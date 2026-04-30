Elemzői várakozásokat meghaladó mértékben nőtt a magyar gazdaság

A gazdasági szereplők által leginkább várt adatot tette közzé ma a Központi Statisztikai Hivatal. A magyar gazdaság növekedésével kapcsolatban az elemzői konszenzus egy százalék körüli növekedést jósolt. A magyar GDP alakulásával kapcsolatban az igazsághoz legközelebb Virovácz Péter, az ING Bank vezető elemzője mozgott. A Világgazdaságnak nyilatkozva ő arra is felhívta a figyelmet, hogy a választások előtti negyedévekben jellemző pozitív meglepetés szokott születni a gazdasági teljesítményben. Mint mondta, ezúttal is minden adott a jövedelmek növekedéséhez.

Az ipar teljesítménye hosszú idő után szintén pozitívan befolyásolta a GDP alakulását

Magyarország bruttó hazai termékének (GDP) volumene 2026 I. negyedévében a nyers adatok és a szezonálisan és naptárhatással kiigazított és kiegyensúlyozott adatok szerint egyaránt 1,7 százalékkal felülmúlta az előző év azonos időszakit – közölte csütörtök reggel a Központi Statisztikai Hivatal. Mint írták, az előző negyedévhez képest – a szezonálisan és naptárhatással kiigazított és kiegyensúlyozott adatok alapján – a gazdaság teljesítménye 0,8 százalékkal bővült.

A bruttó hazai termék növekedéséhez leginkább a szolgáltatások, ezen belül legfőképpen a szakmai, tudományos, műszaki és adminisztratív tevékenység járult hozzá. Az ipar teljesítménye hosszú idő után szintén kedvezően befolyásolta a GDP alakulását.

A növekedés várható volt, miután a várakozások is javultak az elmúlt időszakban. A GKI konjunktúraindexében kétéves csúcsára emelkedett, ráadásul a lakosság az ország következő 12 havi gazdasági helyzetét erősen javulónak értékelte áprilisban, a pozitív várakozást jelző index öt éve nem volt ilyen magas.

A legfrissebb adatok szerint 10,5 százalékkal nőtt a magyar reálkereset, és 1,8 százalékos volt az infláció. A mai KSH-közzététellel kiderült az is, hogy a GDP növekedés 1,7 százalékos. Vagyis úgy tűnik, az Orbán-kormánynak az utolsó pillanatban még sikerült berúgni a gazdaság motorját. Fontos ezeket az adatokat rögzíteni, mivel májusban kormányváltás történik, így tudható, milyen állapotban van a gazdaság, s a továbbiakban ezen adatok képezhetik az összehasonlítási alapot az új kormány és a régi munkája között. A Tisza Párt a kormányban ugyanis azt ígérte, hogy ha lesz változás, jobb lesz az élet Magyarországon.