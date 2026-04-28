A magyarok kedvenc háztartási márkáinak gyártója figyelmeztet: áremelkedést hoz a háború

Az Ariel, Gillette, Jar, Olay és Head & Shoulders és más, a magyar vásárlók körében is ismert globális háztartási márkák tulajdonosa 21,2 milliárd dolláros nettó árbevételt ért el a harmadik negyedévben, ami éves szinten hét százalékos növekedést jelent, miközben az organikus értékesítés három százalékkal emelkedett. Az egy részvényre jutó alapvető nyereség 1,59 dollár lett, ami meghaladta az elemzői várakozásokat. A vállalat ugyanakkor nagyon óvatos a kilátások tekintetében, melynek oka az iráni háború okozta költségemelkedés.

Az iráni háború kapcsán várható áremelkedésekre figyelmeztet a globálisan is jelentős háztartásitermék-gyártó

Fotó: Pexels

A gyártói és a fogyasztói oldal is megérzi az iráni háborút

A P&G arról is beszámolt legfrissebb negyedéves pénzügyi jelentésében, hogy az értékesített mennyiségek két százalékkal nőttek, ami egy év után az első vállalatszintű volumennövekedést jelenti. Ez arra utal, hogy a kereslet kezd stabilizálódni, miután a vásárlók a tartós megélhetési költségnyomás miatt visszafogták a mindennapi háztartási termékek iránti kiadásaikat.

A vállalat ugyanakkor figyelmeztetett, hogy a közel-keleti geopolitikai feszültségek bizonytalanabbá tették a kilátásokat, különösen az alapanyagköltségek és a fogyasztói költések terén.

Andre Schulten pénzügyi igazgató a Retail Gazette szerint azt közölte, hogy a P&G csak júliusi eredményeinek közzétételekor ad előrejelzést a 2027-es pénzügyi évre.

A cég szerint a negyedik pénzügyi negyedévben mintegy 150 millió dolláros többletköltséggel kell számolnia, főként az emelkedő üzemanyagárakhoz kapcsolódó magasabb szállítási költségek miatt. Amennyiben a Brent típusú kőolaj ára hordónként 100 dollár körül marad, a P&G éves szinten körülbelül 1 milliárd dolláros adózás utáni veszteséggel számolhat.

Ez a fogyasztói árak emelkedéséhez vezethet, bár a vállalat jelezte, hogy nem tervez általános, minden termékre kiterjedő áremelést.

Ehelyett várhatóan a prémium termékeknél hajt végre áremeléseket, hogy megőrizze az értékesítésnél elért eredményeket, azaz áremelkedés ne akadályozza az eladásokat a jövőben sem.

Növekvő árbevételt vár a gyártó, de egyre óvatosabban

A jelentésből kiderül, hogy a csoport szépségápolási üzletága teljesített a legerősebben: a személyes ápolási, bőrápolási és hajápolási termékeknél öt százalékos volumennövekedést mértek. A baba-, női és családi termékek kategóriájában három százalékos bővülés volt tapasztalható.