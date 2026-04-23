Evakuációs terv készül a Hormuzi-szoros túloldalán rekedtek kimentésére, de lehetetlen küldetéssé válhat

Több mint 800 hajó rekedt a Perzsa-öbölben, miután a Hormuzi-szoros forgalma gyakorlatilag leállt az iráni háború kitörését követően. Teherán fenyegetései és hajók elleni támadásai, valamint a helyzetből hasznot húzni próbáló csalók miatt a hajótulajdonosok többsége túl kockázatosnak ítélte az áthaladást. Az Iráni Iszlám Köztársaság ugyanakkor egyes, jóváhagyott útvonalakat követő hajók számára engedélyezte a távozást, bizonyos esetekben fizetséget is követelve. Ezek azonban kivételek, az öbölben veszteglő hajókon a legénység helyzete is egyre nehezebbé válik. A hajóevakuálás azonban nem lesz egyszerű.
Humanitárius folyosó létesülne a Hormuzi-szorosban
„Ahhoz, hogy bármit is tehessünk, biztosnak kell lennünk abban, hogy a konfliktus véget ért, nincs fenyegetés hajók elleni támadásokra, és a térség mentes minden veszélytől, beleértve az aknákat is” – mondta az IMO főtitkára. Dominguez szerint az Egyesült Államok saját blokádja az amerikai haditengerészeti erők által – amelyet a múlt hét elején vezettek be, hogy megfossza Iránt a háborús bevételektől az olajszállító hajói feltartóztatásával – tovább súlyosbította a helyzetet, ami azzal alakult ki, hogy Irán lezárta a Hormuzi-szorost, azaz potenciálisan megtámad minden áthaladni próbáló hajót.
S bár a tűzszünetet Washington és Teherán meghosszabította, Irán ezt követően is indított támadást hajók ellen, jelezve, hogy nem adja fel a hormuzi blokádot.
A főtitkár szerint a tárgyalt evakuációs terv részletei között szerepel a hajók indulási sorrendjének meghatározása is, figyelembe véve többek között azt, hogy a legénység mennyi ideje vesztegel. Az áthaladás egy régóta kialakított útvonalon történne: azon a forgalomelválasztó rendszeren, amelyet Irán és Omán javasolt, és az IMO 1968-ban fogadott el.
„Ez a tengerészekről szól. Ez az emberekről szól” – hangsúlyozta Dominguez.
Ha elkezdünk a rakományra, az értékekre, az árukra és hasonlókra koncentrálni, akkor ez nem fog működni. Az IMO tanácsának döntése egyértelmű volt: ez egy humanitárius folyosó, amelynek célja a tengerészek evakuálása a térségből
– fogalmazott.
Az IMO tanácsa
- egy biztonságos tengeri keretrendszer létrehozását javasolta ideiglenes,
- de sürgős intézkedésként, hogy lehetővé tegye a jelenleg a Perzsa-öböl térségében rekedt kereskedelmi hajók biztonságos kivonását a Hormuzi-szoroson keresztül.
A felhívással összhangban az IMO javaslatot tett egy keleti irányú hajóevakuációs tervre.
Ez az evakuációs terv szűk keresztmetszete
Az IMO oldalán a témában közöltek szerint a javasolt keretrendszer egy önkéntes alapon működő mechanizmus, amely fenntartja a hajózás jogait és szabadságait, ahogyan azokat ENSZ Tengerjogi Egyezménye (UNCLOS) és a nemzetközi szokásjog rögzíti. A rendszer minden olyan hajóra alkalmazható, amely a Nemzetközi Egyezmény a tengeri életbiztonságért (SOLAS) hatálya alá tartozik, jelenleg a Perzsa-öbölben tartózkodik, és el kívánja hagyni a térséget.
A keretrendszer a már meglévő, elfogadott forgalomelválasztó rendszer keleti hajózási sávját használja. Az IMO szorosan együttműködött az érintett államokkal és iparági partnerekkel az érintett hajók listájának összeállításában, amelyet a szervezet a továbbiakban is nyilvántart. Ugyanakkor – és ez a koncepció talán legérzékenyebb pontja – a terv végrehajtása előtt
a konfliktus valamennyi résztvevőjének vállalnia kell, hogy az evakuáció idején tartózkodik minden tengeri eszköz elleni támadástól, és biztosítja, hogy a katonai egységek távol maradjanak az áthaladó hajóktól.
A Hormuzi-szorosban működő jelenlegi forgalomelválasztó rendszert Irán és Omán javasolta, és az IMO 1968-ban fogadta el. A rendszer kijelöli a hajózási sávokat a szoros kanyarulatában a tengeri forgalom számára, csökkentve az ütközések kockázatát és növelve a biztonságot.