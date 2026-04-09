Polgárháborús helyzet egy uniós tagállamban az üzemanyagárak miatt – kivezényelték a katonákat

Harmadik napja áll a felfordulás Írországban az üzemanyagárak miatt, a mostanra kialakult, feszült helyzet közelít a polgárháborús állapotokhoz, különösen azért, mert az ír védelmi erőket beavatkozásra kérték fel a demonstrálók ellen. Az utakat járműveikkel lezáró ír mezőgazdasági termelők, fuvarozók és más iparágak képviselői azt szeretnék elérni, hogy a kormány korábbi, nem sok eredményt hozó intézkedésein túl tegyen végre ársapkát az üzemanyagok árára, ezzel megelőzve, hogy azok miatt vállalkozások menjenek tönkre, családok megélhetése lehetetlenüljön el. Most a hadsereg bevetése mellett döntött az ír kormány.

A hadseregnél, azaz az ír védelmi erőknél rendszeresített katonai nehézgépjárművek egy korábbi felvételen

Fotó: Tom Honan

Jogilag lehetséges, de szokatlan a hadsereg ilyen alkalmazása

Miként az Origón megírtuk, a hétfői demonstrációk után kedden kamionokból, traktorokból és buszokból álló konvojok és autóoszlopok bénították meg Írország számos részén a közlekedést az üzemanyagárak emelkedése elleni országos tiltakozás során, melyek mostanra még kiterjedtebbé váltak. A lényegében országos szintű demonstációk az emelkedő üzemanyagárak, illetve a kormányzat tétlensége miatt alakultak ki.

Az ír statisztikai hivatal adatai szerint a kőolajszármazékok árai rég nem látott magasságba emelkedtek, a fűtőolaj például több mint 67 százalékkal drágult mostanáig februárhoz képes az iráni háború következményeként - utoljára 1996-ben volt ilyen magas az ára.

Az Irish Independent hírfolyama szerint a feszültség egyre nagyobb a tiltakozások környékén, miközben a kormány testületileg elzárkózik a demonstrálókkal való tárgyalásoktól, és a rendőrségtől várja, hogy tartsa fenn a közlekedési rendet, legalább a közszolgáltatások erejéig. Csakhogy ez egyre nehezebbnek bizonyul:

a jelek szerint a járművekkel megvalósított sávlezárások olykor szinte lehetetlenné teszik az egészségügyi intézményekbe való eljutását a betegeknek is, és akadályozzák a mentők gyors reagálását a vészhelyzetekben;

gondot jelent az is, hogy tünetők csoportjai blokád alá vontak több energetikai infrastruktúrát, köztük Írország egyetlen olajfinomítóját is, így az üzemanyag-szállítmányok nem jutnak el időben a töltőállomásokra, ami készlethiányhoz vezet.

Írország számos autópályáját érintik a tüntetések: