Evakuációs terv készül a Hormuzi-szoros túloldalán rekedtek kimentésére, de lehetetlen küldetéssé válhat

1 órája
Olvasási idő: 9 perc
Az ENSZ szakosított tengerészeti ügynöksége evakuációs terv kidolgozásán dolgozik több száz olyan hajó számára, amelyek azóta rekedtek a Perzsa-öbölben, hogy több mint hét héttel ezelőtt megkezdődtek az Egyesült Államok és Izrael Irán elleni csapásai – közölte Arsenio Dominguez főtitkár. A Nemzetközi Tengerészeti Szervezet (IMO) vezetője a szingapúri Tengerészeti Hét rendezvényen elmondta: a tervet csak akkor lehet életbe léptetni, ha egyértelmű jelei mutatkoznak a feszültség enyhülésének. Hozzátette: azt is meg kell állapítania, hogy valóban telepítettek-e iráni hajók aknákat a Hormuzi-szorosban, mielőtt teherszállítókat engednének áthaladni azon.
Több mint 800 hajó rekedt a Perzsa-öbölben, miután a Hormuzi-szoros forgalma gyakorlatilag leállt az iráni háború kitörését követően. Teherán fenyegetései és hajók elleni támadásai, valamint a helyzetből hasznot húzni próbáló csalók miatt a hajótulajdonosok többsége túl kockázatosnak ítélte az áthaladást. Az Iráni Iszlám Köztársaság ugyanakkor egyes, jóváhagyott útvonalakat követő hajók számára engedélyezte a távozást, bizonyos esetekben fizetséget is követelve. Ezek azonban kivételek, az öbölben veszteglő hajókon a legénység helyzete is egyre nehezebbé válik. A hajóevakuálás azonban nem lesz egyszerű.

A ship is seen in the Persian Gulf off the coast of Sharjah the day after the failure of US-Iran peace talks on April 13, 2026. The failure of US-Iran peace talks has left the US President with several unpalatable options, as analysts say his order to blockade the strategic Strait of Hormuz could further complicate his next move on April 12, 2026. Any hopes that US Vice President would emerge from the marathon day of negotiations with top Iranian officials with a deal to end a war that has rippled across the Middle East were dashed when he left hosts Pakistan emptyhanded. (Photo by AFP)
Egy teherhajó az Egyesült Arab Emírségekben található Sardzsa városához közel a Perzsa-öbölben, közel a Hormuzi-szoroshoz
Fotó: - / AFP

Humanitárius folyosó létesülne a Hormuzi-szorosban

„Ahhoz, hogy bármit is tehessünk, biztosnak kell lennünk abban, hogy a konfliktus véget ért, nincs fenyegetés hajók elleni támadásokra, és a térség mentes minden veszélytől, beleértve az aknákat is” – mondta az IMO főtitkára. Dominguez szerint az Egyesült Államok saját blokádja az amerikai haditengerészeti erők által – amelyet a múlt hét elején vezettek be, hogy megfossza Iránt a háborús bevételektől az olajszállító hajói feltartóztatásával – tovább súlyosbította a helyzetet, ami azzal alakult ki, hogy Irán lezárta a Hormuzi-szorost, azaz potenciálisan megtámad minden áthaladni próbáló hajót.

 S bár a tűzszünetet Washington és Teherán meghosszabította, Irán ezt követően is indított támadást hajók ellen, jelezve, hogy nem adja fel a hormuzi blokádot.

A főtitkár szerint a tárgyalt evakuációs terv részletei között szerepel a hajók indulási sorrendjének meghatározása is, figyelembe véve többek között azt, hogy a legénység mennyi ideje vesztegel. Az áthaladás egy régóta kialakított útvonalon történne: azon a forgalomelválasztó rendszeren, amelyet Irán és Omán javasolt, és az IMO 1968-ban fogadott el.

„Ez a tengerészekről szól. Ez az emberekről szól” – hangsúlyozta Dominguez. 

Ha elkezdünk a rakományra, az értékekre, az árukra és hasonlókra koncentrálni, akkor ez nem fog működni. Az IMO tanácsának döntése egyértelmű volt: ez egy humanitárius folyosó, amelynek célja a tengerészek evakuálása a térségből

– fogalmazott.

Az IMO tanácsa 

  • egy biztonságos tengeri keretrendszer létrehozását javasolta ideiglenes, 
  • de sürgős intézkedésként, hogy lehetővé tegye a jelenleg a Perzsa-öböl térségében rekedt kereskedelmi hajók biztonságos kivonását a Hormuzi-szoroson keresztül. 

A felhívással összhangban az IMO javaslatot tett egy keleti irányú hajóevakuációs tervre.

Az IMO főtitkára a Perzsa-öbölre vonatkozó evakuációs tervről beszélt (korábban készült felvétel)
Az IMO főtitkára a Perzsa-öbölre vonatkozó evakuációs tervről beszélt (korábban készült felvétel)
Fotó: Wikipedia Commons

Ez az evakuációs terv szűk keresztmetszete

Az IMO oldalán a témában közöltek szerint a javasolt keretrendszer egy önkéntes alapon működő mechanizmus, amely fenntartja a hajózás jogait és szabadságait, ahogyan azokat ENSZ Tengerjogi Egyezménye (UNCLOS) és a nemzetközi szokásjog rögzíti. A rendszer minden olyan hajóra alkalmazható, amely a Nemzetközi Egyezmény a tengeri életbiztonságért (SOLAS) hatálya alá tartozik, jelenleg a Perzsa-öbölben tartózkodik, és el kívánja hagyni a térséget.

A keretrendszer a már meglévő, elfogadott forgalomelválasztó rendszer keleti hajózási sávját használja. Az IMO szorosan együttműködött az érintett államokkal és iparági partnerekkel az érintett hajók listájának összeállításában, amelyet a szervezet a továbbiakban is nyilvántart. Ugyanakkor és ez a koncepció talán legérzékenyebb pontja a terv végrehajtása előtt 

a konfliktus valamennyi résztvevőjének vállalnia kell, hogy az evakuáció idején tartózkodik minden tengeri eszköz elleni támadástól, és biztosítja, hogy a katonai egységek távol maradjanak az áthaladó hajóktól.

A Hormuzi-szorosban működő jelenlegi forgalomelválasztó rendszert Irán és Omán javasolta, és az IMO 1968-ban fogadta el. A rendszer kijelöli a hajózási sávokat a szoros kanyarulatában a tengeri forgalom számára, csökkentve az ütközések kockázatát és növelve a biztonságot.

 

