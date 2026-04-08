Nyolcszáz hajó vesztegel a Perzsa-öbölben áruval – fontos két hét kezdődött az iráni tűzszünettel

Miként megírtuk, az Egyesült Államok és Irán kéthetes tűzszünetet kötött, amelynek értelmében 2026. április 8-án megkezdődik a Hormuzi-szoros részleges újranyitása Irán által (Izrael a fegyverszüneti megállapodást Libanonra nem tekinti érvényesnek). Washington vállalta, hogy a fegyvernyugvás idejére felfüggeszti az Irán elleni légicsapásokat, Teherán pedig azt, hogy biztosítja a hajók átkelésének lehetőségét a Hormuzi-szoroson, amit korábban még a háború teljes lezárásának feltételéül jelzett. Az olaj hordónkénti ára 100 dollár alá esett a hír hatására, a tőzsdék pozitív hangulatban kereskednek, a magyar forint is erőre kapott, és közel a háború február 28-i kitörése előtti szintre erősödött az euróhoz mérten. Most a Perzsa-öbölben vagy a Hormuzi-szoros másik oldalán veszteglő hajókon a világ szeme.

LPG-t (más néven autógázt) szállító hajó a Hormuzi-szorosban

Nyolcszáz hajó vesztegel a Perzsa-öbölben

A tűzszüneti megállapodás értelmében Teherán engedélyezi a „nem ellenséges” teherhajók áthaladását a Hormuzi-szoroson, de szigorú iráni katonai felügyelet mellett. Irán emellett egy tízpontos tervet nyújtott be, amely a szankciók teljes eltörlését és az amerikai csapatok térségből való kivonását követeli a tartós béke fejében. Ebben a tíz pontban szerepelnek olyanok, melyek mentén Irán polgári célokra megtartaná a nukleáris energia hasznosításának képességeit, de lemondana a katonai céljáról annak (azaz nem építene atombombát), és olyanok is, melyekből elég nyilvánvalóan következik, hogy Irán hosszabb távon is megtartaná a szoros forgalma feletti katonai ellenőrzést, sőt, díjat szedne be az áthaladóktól, melyből Teherán szerint az újjáépítést finanszíroznák. Az eddig csak különalkuk formájában létező díjfizetési kötelezettség tehát miként az Origón megírtuk, hivatalos állami kereteket kapna, és minden józan belátás szerint növelné az energia szállításának árát, azon keresztül pedig nagyjából minden másét is.

Egy iráni közgazdász nemrég 60 milliárd dollárnyi bevételt valószínűsített a Hormuzi-szoros átkelési díjából, amennyiben Teherán bevezeti azt.

Kérdés persze, Washington mit szól majd ezekhez az elképzelésekhez. Ám az már ebből is látható, hogy bár a két hétre szóló fegyvernyugvás és a stratégiai fontosságú vízi út megnyitása jelentős fordulat, a végleges politikai rendezés feltételei még bizonytalanok.