Egy szomszédos ország megbánhatja, hogy gleccserekre bízta magát

Ausztria versenyt fut az energiaellátás biztosításáért, miközben az olvadó alpesi gleccserek miatt az ország kénytelen újragondolni gazdasági modelljének alapjait. A tudósok szerint az ország ugyanis közelít egy úgynevezett „vízcsúcs” (peak water) fordulóponthoz. Ez azt jelenti, hogy az alpesi gleccserek zsugorodásával ezek a hosszú időn át természetes víztározóként szolgáló természeti képződmények már nem lesznek képesek ugyanúgy növelni a folyók vízhozamát és azon keresztül az energiatermelést, mint korábban.

Ausztriában az energiatermelésben nagy szerep jut a gleccserekben kötött víztömegnek, ám azok vékonyodnak (illusztráció)

Fotó: Unsplash

Vékonyodó gleccserek és geopolitikai válságok: kihívások Ausztriának is

Ausztriában a vízenergia hasznosítása adja a villamosenergia-termelés alapját, köztük izgalmas, egyben Magyarország számára is érdekes technológiai megoldásokkal, miként az Origón ebben a helyszínlátogatás alapján készült beszámolóban bemutattuk. Ezt a hosszú évtizedes gyakorlatot ugyanakkor legalább részben át kellhet értékelni a jövőben a természeti feltételek megváltozása, a gleccserek vékonyodása és a magashegyi területeken hó és jég formájában megkötött víz és csapadék mérséklődése miatt.

„Szinte minden gleccser tömege csökken, ebben tudományos konszenzus van” – idézi a Bloomberg Francesca Pellicciotti-t, az Osztrák Tudományos és Technológiai Intézet gleccserkutatóját, aki azt is hozzátette: egy pontot elérve kevesebb víz áll majd rendelkezésre a vízenergia hasznosításához.

A jelenség fokozza az aggodalmakat Bécsben, hogy a vízenergiára való támaszkodás – amelyet sokáig az energiabiztonság pillérének tekintettek – egyúttal az ország sérülékenységéhez vezethet épp akkor, amikor a konfliktusok miatti zavarok növelik az importált energiahordozóktól való függés kockázatait. Egy olyan országban, ahol

a második legértékesebb tőzsdei vállalat, a részben állami tulajdonú Verbund AG, villamosenergia-termelésének mintegy 90 százalékát vízenergiából fedezi, a következmények az energiapiacoktól a hitelminősítésekig érezhetők lesznek.

A klímaváltozás már most is egyre kiszámíthatatlanabb csapadékeloszlást eredményez, ám a vízkészletek várható csökkenése még inkább ráirányítja a figyelmet arra, hogy az országnak diverzifikálnia kell energiaforrásait – például szél- és napenergiával, valamint energiatárolással –, hogy tompítsa a klímahatások és a külső ellátási kockázatok következményeit. A Hormuzi-szoros Irán általi lezárása az Egyesült Államok és Izrael támadásait követően rávilágított arra, mennyire sérülékenyek az exportfüggő energiarendszerek.