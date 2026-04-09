Polgárháborús helyzet egy uniós tagállamban az üzemanyagárak miatt – kivezényelték a katonákat

Harmadik napja áll a felfordulás Írországban az üzemanyagárak miatt, a mostanra kialakult, feszült helyzet közelít a polgárháborús állapotokhoz, különösen azért, mert az ír védelmi erőket beavatkozásra kérték fel a demonstrálók ellen. Az utakat járműveikkel lezáró ír mezőgazdasági termelők, fuvarozók és más iparágak képviselői azt szeretnék elérni, hogy a kormány korábbi, nem sok eredményt hozó intézkedésein túl tegyen végre ársapkát az üzemanyagok árára, ezzel megelőzve, hogy azok miatt vállalkozások menjenek tönkre, családok megélhetése lehetetlenüljön el. Most a hadsereg bevetése mellett döntött az ír kormány.
Jogilag lehetséges, de szokatlan a hadsereg ilyen alkalmazása
Miként az Origón megírtuk, a hétfői demonstrációk után kedden kamionokból, traktorokból és buszokból álló konvojok és autóoszlopok bénították meg Írország számos részén a közlekedést az üzemanyagárak emelkedése elleni országos tiltakozás során, melyek mostanra még kiterjedtebbé váltak. A lényegében országos szintű demonstációk az emelkedő üzemanyagárak, illetve a kormányzat tétlensége miatt alakultak ki.
Az ír statisztikai hivatal adatai szerint a kőolajszármazékok árai rég nem látott magasságba emelkedtek, a fűtőolaj például több mint 67 százalékkal drágult mostanáig februárhoz képes az iráni háború következményeként - utoljára 1996-ben volt ilyen magas az ára.
Az Irish Independent hírfolyama szerint a feszültség egyre nagyobb a tiltakozások környékén, miközben a kormány testületileg elzárkózik a demonstrálókkal való tárgyalásoktól, és a rendőrségtől várja, hogy tartsa fenn a közlekedési rendet, legalább a közszolgáltatások erejéig. Csakhogy ez egyre nehezebbnek bizonyul:
- a jelek szerint a járművekkel megvalósított sávlezárások olykor szinte lehetetlenné teszik az egészségügyi intézményekbe való eljutását a betegeknek is, és akadályozzák a mentők gyors reagálását a vészhelyzetekben;
- gondot jelent az is, hogy tünetők csoportjai blokád alá vontak több energetikai infrastruktúrát, köztük Írország egyetlen olajfinomítóját is, így az üzemanyag-szállítmányok nem jutnak el időben a töltőállomásokra, ami készlethiányhoz vezet.
Írország számos autópályáját érintik a tüntetések:
A helyzetben szintlépést jelent, hogy mivel a demonstrálók egyre kevésbé tesznek eleget a rendőrség kéréseinek a közszolgáltatásokhoz köthető forgalom átengedésében, ezért a kormány felkérte az ír hadsereget a beavatkozásra.
Ez vélhetően azt jelenti, hogy a védelmi erők egyébként páncélozott járművek mentésére használt nehézgépjárműveit alkalmaznák arra, hogy bontsák meg az útlezárásokat, és vontassák el a kritikus infrastruktúrákat eltorlaszoló teherautókat.
A hadsereg bevonására ugyan lehetőséget adnak az ír jogszabályok - a védelmi erők rendszeresen vesznek részt országon belül is kutatási műveletekben, robbanószerek megsemmisítésében -, de polgári tüntetések kapcsáni alkalmazása merőben szokatlan. Ír sajtóértesüléek szerint a hadsereg azonban nem fog közvetlen konfrontálódni a tüntetőkkel, és nem kapnak tömegoszlatási feladatokat sem. A katonák vélhetően a vontatásra használt nehézgépjárműveket fogják biztosítani, és nem viselnek fegyverzetet sem.
A katonaság tüntetők miatti bevetését máris hevesen ellenezte a Sinn Féin ír republikánus párt, valamint az ír parlament alsóházának független képviselője is. Több politikai elemző is a kormányzati párbeszéd megkezdésének szükségét sugallmazta helyzetértékelésében, ugyanakkor azt is hozzátették: az üzemanyagnak el kell jutnia a mentőkhöz, betegellátokhoz és más, alapvető szolgáltatást nyújtókhoz.
Franciaországban zavart hozott a húsvét az üzemanyag-ellátásban
Franciaországban nem tiltakozók miatt, hanem a húsvéti hosszú hétvége okán borult meg az üzemanyag-ellátás, a kutak közel ötödénél legalább egy termék kifogyott. A hatóságok szerint nincs valódi hiány, de a számok és a helyzet komoly feszültséget jeleznek.
A hivatalos adatok szerint a húsvét utáni kedd reggelre a benzinkutak mintegy 18 százalékánál legalább egyféle üzemanyag elfogyott, de iparági becslések már ennél is rosszabb képet festenek:
akár minden negyedik állomás érintett lehet.
A helyzet gyors romlásának egyik fő oka a megnövekedett forgalom. A húsvéti időszak hagyományosan erős utazási hullámot hoz Franciaországban, idén azonban ez különösen nagy terhelést jelentett az ellátási láncnak. Az iparági szereplők szerint a háromnapos hétvégék komoly problémát okoznak, mivel vasárnap és ünnepnapokon a szállító kamionok többsége nem közlekedik, így az utánpótlás egyszerűen lelassul.
A hivatalos álláspont szerint nem valódi hiányról van szó, hanem átmeneti logisztikai fennakadásokról. A készletek rendelkezésre állnak, és a kutak feltöltése már megkezdődött. Az illetékesek szerint az ellátás néhány napon belül normalizálódhat – írja a Világgazdaság.
Magyarországon a kormány által az üzemanyagokra bevezetett védett árak változatlanul érvényben vannak, és Orbán Viktor miniszterelnök szerint érvényben is maradnak a jelenlegi nehéz körülmények között is. Ennek köszönhetően a családok védve vannak a brutálisan elszálló üzemanyagáraktól, hiszen a kormánydöntés a benzin literenkénti árát 595 forintban, a gázolajét 615 forintban maximalizálja.