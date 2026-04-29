Szigorodnak a szabályok a magyarok kedvelt üdülőhelyén – erre figyeljünk

Görögországban egyre inkább veszélyezteti a szigetek és a szárazföld „érintetlen” partszakaszait a növekvő turistaszám – figyelmeztet a helyi hatóság, amely ennek érdekében szigorú jogszabályokat vezetett be egyes görög strandokon.
Az új szabályok értelmében szigorúbb korlátozások lépnek életbe egyes strandokon a kereskedelmi tevékenységekre.
Ez többek között a napágyakra vonatkozó szigorúbb szabályozást, valamint olyan védett zónák kijelölését jelenti, ahol semmilyen fejlesztés nem engedélyezett
– számolt be az Express. A brit lap szerint a lépés hátterében az áll, hogy Görögország továbbra is rekord számú látogatót fogad, miközben számos népszerű sziget a nyári csúcsidőszakban nehezen birkózik meg a tömeggel. Bár a turizmus kulcsszerepet játszik az ország gazdaságában, a döntéshozók szerint egyensúlyt kell találni a hosszú távú károk elkerülése érdekében.
Ezt jelenti a görög strandok kezdeményezése
Az „Érintetlen strandok” (Apatites Paralies) néven ismert szabályozás egy korábbi közös miniszteri rendelet módosítása, amely tovább erősíti a környezetvédelmi garanciákat. A bővítés részeként 13 új helyszín került a listára, így a védett partszakaszok száma 251-re nőtt, jelentősen kiszélesítve a védelem alá vont területek körét.
Ezek a strandok a Natura 2000 hálózat részét képezik – ez az Európai Unió által létrehozott, védett területekből álló rendszer, amely a legértékesebb és legveszélyeztetettebb élőhelyek és fajok megőrzését szolgálja. A Natura 2000 a világ legnagyobb összehangolt védett területhálózata, amely az EU szárazföldi területeinek közel húsz százalékát és tengeri területeinek tíz százalékát fedi le. Az élőhelyvédelmi és madárvédelmi irányelvek alapján jött létre, és úgy védi a biodiverzitást, hogy közben lehetővé teszi a fenntartható emberi tevékenységet is.
A módosítás célja az egyedi esztétikai, geomorfológiai vagy ökológiai értékkel bíró strandok hatékony megőrzése, valamint az ezekben az érzékeny parti ökoszisztémákban élő őshonos növény- és állatvilág védelme.
Ezt tiltják az új szabályok
Mivel ezek a területek különösen érzékenyek, a szabályozás szigorúan tiltja:
- napágyak, napernyők és egyéb turisztikai infrastruktúra engedélyezését,
- állandó építmények létesítését,
- motoros járművek használatát vagy olyan kereskedelmi tevékenységeket, amelyek megzavarhatják az ökoszisztémát,
- minden olyan tevékenységet, amely megváltoztatná a part geomorfológiáját vagy veszélyeztetné a helyi élővilágot, például a fészkelő tengeri teknősöket.
A jelenlegi 251 „érintetlen strand” között Kréta különösen kiemelkedik: a lista lefedi Hania, Rethymno, Heraklion és Laszithi fontos partszakaszait.
Ide tartoznak azok a strandok is – például Balos és Falassarna –, amelyeket a Tripadvisor a világ legjobbjai közé sorolt, ám a túlzsúfoltság komoly problémát jelentett rajtuk. A védelem kiterjed továbbá Gavdos szigetére, a déli partvidék eldugott öbleire, valamint a híres rózsaszín homokos Elafonisi strandra is.
A listán szerepel továbbá a korfui Halikounas, az Ano Koufonisi szigetén található Pori és Italida, valamint a lefkadai Kastro strand. Utóbbi különösen nagy figyelmet kapott az utóbbi években egy tervezett turisztikai beruházás miatt, amely egy régi borászat és egy kioszk fejlesztését célozta. A projekt ellen egy több mint 1500 fős helyi civil csoport indított jogi eljárást.
A Halikounas strand eközben Korfu délnyugati partján található, mintegy három kilométer hosszú, homokos és viszonylag érintetlen partszakasz, amely az Ión-tenger és a festői Korission-tó között húzódik. Természetes dűnéiről, sekély vizéről és időnként erős szeleléséről ismert, így a kiteszörf és a szörf kedvelt helyszíne. A strandot cédrus- és borókafák övezik, míg a szomszédos Korission-tó fontos madárélőhely, több mint száz fajjal, köztük kócsagokkal.