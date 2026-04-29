Nem romantika, hanem matek: ezért kötnek egyre többen házassági szerződést

Az elmúlt időszakban évről évre nagyjából ugyanannyi házassági vagyonjogi szerződést kötöttek közjegyzők közreműködésével. Figyelembe véve, hogy eközben az esküvők száma folyamatosan csökkent (2021-ről 2024-re mintegy egyharmadával), ez azt jelzi, hogy arányaiban nő a vagyonjogi tudatosság a házasok vagy házasságot tervezők körében – tájékoztat a Magyar Országos Közjegyzői Kamara.

Kinek érdemes házassági szerződést kötni?

Leggyakrabban azok kötnek házassági vagyonjogi szerződést a közjegyzők tapasztalatai szerint, akik egy válás után újraházasodnak. Ezzel le tudják választani a korábbi házasságukban keletkezett vagyont és adósságokat az újtól. Azt is befolyásolni tudják, hogy mi és hogyan kerül a hagyatékukba, ami különösen fontos lehet, ha a házastársaknak több kapcsolatból született gyermekük.

Törvényes vagyonjogi rendszerben a házastársak közös vagyonába fő szabály szerint azok a vagyontárgyak tartoznak, amelyeket a házassági életközösség fennállása alatt együtt vagy külön szereznek. Különvagyon marad ugyanakkor többek között az a vagyon, amellyel valamelyik fél a házassági életközösség kezdetén már rendelkezett, illetve az is, amit a házasság alatt örököl vagy ajándékba kap.

A házassági vagyonjogi szerződésben azonban akár teljesen felül lehet írni a törvényi szabályozást: meghatározhatják például, mi tartozzon közös vagyonba, mi maradjon különvagyon, és hogyan viseljék az egyes vagyoni terheket.

Általános és részletes is lehet a vagyonelkülönítés

Tipikus oka a vagyonjogi szerződés megkötésének,

ha az egyik vagy mindkét fél cégtulajdonnal rendelkezik,

többgenerációs családi vállalkozás tagjai,

több vagy jelentős értékű ingatlanjuk, egyéb értékes ingóságuk van.

Vállalkozást, autót, bank- és értékpapírszámlákat is gyakran nevesítve teszik a különvagyon részévé.

Ugyanakkor sokan élnek az általános és teljes vagyonelkülönítéssel is, hogy a házasfeleknek ne keletkezzen egyáltalán közös vagyonuk. Különösen gyakori ez mozaikcsaládok esetén.

„Kevesen tudják, hogy a vagyonjogi szerződés nagyobb biztonságot nyújthat a házastársaknak, mert egyes tartozások esetén megóvhatják vele a családi vagyont”

– hangsúlyozza Tóth Ádám, a Magyar Országos Közjegyzői Kamara elnöke. A szerződés nemcsak a vagyon, hanem az adósság elkülönítésére is szolgál, hiszen egy vállalkozói csőd vagy egy vissza nem fizetett céges hitel bizonyos esetekben a házastársi közös vagyont is érintheti. Ha a szerződés pontosan rögzíti, mi számít közös vagyonnak és mi különvagyonnak, az egy későbbi tartozás esetén is segíthet megóvni a másik házastárs vagyonát.