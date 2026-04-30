Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Ettől dőlhet be Európa? Fontos dolog látott napvilágot – Magyarország is érintett

Ezt látnia kell!

Igaz a legenda? Felfoghatatlan tengeri szörnyre bukkantak

európai unió

Magyarország lekörözte az Európai Uniót

59 perce
Olvasási idő: 8 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
A vártnál erősebb GDP-adattal zárta 2026 első negyedévét Magyarország, az Eurostat friss gyorsbecslése szerint ezzel hazánk az uniós élmezőnybe került. Miközben az Európai Unió egésze mindössze 1 százalékos növekedést mutatott, a magyar GDP 1,7 százalékkal bővült. Az adatok különös politikai jelentőséget kapnak a májusi kormányváltás előtt: ezek jelenthetik az Orbán-kormány gazdasági örökségének utolsó mérlegét, és egyben az új Tisza-kormány első viszonyítási pontját.
európai uniómagyarországeurostatGDP

A magyar gazdasági növekedés lekörözte Európát, ez lehet Orbán Viktor búcsúajándéka a Tisza Pártnak. Reggel közölte a Központi Statisztikai Hivatal az idei első negyedéves gazdasági növekedési adatot (GDP), majd ezt követően az uniós statisztikai hivatala is előállt a közösség teljesítményét mutató információkkal.

GDP, növekdedés, KSH, Eurostat
A magyar GDP adatot már az életjeleket mutató ipar is felfelé húzta a KSH szerint Fotó: Sam Moghadam / Unsplash 

Így lényegében ateljes képből vonhatunk le következtetéseket, hiszen ismertté váltak a legnépesebb és legnagyobb uniós gazdaságok számai is. Mint arról az Origo is beszámolt, óriási meglepetésre az éve első negyedében a magyar GDP éves alapon 1,7 százalékkal nőtt, míg az előző negyedévhez képest 0,8 százalékkal bővült. 

Eközben az Eurostat, az Európai Unió statisztikai hivatala által közzétett előzetes gyorsbecslés szerint 2026 első negyedévében a szezonálisan kiigazított GDP mind az euróövezetben, mind az EU-ban 0,1%-kal nőtt az előző negyedévhez képest. Az előző év azonos negyedévéhez képest a szezonálisan kiigazított GDP 0,8 százalékkal nőtt az euróövezetben és 1 százalékkal az EU-ban.

Azon tagállamok közül, amelyekről rendelkezésre állnak adatok a 2026 első negyedévére vonatkozóan, Finnországban (+0,9%) volt a legnagyobb növekedés az előző negyedévhez képest, ezt követte Magyarország (+0,8%), Észtország és Spanyolország (mindkettő +0,6%). Visszaesést regisztráltak Írországban (-2,0%), Litvániában (-0,4%) és Svédországban (-0,2%). Az éves növekedési ütem tizennégy országban pozitív, egy országban pedig negatív volt.

Magyarország tekintetében elmondható, hogy a legfrissebb adatok szerint 10,5 százalékkal nőtt a magyar reálkereset, és 1,8 százalékos volt az infláció. A mai KSH-közzététellel kiderült az is, hogy a GDP növekedés 1,7 százalékos. Vagyis úgy tűnik, az Orbán-kormánynak az utolsó pillanatban még sikerült berúgni a gazdaság motorját. Fontos ezeket az adatokat rögzíteni, mivel májusban kormányváltás történik, így tudható, milyen állapotban van a gazdaság, s a továbbiakban ezen adatok képezhetik az összehasonlítási alapot az új kormány és a régi munkája között. A Tisza Párt a kampányban ugyanis azt ígérte, hogy ha lesz változás, jobb lesz az élet Magyarországon.

 

Százalékos változás az előző negyedévhez képest

Százalékos változás az előző év azonos negyedévéhez képest

 

2025 második negyedéve

2025 harmadik negyedéve

2025 4. negyedév

2026 első negyedéve

2025 második negyedéve

2025 harmadik negyedéve

2025 4. negyedév

2026 első negyedéve

Euroövezet 21

0,1

0,3

0,2

0,1

1.6

1.4

1.3

0,8

Euroövezet 20

0,1

0,3

0,2

0,1

1.6

1.4

1.2

0,8

EU

0,3

0,4

0,2

0,1

1.7

1.7

1.4

1.0

Belgium

0,2

0,2

0,1

0,2

1.0

1.0

0,9

0,8

Csehország

0,4

0,8

0,7

0,2

2.6

2.8

2.7

2.1

Németország

-0,2

0.0

0,2

0,3

0,4

0,3

0,4

0,3

Észtország

0,7

0,1

-0,1

0,6

0,7

1.0

0,8

1.3

Írország***

-0,6

0.0

-3,8

-2,0

18.1

11.1

3.0

-6,3

Spanyolország

0,7

0,6

0,8

0,6

2.9

2.7

2.6

2.7

Franciaország

0,4

0,6

0,2

0.0

0,8

1.0

1.3

1.1

Olaszország

0.0

0,2

0,3

0,2

0,4

0,7

0,9

0,7

Litvánia

0,7

0,3

1.9

-0,4

3.2

2.2

3.3

2.5

Magyarország

0,6

0,1

0,2

0,8

0,4

0,9

0,7

1.7

Hollandia**

0,3

0,5

0,4

0,1

1.6

1.7

1.8

1.2

Ausztria

0.0

0,3

0.0

0,2

0,7

1.1

0,7

0,6

Portugália

0,7

0,6

0,9

0.0

1.7

2.2

1.9

2.3

Finnország**

-0,1

-0,1

0,3

0,9

0,1

-0,2

0,1

1.3

Svédország**

0,9

0,7

0,4

-0,2

2.2

2.6

2.1

1.6

A GDP növekedési üteme volumenben(szezonálisan kiigazított* adatok alapján)

* Az ebben a táblázatban bemutatott növekedési ütemek az előző negyedévhez és az előző év azonos negyedévéhez képest egyaránt szezonálisan és naptárhatással kiigazított adatokon alapulnak, kivéve, ha másképp van feltüntetve. Nem állnak rendelkezésre kiigazítatlan adatok minden olyan tagállam esetében, amely szerepel a GDP gyorsbecsléseiben.

**Az előző év azonos negyedévéhez viszonyított százalékos változás, naptárhatástól megtisztított adatokból számítva.

*** Az ír GDP gyorsbecslése a CSO határidőszakos kimeneteként van besorolva . Különös gondossággal kell eljárni a statisztikák értelmezésekor, mivel azok új, fejlesztés alatt álló módszereket és/vagy hiányos adatforrásokat, például új adminisztratív adatforrásokat használhatnak.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!