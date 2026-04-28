Veszélyes szennyezést hordozó ázsiai élelmiszer jutott a magyar boltokba, ne egye meg!

Az Európai Unió élelmiszer- és takarmánybiztonsági gyors riasztási rendszerén (Rapid Alert System for Food and Feed, RASFF) érkezett bejelentés alapján Listeria monocytogenes (liszéria) szennyezettséget mutattak ki Kínából származó, hűtött, csomagolt enoki gomba termékben. A gomba alapú élelmiszertermékből hazánkba is szállítottak.
A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság (NKFH) tájékoztatása szerint felvette a kapcsolatot az érintett vállalkozásokkal (több cég érintett), melyek az NKFH-val együttműködve, saját hatáskörben megteszik a szükséges intézkedéseket, gondoskodnak a kifogásolt enoki gomba tétel forgalomból történő kivonásáról, valamint a fogyasztóktól történő visszahívásról. A vállalkozások által megtett intézkedéseket, továbbá a visszagyűjtött termékek további sorsát (megsemmisítését vagy elszállítását) a hatóság nyomonköveti.

Enoki gomba termékre figyelmeztet a hatóság (illusztráció)
Fotó: Pexels

Az érintett termék adatai az alábbiak (enoki gomba):

  • • A termék megnevezése: ENOKI Mushroom Green Box Limited
  • Kiszerelés: 100 g
  • Tételszám: G22029
  • Exportőr: Jianghua Hongfu Huafayuan Agriculture Co., Ltd. (Kína)
  • Előállító: MX FRUIT&VEGETABLE(M) SDN.BHD (Malajzia)
  • Holland importőr: Asia Express Food B.V.
  • Termékvisszahívás oka: Mikrobiológiai nem megfelelőség.

Tájékoztató jellegű kép a termékről:

A hatóság kéri a vásárlókat, hogy 

amennyiben a fenti tételazonosító adatokkal rendelkező termékből vásároltak és a termék még a birtokukban van, azt ne fogyasszák el!

Magyarországon az enoki gomba (téli fülőke) elsősorban a nagyobb ázsiai élelmiszerüzletekben, specializált delikátesz boltokban és bizonyos online szupermarketekben érhető el friss vagy konzerv formában. Fontos, hogy a visszahívással csak a hatóság által megadott termék érintett.

Alattomos túlélő ez az élősködő baktérium

A Listeria monocytogenes rendkívül ellenálló környezeti feltételekkel szemben – olyan helyzetekben is életben marad és szaporodik, ahol sok más baktérium már nem. Hűtve tartott füstölt halakban a számára támogató környezetben különösen gyorsan képes elszaporodni, főként, ha a terméket hosszabb ideig tárolják. Elpusztításához magas hőkezelés szükséges és a tisztító- és fertőtlenítőszerekkel szemben is részben ellenálló.

 

