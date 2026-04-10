Ha a Tisza elszabadítja az üzemanyag árakat, brutális láncreakcióval kell számolni

Naponta mintegy 11 millió hordó kőolaj és egyéb kőolajtermék, a világ kínálatának tíz százaléka esik ki a globális piacról. Amikor a benzinkutaknál megjelenik egy újabb áremelés, a legtöbben csak a saját tankolásunk költségére gondolnak, ami nem elhanyagolható abból a szempontból, hogy a dízel esetében máris közel kétszáz forint a különbség a piaci átlagár és a védett ár között. Ez pedig ötven liter tankolását feltételezve máris közel tízezer forintos árkülönbözetet jelent, ha pedig az ezer forint feletti árakkal vetjük össze (a Tisza becslése ezer forint körüli árakat jelez, a Századvég 1051 forintos dízelárat vetít előre, ha kiesne az orosz kőolaj a piacról), máris nagyobb a különbség.

Brüsszel megszűntetné az üzemanyagár korlátozását, pedig igen sok minden múlik a védett árakon

Írtuk, az üzemanyagok súlya az inflációs kosárban 5,79 százalék, azaz egy tízszázalékos drágulás 0,58 százalékkal húzza felfelé az inflációt közvetlenül. Az üzemanyagár ugyanis nem csupán a közlekedést érinti.

Az üzemanyagárak változása közvetlen hatással van a szállítási és logisztikai költségek alakulására. Ezen belül drágíthatja a közúti szállítást, nemzetközi fuvarozást, személyszállítást (pl. buszok, taxik), de a futárszolgálatok díjait és az e-kereskedelem szállítási díjait is befolyásolja.

Az üzemanyagárak változása a különféle termelési szektorokat is közvetetten érinti: a mezőgazdaságot, a feldolgozóipart és az építőipart.

A feldolgozóiparnál a szállítási költségeket, exportköltségeket befolyásolja, míg az építőiparban a nehézgépek üzemeltetését és építőanyag-szállítást. Mindezzel növelik a termelési költségeket, így az ún. termelői árindexet, mely a fogyasztói árakba is átszivárog, ami érinti a lakossági fogyasztást és a reáljövedelmeket (mivel többet költenek üzemanyagra, energiára, kevesebb marad más fogyasztásra). Ezenkívül a háztartások autóhasználati, munkába járási költségeit is közvetlenül befolyásolja az, ha emelkedik a benzin és gázolaj ára, ráadásul a vidéki lakosságot ez különösen érzékenyen is érintheti a GDP-t is hosszú távon, lassítva a gazdasági növekedést.

A külső egyensúlyi mutatóink érzékenyek az üzemanyagok nemzetközi árának változására, kihat a devizapiacra, azon belül a forint árfolyamára is, gyengítve azt más devizákkal szemben.

A Barátság-kőolajvezetéken keresztül az ellátás azonban jelenleg politikai okok miatt szünetel, miután Ukrajna egyoldalúan felfüggesztette a szállítást. Továbbá a Közel-Keleten újra megjelent háborús konfliktus miatt a magyar ellátás egyéb csatornákon való megvalósítása is nagyobb költségekkel jár(na), illetve nehézkes.