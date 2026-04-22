Elképesztő aljasság a Hormuzi-szorosban: csalók vezethetik a vesztükbe a kereskedelmi hajókat

A MARISKS kiadott figyelmeztetésében arra hívta fel a hajótulajdonosok figyelmét, hogy ismeretlen szereplők – magukat iráni hatóságok képviselőinek kiadva – üzeneteket küldtek egyes hajózási cégeknek. Ezekben kriptovalutában, például bitcoinban vagy tetherben fizetendő áthaladási díjat követelnek „engedélyezés” fejében. Erről a fejleményről akkor érkezett hír, amikor a Hormuzi-szoros helyzete továbbra is bizonytalan, s olykor egymásnak ellentmondó információk érkeznek azzal kapcsolatban, miközben Donald Trump nemrég meghosszabbította a tűzszünetet Iránnak.

A Hormuzi-szoroson való biztonságos áthaladást ígérnek csalók kriptovalutáért cserébe

Fotó: - / AFP

Csalók próbálnak hasznot húzni a Hormuzi-szoros körüli válságból

Az Egyesült Államok továbbra is fenntartja az iráni kikötők blokádját, miközben Irán feloldotta, majd ismét bevezette a Hormuzi-szoros lezárását. Bár Washington a kedden lejárt tűzszünet meghosszabbítását jelentette be, itteni idő szerint szerda délelőtt az iráni Forradalmi Gárda egységei támadást intéztek kereskedelmi hajók ellen, ebből az egyik megpróbált áthaladni a Hormuzi-szoroson. A vízi útvonalon – még a közel-keleti háború kitörése előtt – a világ kőolaj- és cseppfolyósított földgáz-forgalmának mintegy egyötöde haladt át.

A zavaros helyzetet a Reuters cikke szerint csalók próbálják kihasználni, akik kriptovalutáért cserébe biztonságos áthaladást ígérnek a hajók üzemeltetőinek. A megtévesztésre arra alapozva tehetnek kísérletet, hogy - miként megírtuk - a tűzszüneti tárgyalások közepette Teherán formálisan is díjak bevezetését javasolta a hajók biztonságos áthaladásáért, miközben több értesülés igazolta, hogy egyébként pedig több különalkut kötött egy-egy hajó átengedésére.

A kockázatértékelő vállalat közlése szerint a magukat iráni hatósági entitásoknak kiadó ismeretlenek üzenetei megtévesztő szándékúak.

„A szükséges dokumentumok benyújtását és az iráni biztonsági szolgálatok általi jogosultsági vizsgálatot követően meghatározzuk a fizetendő díjat kriptovalutában (BTC vagy USDT). Csak ezt követően haladhat át hajója akadálytalanul a szoroson az előre egyeztetett időpontban” – áll a MARISKS által idézett, csalásként azonosított üzenetben. „Ezek az üzenetek egyértelműen csalások” – közölte a cég, hozzátéve, hogy azokat nem iráni hatóságok küldték. Teherán részéről egyelőre nem érkezett hivatalos reakció az üggyel összefüggésben.