Öngyilkosságba kergethetett egy férfit a Google mesterséges intelligenciája

A Google segélyvonalat épít be a Gemini MI-chatbotjába. Az új felületen keresztül a felhasználók telefonon, chatüzenetben, SMS-ben vagy webes felületen is kapcsolatba léphetnek segélyvonalakkal – írja a Quartz. A Google közlése szerint, miután a felhasználó megnyitja ezt az opciót, a segélyhívó kártya a képernyőn marad, és nem tűnik el a beszélgetés folytatása közben sem. Emellett egy külön, áttervezett modul is megjelenik „Segítség elérhető” felirattal azokban a beszélgetésekben, ahol mentális egészséggel kapcsolatos témák merülnek fel, de nem áll fenn azonnali krízishelyzet. Ezt a modult klinikai szakértők bevonásával fejlesztették ki.

Öngyilkosság felé terelhetett egy amerikai férfit a Google Geminije, a vállalat komoly fejlesztési programokat ígért (illusztráció)

Öngyilkossághoz segíthetett egy férfit a Gemini

A vállalat a jövőben komoly összegeket fordít a felhasználó krízisére utaló beszélgetésekben elérhetővé váló intézkedésekre, lehetőségekre. A finanszírozott kezdeményezések között szerepel, hogy 4 millió dollárt költenek a ReflexAI-val való együttműködés elmélyítésére, és a Gemini technológiát beépítik azokba az eszközökbe, amelyeket a szervezet krízistámogató szolgálatok képzésére használ. A Google Fellows program önkéntes szakértői szintén hozzájárulnak majd egy Prepare nevű platform fejlesztéséhez, amely szimulációval segíti a krízisvonalakon dolgozó munkatársak és önkéntesek felkészítését. A kiemelt partnerek között oktatási szervezetek – például az Erika’s Lighthouse és az Educators Thriving – is szerepelnek.

A bejelentések egy folyamatban lévő bírósági üggyel párhuzamosan érkeztek: egy floridai család márciusban pert indított a Google ellen egy 36 éves férfi halála miatt.

A kereset szerint a férfi a Gemini használata során „négy nap alatt erőszakos tettek és egy irányított öngyilkosság felé sodródott”.

A Google válaszában hangsúlyozta, hogy a chatbot több alkalommal is krízisvonalakhoz irányította a felhasználót, ugyanakkor ígéretet tett a rendszer védelmi mechanizmusainak további erősítésére.

A vállalat szerint a Gemini-t úgy képezték ki, hogy vitassa a pontatlan meggyőződéseket, ne pedig megerősítse azokat, valamint hogy különbséget tegyen a felhasználó érzései és a tényszerű valóság között.

A chatbot válaszainak célja az is, hogy a felhasználókat támogatás felé tereljék, és ne erősítsék a destruktív késztetéseket, beleértve az önkárosító gondolatokat is.

A kiskorú felhasználókra külön védelmi szabályok vonatkoznak: a Gemini nem utánozhat emberi társat, nem ösztönözhet érzelmi függőséget, és nem hozhat létre olyan tartalmakat, amelyek zaklatást vagy bántalmazást segítenének elő. A cég hangsúlyozta: a Gemini nem helyettesíti a professzionális klinikai ellátást, a terápiát vagy a krízistámogató szolgáltatásokat.