Veszélyes szennyezést hordozó ázsiai élelmiszer jutott a magyar boltokba, ne egye meg!

A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság (NKFH) tájékoztatása szerint felvette a kapcsolatot az érintett vállalkozásokkal (több cég érintett), melyek az NKFH-val együttműködve, saját hatáskörben megteszik a szükséges intézkedéseket, gondoskodnak a kifogásolt enoki gomba tétel forgalomból történő kivonásáról, valamint a fogyasztóktól történő visszahívásról. A vállalkozások által megtett intézkedéseket, továbbá a visszagyűjtött termékek további sorsát (megsemmisítését vagy elszállítását) a hatóság nyomonköveti.
Az érintett termék adatai az alábbiak (enoki gomba):
- • A termék megnevezése: ENOKI Mushroom Green Box Limited
- Kiszerelés: 100 g
- Tételszám: G22029
- Exportőr: Jianghua Hongfu Huafayuan Agriculture Co., Ltd. (Kína)
- Előállító: MX FRUIT&VEGETABLE(M) SDN.BHD (Malajzia)
- Holland importőr: Asia Express Food B.V.
- Termékvisszahívás oka: Mikrobiológiai nem megfelelőség.
Tájékoztató jellegű kép a termékről:
A hatóság kéri a vásárlókat, hogy
amennyiben a fenti tételazonosító adatokkal rendelkező termékből vásároltak és a termék még a birtokukban van, azt ne fogyasszák el!
Magyarországon az enoki gomba (téli fülőke) elsősorban a nagyobb ázsiai élelmiszerüzletekben, specializált delikátesz boltokban és bizonyos online szupermarketekben érhető el friss vagy konzerv formában. Fontos, hogy a visszahívással csak a hatóság által megadott termék érintett.
Alattomos túlélő ez az élősködő baktérium
A Listeria monocytogenes rendkívül ellenálló környezeti feltételekkel szemben – olyan helyzetekben is életben marad és szaporodik, ahol sok más baktérium már nem. Hűtve tartott füstölt halakban a számára támogató környezetben különösen gyorsan képes elszaporodni, főként, ha a terméket hosszabb ideig tárolják. Elpusztításához magas hőkezelés szükséges és a tisztító- és fertőtlenítőszerekkel szemben is részben ellenálló.