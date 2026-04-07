Fékezőben a magországok gazdasági teljesítménye – Magyarország kilátásai több nemzetközi szervezet szerint is biztatóak

Miközben a nyugat-európai magországok közül több továbbra is gyenge növekedési pályán marad, Közép- és Kelet-Európa több pontján jóval élénkebb dinamika rajzolódik ki. A 2026-os reál-GDP-növekedési előrejelzéseket mutató térkép ezért fontosabb, mint elsőre látszik. Nemcsak számokat mutat, hanem azt is, hol van ma az európai gazdasági gravitációs erő, és hol látszanak a felzárkózás új esélyei – írja Sebestyén Géza keddi Facebook-bejegyzésében.

Sebestyén Géza, az MCC Gazdaságpolitikai műhelyének vezetője / Forrás: Sebestyén Géza Facebook-oldala

Nagy bajban vannak az EU vezető gazdaságai

Az MCC Gazdaságpolitikai műhelyének vezetője gyorselemzésében rámutat: Magyarország meghatározó nemzetközi szervezezetek – az IMF és az OECD – által 2026-ra prognosztizált gazdasági növekedése ugyan nem európai rekord, de egyértelműen erősebb kilátás, mint Németország, Franciaország, Olaszország vagy Ausztria esetében várnak, ahol erre az évre 0,8–0,9 százalék körüli értékek látszanak. Ez a kontraszt a lényeg – hangsúlyozza Sebestyén Géza. Amit látunk, az nem pusztán az, hogy Magyarország nőhet, hanem az, hogy egy lassuló európai környezetben a magyar gazdaság növekedési üteme az IMF szerint az EU egészének 1,4 százalékos és az euróövezet 1,1 százalékos előrejelzése fölött alakulhat – állapította meg a közgazdász.