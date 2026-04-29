Szigorodnak a szabályok a magyarok kedvelt üdülőhelyén – erre figyeljünk

Görögországban egyre inkább veszélyezteti a szigetek és a szárazföld „érintetlen” partszakaszait a növekvő turistaszám – figyelmeztet a helyi hatóság, amely ennek érdekében szigorú jogszabályokat vezetett be egyes görög strandokon.

A görög strandok egyik legszebbike a krétai Elafonisi Beach, ahol szintén szigorítanak / Forrás: Getty Images

Az új szabályok értelmében szigorúbb korlátozások lépnek életbe egyes strandokon a kereskedelmi tevékenységekre.

Ez többek között a napágyakra vonatkozó szigorúbb szabályozást, valamint olyan védett zónák kijelölését jelenti, ahol semmilyen fejlesztés nem engedélyezett

– számolt be az Express. A brit lap szerint a lépés hátterében az áll, hogy Görögország továbbra is rekord számú látogatót fogad, miközben számos népszerű sziget a nyári csúcsidőszakban nehezen birkózik meg a tömeggel. Bár a turizmus kulcsszerepet játszik az ország gazdaságában, a döntéshozók szerint egyensúlyt kell találni a hosszú távú károk elkerülése érdekében.

Ezt jelenti a görög strandok kezdeményezése

Az „Érintetlen strandok” (Apatites Paralies) néven ismert szabályozás egy korábbi közös miniszteri rendelet módosítása, amely tovább erősíti a környezetvédelmi garanciákat. A bővítés részeként 13 új helyszín került a listára, így a védett partszakaszok száma 251-re nőtt, jelentősen kiszélesítve a védelem alá vont területek körét.

Ezek a strandok a Natura 2000 hálózat részét képezik – ez az Európai Unió által létrehozott, védett területekből álló rendszer, amely a legértékesebb és legveszélyeztetettebb élőhelyek és fajok megőrzését szolgálja. A Natura 2000 a világ legnagyobb összehangolt védett területhálózata, amely az EU szárazföldi területeinek közel húsz százalékát és tengeri területeinek tíz százalékát fedi le. Az élőhelyvédelmi és madárvédelmi irányelvek alapján jött létre, és úgy védi a biodiverzitást, hogy közben lehetővé teszi a fenntartható emberi tevékenységet is.

A módosítás célja az egyedi esztétikai, geomorfológiai vagy ökológiai értékkel bíró strandok hatékony megőrzése, valamint az ezekben az érzékeny parti ökoszisztémákban élő őshonos növény- és állatvilág védelme.