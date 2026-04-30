Magyarország lekörözte az Európai Uniót

A magyar gazdasági növekedés lekörözte Európát, ez lehet Orbán Viktor búcsúajándéka a Tisza Pártnak. Reggel közölte a Központi Statisztikai Hivatal az idei első negyedéves gazdasági növekedési adatot (GDP), majd ezt követően az uniós statisztikai hivatala is előállt a közösség teljesítményét mutató információkkal.

Így lényegében ateljes képből vonhatunk le következtetéseket, hiszen ismertté váltak a legnépesebb és legnagyobb uniós gazdaságok számai is. Mint arról az Origo is beszámolt, óriási meglepetésre az éve első negyedében a magyar GDP éves alapon 1,7 százalékkal nőtt, míg az előző negyedévhez képest 0,8 százalékkal bővült.

Eközben az Eurostat, az Európai Unió statisztikai hivatala által közzétett előzetes gyorsbecslés szerint 2026 első negyedévében a szezonálisan kiigazított GDP mind az euróövezetben, mind az EU-ban 0,1%-kal nőtt az előző negyedévhez képest. Az előző év azonos negyedévéhez képest a szezonálisan kiigazított GDP 0,8 százalékkal nőtt az euróövezetben és 1 százalékkal az EU-ban.

Azon tagállamok közül, amelyekről rendelkezésre állnak adatok a 2026 első negyedévére vonatkozóan, Finnországban (+0,9%) volt a legnagyobb növekedés az előző negyedévhez képest, ezt követte Magyarország (+0,8%), Észtország és Spanyolország (mindkettő +0,6%). Visszaesést regisztráltak Írországban (-2,0%), Litvániában (-0,4%) és Svédországban (-0,2%). Az éves növekedési ütem tizennégy országban pozitív, egy országban pedig negatív volt.

Magyarország tekintetében elmondható, hogy a legfrissebb adatok szerint 10,5 százalékkal nőtt a magyar reálkereset, és 1,8 százalékos volt az infláció. A mai KSH-közzététellel kiderült az is, hogy a GDP növekedés 1,7 százalékos. Vagyis úgy tűnik, az Orbán-kormánynak az utolsó pillanatban még sikerült berúgni a gazdaság motorját. Fontos ezeket az adatokat rögzíteni, mivel májusban kormányváltás történik, így tudható, milyen állapotban van a gazdaság, s a továbbiakban ezen adatok képezhetik az összehasonlítási alapot az új kormány és a régi munkája között. A Tisza Párt a kampányban ugyanis azt ígérte, hogy ha lesz változás, jobb lesz az élet Magyarországon.