origón.
A legjelentősebb eredmény Nyugat-Líbia tengeri térségében született, ahol a NOC és az ENI North Africa a D blokkban lefúrt kutatókutakkal új gázlelőhelyet azonosított, mintegy 95 kilométerre a partoktól. Az elvégzett tesztek napi 400-600 ezer m3 hozamot mutattak – áll az Oilprice beszámolójában.
A szárazföldön a NOC és a Repsol líbiai leányvállalata új olajmezőt talált a Murzuq-medencében, Tripolitól mintegy 800 kilométerre délre. Ez pedig már a magyar MOL számára is érdekes fejlemény, mert bár a MOL nemrég földközi-tengeri kutatási projekttel lépett be a líbiai piacra, a Murzuq-medencében található gigantikus, de javarészt még feltáratlan kőolajkincs után a cég is érdeklődik.
A medencében a Mummiyat formációból napi átlagosan 763 hordó olajat termel az első kút. Ez az ötödik elkészült kút a 2008-as kutatási és termelésmegosztási megállapodás keretében tervezett nyolcból.
Egy harmadik bejelentés a Ghadames-medencéből érkezett, ahol a NOC és a Sonatrach líbiai egysége, a SIPEX olaj- és gázlelőhelyet fedezett fel a Wafa mező közelében.
A fejlemények azt mutatják, hogy Líbiában több medencében és több üzemeltetőnél is sikeresek a kutatások, és az új, valamint a meglévő mezők egyaránt kereskedelmileg értelmezhető, piacra küldhető mennyiségeket adnak.
A tengeri gázkitermelés különösen fontos, mivel az ország egyszerre kívánja erősíteni belföldi ellátását és megőrizni szerepét a mediterrán energiaszállítók között. Az új gázkészletek illeszkednek az észak-afrikai régió szélesebb trendjéhez is, ahol a termelők a gyorsabban hasznosítható gázprojektekre helyezik a hangsúlyt az európai kereslet és a szűkülő regionális energiamérleg miatt.
Összességében a három bejelentés arra utal, hogy a 2000-es évek végén odaítélt, hosszú ideig kihasználatlan kutatási területek még mindig jelentős eredményeket hozhatnak – még a politikai megosztottság és az akadozó beruházások évei után is. Ez biztató Líbia számára, amely igyekszik új befektetéseket vonzani és stabilizálni energiaszektorának teljesítményét, és az általa a jövőben a piacra küldött készletek akár az energiaválsággal küzdő Európa számára is vonzók lehetnek.