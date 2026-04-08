Gyorsabban bővülhet a magyar gazdaság az uniós átlagnál 2026-ban – elemzők világítják meg, mi lehet az oka

Miközben a nyugat-európai magországok közül több továbbra is gyenge növekedési pályán marad, Közép- és Kelet-Európa több pontján jóval élénkebb dinamika rajzolódik ki – mutat rá Sebestyén Géza keddi Facebook-posztjában. Az MCC Gazdaságpolitikai Műhelyének vezetője egyúttal kiemeli: a 2026-os reál-GDP-növekedési előrejelzéseket mutató térkép ezért fontosabb, mint elsőre látszik. Nemcsak számokat mutat, hanem azt is, hol van ma az európai gazdasági gravitációs erő, és hol látszanak a felzárkózás új esélyei – jegyzi meg.

Sebestyén Géza, az MCC Gazdaságpolitikai Műhelyének vezetője / Forrás: Sebestyén Géza Facebook-oldala

2026-ban gyorsuló ütemben növekedhet a magyar gazdaság

Mint azt a matematikus-közgazdász bejegyzésében írja: Magyarország ezen a térképen 2,1 százalékos növekedési előrejelzéssel szerepel. Ez nem európai rekord, de egyértelműen erősebb kilátás, mint amit a kép

Németországnak,

Franciaországnak,

Olaszországnak vagy

Ausztriának

mutat, ahol 0,8–0,9 százalék körüli értékek látszanak. Ez a kontraszt a lényeg – hangsúlyozza Sebestyén Géza, hozzátéve: amit látunk, az nem pusztán az, hogy Magyarország nőhet, hanem az, hogy egy lassuló európai környezetben a magyar gazdaság növekedési üteme az IMF szerint az EU egészének 1,4 százalékos és az euróövezet 1,1 százalékos előrejelzése fölött alakulhat.

A nemzetközi intézmények képe ráadásul meglepően egy irányba mutat. Az IMF 2026-ra 2,1 százalékot vár Magyarországra, az Európai Bizottság 2,3 százalékot, az OECD pedig 1,9 százalékot. A számok nem teljesen azonosak, de az üzenet közös, 2026-ban gyorsulás jöhet.

Aki csak a napi vitákat nézi, az könnyen azt hiheti, hogy a magyar gazdaságról csak végletes mondatok léteznek. Vagy minden összeomlik, vagy minden tökéletes. A valóság ezzel szemben az, hogy a nemzetközi intézmények valós javulást látnak – közli az adatsor kapcsán az MCC kutatója.

Ha a növekedés valóban a fogyasztás, a beruházások és az export helyreállásával jön, akkor annak hatása túlmutat a GDP-mutatón.

Erősebb vállalati alkalmazkodás,

javuló foglalkoztatási háttér,

nagyobb költségvetési mozgástér

és stabilabb gazdasági hangulat

következhet belőle – húzza alá bejegyzésében Sebestyén Géza.