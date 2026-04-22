Elképesztő aljasság a Hormuzi-szorosban: csalók vezethetik a vesztükbe a kereskedelmi hajókat

Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
1 órája
Olvasási idő: 9 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Csaló üzeneteket küldtek egyes hajózási vállalatoknak, amelyek biztonságos áthaladást ígérnek a Hormuzi-szoroson kriptovalutáért cserébe – figyelmeztetett a görög tengeri kockázatkezelő cég, a MARISKS. Az érintett vállalatok hajói jelenleg a Hormuzi-szoros nyugati oldalán rekedtek. Bár az iráni tűzszünetet az utolsó pillanatban az Egyesült Államok meghosszabbította szerda kora reggel, az információk szerint ezt követően iráni támadás ért a közelben haladó szállítóhajókat.
Link másolása
Vágólapra másolva!
A MARISKS kiadott figyelmeztetésében arra hívta fel a hajótulajdonosok figyelmét, hogy ismeretlen szereplők – magukat iráni hatóságok képviselőinek kiadva – üzeneteket küldtek egyes hajózási cégeknek. Ezekben kriptovalutában, például bitcoinban vagy tetherben fizetendő áthaladási díjat követelnek „engedélyezés” fejében. Erről a fejleményről akkor érkezett hír, amikor a Hormuzi-szoros helyzete továbbra is bizonytalan, s olykor egymásnak ellentmondó információk érkeznek azzal kapcsolatban, miközben Donald Trump nemrég meghosszabbította a tűzszünetet Iránnak.

(FILES) This handout natural-colour image acquired with MODIS on NASAs Terra satellite taken on February 5, 2025 shows the Gulf of Oman and the Makran region (C) in southern Iran and southwestern Pakistan, and the Strait of Hormuz (L) and the northern coast of Oman (bottom). The US military said it would begin a blockade of all Iranian ports on April 13, 2026, after talks between the warring sides in Pakistan collapsed with the US President blaming Iran's refusal to abandon its nuclear ambitions.
A Hormuzi-szoroson való biztonságos áthaladást ígérnek csalók kriptovalutáért cserébe
Fotó: - / AFP

Csalók próbálnak hasznot húzni a Hormuzi-szoros körüli válságból

Az Egyesült Államok továbbra is fenntartja az iráni kikötők blokádját, miközben Irán feloldotta, majd ismét bevezette a Hormuzi-szoros lezárását. Bár Washington a kedden lejárt tűzszünet meghosszabbítását jelentette be, itteni idő szerint szerda délelőtt az iráni Forradalmi Gárda egységei támadást intéztek kereskedelmi hajók ellen, ebből az egyik megpróbált áthaladni a Hormuzi-szoroson. A vízi útvonalon – még a közel-keleti háború kitörése előtt – a világ kőolaj- és cseppfolyósított földgáz-forgalmának mintegy egyötöde haladt át.

A zavaros helyzetet a Reuters cikke szerint csalók próbálják kihasználni, akik kriptovalutáért cserébe biztonságos áthaladást ígérnek a hajók üzemeltetőinek. A megtévesztésre arra alapozva tehetnek kísérletet, hogy - miként megírtuk - a tűzszüneti tárgyalások közepette Teherán formálisan is díjak bevezetését javasolta a hajók biztonságos áthaladásáért, miközben több értesülés igazolta, hogy egyébként pedig több különalkut kötött egy-egy hajó átengedésére.

A kockázatértékelő vállalat közlése szerint a magukat iráni hatósági entitásoknak kiadó ismeretlenek üzenetei megtévesztő szándékúak. 

„A szükséges dokumentumok benyújtását és az iráni biztonsági szolgálatok általi jogosultsági vizsgálatot követően meghatározzuk a fizetendő díjat kriptovalutában (BTC vagy USDT). Csak ezt követően haladhat át hajója akadálytalanul a szoroson az előre egyeztetett időpontban” – áll a MARISKS által idézett, csalásként azonosított üzenetben. „Ezek az üzenetek egyértelműen csalások” – közölte a cég, hozzátéve, hogy azokat nem iráni hatóságok küldték. Teherán részéről egyelőre nem érkezett hivatalos reakció az üggyel összefüggésben.

A Perzsa-öböl térségében jelenleg több száz hajó és mintegy 20 ezer tengerész vesztegel, utóbbiak helyzete egyre aggasztóbb.

Rosszindulatú csalók próbálkoznak a Homruz-szorosban veszteglő hajóknál (illusztráció)
Forrás: Pixabay

Átverés vezetheti a vesztükbe a hajókat

Április 18-án Irán rövid időre megnyitotta a szorost, ellenőrzések fenntartása mellett. Akkor több hajó megpróbált áthaladni az átjárón, ám legalább kettő – köztük egy olajszállító tartályhajó – jelentette, hogy iráni hajók lövéseket adtak le rájuk, ami visszafordulásra kényszerítette őket. 

A MARISKS szerint legalább egy olyan hajó, amely szombaton próbálta elhagyni a szorost, és amelyet lövések értek, a csalás áldozata lehetett.

A Reuters nem tudta függetlenül ellenőrizni az információkat, illetve azonosítani azokat a vállalatokat, amelyek megkapták az üzenetet.

Eközben a tűzszünet meghosszabbítása ellenére újabb, hajók elleni támadásokról érkezett hír a szoros térségéből. Ugyanis az iráni Forradalmi Gárda szerda reggel tüzet nyitott egy konténerhajóra a Hormuzi-szorosban, ezt a brit haditengerészet tengerhajózási biztonsági információs szolgálata (UKMTO) jelentette. A szolgálat később két másik támadásról is beszámolt Irán közelében.

A tájékoztatás szerint a konténerhajót ért támadásban senki sem sebesült meg, és az incidensnek nem volt káros környezeti hatása sem.

Az UKMTO szerint a támadó hajó nem figyelmeztette a konténerszállítót, mielőtt tüzet nyitott. A Forradalmi Gárda viszont azt közölte, hogy a teherhajó nem vett tudomást a művelet kezdetén hozzá intézett figyelmeztetésekről. A későbbi két támadásról a tengerbiztonsági szervek szintén azt közölték, hogy

  • nem jártak érdemi károkkal, és 
  • senki nem sebesült meg. 

Ezek az iráni partoktól 15 kilométerre nyugatra történtek, célpontjuk egy panamai zászló alatt hajózó, Iránból indult teherszállító, valamint egy libériai bejegyzésű teherhajó volt.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!