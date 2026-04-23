Fontos határidő csúszhatott meg sokaknál: ezt minden autósnak tudnia kell

A gépjárműadó befizetési határideje fő szabály szerint április 15., de ha valaki később vette át a határozatot, akkor a határidő módosul. A számítás egyszerű: a határozat elektronikus megnyitásának vagy postai átvételének időpontjától számított 30 nap.

Meglelepően sokan nem fizettek be a gépjárműadó összegét határidőn belül Havran Zoltán

A gépjárműadót legegyszerűbben a NAV-Mobilon lehet befizetni, idén már több mint 441 ezren választották ezt a megoldást. A gépjárműadó-határozat is tartalmaz egy fizetési linket, ezen keresztül is közvetlenül rendezhető az adó.

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal közleménye szerint több mint 3,5 millió autóstól várta a NAV, és április 21-ig több mint 2,9 millióan be is fizették a gépjárműadót az államkasszába. Ez azt jelenti, hogy nagyjából 600 ezren még nem teljesítették kötelezettségüket. Ők rendezhetik az adót egyszerűen a NAV-Mobilban, banki utalással, vagy kérhetnek részletfizetést, de ha nem lépnek, késedelmi pótlékra számíthatnak.

Ha valakinek nincs meg a határozat, nem tudta átvenni vagy elkeverte, akkor sem kell aggódni, a NAV gépjárműadó-kalkulátorával egyszerűen és pontosan kideríthető, mennyit kell fizetni, személygépkocsi esetén csak az autó gyártási évére és teljesítményére van szükség. Ha megvan az összeg, egyszerűen átutalható az adó a 10032000-01079160 számlaszámra, a közleményben az adóazonosító jellel vagy adószámmal.

A gépjárműadó kapcsán idén fontos változás történt: a korábbi gyakorlattal szemben az egész összeget egyetlen részletben kell befizetni

Fizetési nehézség esetén automatikus, öthavi pótlékmentes részletfizetést kérhetnek a magánszemélyek és az egyéni vállalkozók az appban, ahol gyakorlatilag csak a részletfizetések számát kell kiválasztani. A likviditási gondokkal küzdő vállalkozások pedig egyedi fizetési könnyítést kérhetnek a NAV-tól.

Az egyesületek, alapítványok és köztestületek mentesülhetnek a gépjárműadó-fizetési kötelezettség alól a tulajdonukban vagy üzemben tartásukban lévő gépjárművekre. Tulajdonosként akkor jár a mentesség, ha a szervezetnek nem volt társaságiadó-fizetési kötelezettsége az előző évben. Üzembentartóként akkor alkalmazható a kedvezmény, ha a jármű tulajdonosa költségvetési szerv, egyesület, alapítvány vagy köztestület, és sem a tulajdonosnak, sem az üzembentartónak nem kellett társasági adót fizetnie a tavaly évben.