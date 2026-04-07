Ha lakást ad el - ez a nulladik lépés, viszont kulcsfontosságú

Számos cikk és videó segít az ingatlan értékesítésében. Viszonylag kevés szó esik azonban arról a döntésről, ami a lakás meghirdetéséhez vezet. Ugyanis egy ingatlan eladásának nulladik lépése maga a döntés meghozatala - hívja fel a figyelmet az ingatlan.com blogja. Gyakran ezen múlik ugyanis a továbbköltözés lehetősége, hiszen sokan a meglévő otthonuk eladásával vesznek másikat, de olyan is van, hogy az örökséget kívánják értékesíteni és abból vásárolnak vagy elosztják és az képezi az önrészt.

A lakáshirdetésen különösen sok múlik, de az elhatározás és a szándék a nulladik lépés

Sokan pont azért hibáznak, mert kihagyják a nulladik lépést: a céljaik megfogalmazását és a tudatos, átgondolt döntést. Ha a lesz ami lesz alapon feladott hirdetés minősége silány, az érdeklődők nem jönnek, az ingatlan hirdetve marad hónapokig és folyamatosan romlik a megítélése a keresők szemében.

Arra, hogy a legjobb feltételekkel tudjuk értékesíteni otthonunkat, közvetlenül a piacra kerülés után van lehetőség, a célközönség pedig az ingatlan jellegétől, lokációjától, árkategóriájától függ. Az eladásra pedig azért a friss és jó hirdetések esetén van a legnagyobb esély, mert az ingatlan piacra kerülésekor már ott van a hirdetési oldalakon azon vevők köre, akik – talán egy hete, hónapja, vagy fél éve – aktívan keresik az otthonukat. Amikor először kitesszük a hirdetésünket, őket egyszerre szólítjuk meg.

A nem megfelelő minőségű hirdetéssel vagy árazással romboljuk esélyeinket.

Ha csak próbaképpen dobunk fel egy akármilyen hirdetést a portálokra: az aktív keresők gyorsan megismerik a kínálatot, és az ő szemükben csökken az otthonunk presztízse, ha a hirdetés rosszul van összerakva vagy irreális áron kínáljuk eladásra.

Az Otthon start miatt sem mindegy, hogyan hirdetjük a lakást

Mindez pedig szorosan összefügg a kereslettel és az Otthon starttal is. Ellentétes irányba mozdult ugyanis márciusban a lakáspiac keresleti és kínálati oldala. A használt lakóingatlanok iránt az előző év márciusához képest 11 százalékkal csökkent a kereslet, míg az újépítésűek iránt huszonöt százalékkal nőtt. Februárhoz képest hatszázalékos a keresletnövekedés az újépítésűek iránt (a fővárosban is öt százalékkal többen kerestek ilyen ingatlant). Ez pedig az Otthon start hatása, hiszen sok megfizethető, legfeljebb másfél millió forint négyzetméterárú újlakás került vagy kerül a piacra. Ez különösen Budapest esetén érdekes, ahol a legmagasabbak az árak. A XV. kerület után olyan városrészek is elérhetőbbé válnak, ahol egy évvel ezelőtt ez a szürreális kategóriát jelentette volna: a XIII. kerület egyik lakóparkja, de Újbudán is lesznek elérhető árú lakások, különösen úgy, ha az adott projekt kiemelt státuszt kap. A fejlesztők ugyanis felismerték, az Otthon starttal megvehető lakásokra sokkal nagyobb a kereslet. Ha pedig a használt és az újépítésűek négyzetméterára szinte összeér, könnyen eredményezheti azt, hogy a valamivel drágább újépítésű ingatlant választják az érdeklődők, vagy legalábbis az újszerű, minél jobb állapotúakat. Egy ilyen piaci környezetben érdemes megvizsgálni a jó és jól időzített hirdetések szerepét.