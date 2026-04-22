Elképesztő aljasság a Hormuzi-szorosban: csalók vezethetik a vesztükbe a kereskedelmi hajókat

A MARISKS kiadott figyelmeztetésében arra hívta fel a hajótulajdonosok figyelmét, hogy ismeretlen szereplők – magukat iráni hatóságok képviselőinek kiadva – üzeneteket küldtek egyes hajózási cégeknek. Ezekben kriptovalutában, például bitcoinban vagy tetherben fizetendő áthaladási díjat követelnek „engedélyezés” fejében. Erről a fejleményről akkor érkezett hír, amikor a Hormuzi-szoros helyzete továbbra is bizonytalan, s olykor egymásnak ellentmondó információk érkeznek azzal kapcsolatban, miközben Donald Trump nemrég meghosszabbította a tűzszünetet Iránnak.
Csalók próbálnak hasznot húzni a Hormuzi-szoros körüli válságból
Az Egyesült Államok továbbra is fenntartja az iráni kikötők blokádját, miközben Irán feloldotta, majd ismét bevezette a Hormuzi-szoros lezárását. Bár Washington a kedden lejárt tűzszünet meghosszabbítását jelentette be, itteni idő szerint szerda délelőtt az iráni Forradalmi Gárda egységei támadást intéztek kereskedelmi hajók ellen, ebből az egyik megpróbált áthaladni a Hormuzi-szoroson. A vízi útvonalon – még a közel-keleti háború kitörése előtt – a világ kőolaj- és cseppfolyósított földgáz-forgalmának mintegy egyötöde haladt át.
A zavaros helyzetet a Reuters cikke szerint csalók próbálják kihasználni, akik kriptovalutáért cserébe biztonságos áthaladást ígérnek a hajók üzemeltetőinek. A megtévesztésre arra alapozva tehetnek kísérletet, hogy - miként megírtuk - a tűzszüneti tárgyalások közepette Teherán formálisan is díjak bevezetését javasolta a hajók biztonságos áthaladásáért, miközben több értesülés igazolta, hogy egyébként pedig több különalkut kötött egy-egy hajó átengedésére.
A kockázatértékelő vállalat közlése szerint a magukat iráni hatósági entitásoknak kiadó ismeretlenek üzenetei megtévesztő szándékúak.
„A szükséges dokumentumok benyújtását és az iráni biztonsági szolgálatok általi jogosultsági vizsgálatot követően meghatározzuk a fizetendő díjat kriptovalutában (BTC vagy USDT). Csak ezt követően haladhat át hajója akadálytalanul a szoroson az előre egyeztetett időpontban” – áll a MARISKS által idézett, csalásként azonosított üzenetben. „Ezek az üzenetek egyértelműen csalások” – közölte a cég, hozzátéve, hogy azokat nem iráni hatóságok küldték. Teherán részéről egyelőre nem érkezett hivatalos reakció az üggyel összefüggésben.
A Perzsa-öböl térségében jelenleg több száz hajó és mintegy 20 ezer tengerész vesztegel, utóbbiak helyzete egyre aggasztóbb.
Átverés vezetheti a vesztükbe a hajókat
Április 18-án Irán rövid időre megnyitotta a szorost, ellenőrzések fenntartása mellett. Akkor több hajó megpróbált áthaladni az átjárón, ám legalább kettő – köztük egy olajszállító tartályhajó – jelentette, hogy iráni hajók lövéseket adtak le rájuk, ami visszafordulásra kényszerítette őket.
A MARISKS szerint legalább egy olyan hajó, amely szombaton próbálta elhagyni a szorost, és amelyet lövések értek, a csalás áldozata lehetett.
A Reuters nem tudta függetlenül ellenőrizni az információkat, illetve azonosítani azokat a vállalatokat, amelyek megkapták az üzenetet.
Eközben a tűzszünet meghosszabbítása ellenére újabb, hajók elleni támadásokról érkezett hír a szoros térségéből. Ugyanis az iráni Forradalmi Gárda szerda reggel tüzet nyitott egy konténerhajóra a Hormuzi-szorosban, ezt a brit haditengerészet tengerhajózási biztonsági információs szolgálata (UKMTO) jelentette. A szolgálat később két másik támadásról is beszámolt Irán közelében.
A tájékoztatás szerint a konténerhajót ért támadásban senki sem sebesült meg, és az incidensnek nem volt káros környezeti hatása sem.
Az UKMTO szerint a támadó hajó nem figyelmeztette a konténerszállítót, mielőtt tüzet nyitott. A Forradalmi Gárda viszont azt közölte, hogy a teherhajó nem vett tudomást a művelet kezdetén hozzá intézett figyelmeztetésekről. A későbbi két támadásról a tengerbiztonsági szervek szintén azt közölték, hogy
- nem jártak érdemi károkkal, és
- senki nem sebesült meg.
Ezek az iráni partoktól 15 kilométerre nyugatra történtek, célpontjuk egy panamai zászló alatt hajózó, Iránból indult teherszállító, valamint egy libériai bejegyzésű teherhajó volt.