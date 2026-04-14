Hatalmas fejlesztés indul, amivel tehermentesítik az egyik legforgalmasabb határátkelőt

Bár jelenleg Hercegszántó határátkelője csak személyforgalmat és kisteherautókat fogad, a Délút által elnyert bővítéssel teljes értékű, nemzetközi teherforgalmi csomóponttá válik majd.
A feltételes közbeszerzés dokumentumai szerint nagyjából 15 milliárd forint és 40 hónap áll majd a kivitelezők rendelkezésére az 51-es főút határszakaszának fejlesztésére.
Így bővül a határátkelőhely Hercegszántónál
Az érintett szakasz hossza 382,9 méter, ahol a határátkelőhelynek mind a kilépő, mind a belépő oldalán
- 2x2 teherforgalmi sávot,
- 2x2 buszforgalmi sávot,
- 2x4 személygépjármű ellenőrző forgalmi sávot, valamint gyalogos és kerékpáros átkelést kiszolgáló sávot,
- továbbá a kilépő oldalon 40, illetve a belépő oldalon 42 férőhelyes tehergépjármű várakozót/parkolót alakítanak ki.
A Magyar Építők cikke kitér arra is, hogy mindkét oldalon egy-egy olyan útvonal is lesz, melyeken a túlméretes járművek is akadálymentesen közlekedhetnek. A belépő oldalon háromállásos, veszélyes rakományt szállító tehergépjárművek számára kialakított parkoló kialakítása. A megvalósítandó közúti közlekedésre alkalmas burkolt – aszfalt és beton - felületek nagysága összesen 44.530 négyzetméter.
Mind a ki-, mind a belépő oldalon mérlegházat, védőtetővel ellátott ellenőrző állomást, vámáru ellenőrző épületet, valamint autóbuszterminált építenek.
A határátkelőhely - északi (Baja felőli) részét - alkalmassá teszik a 2x2 sávra szélesített 51-es főút, valamint a párhuzamos kerékpárút fogadására.
