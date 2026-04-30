Négyéves csúcson az olajár, Európa már érzi az iráni háború árát

A Brent olaj ára négyéves csúcsra emelkedett, miután az Axios arról számolt be, hogy Donald Trump amerikai elnök tájékoztatást kapott az iráni fellépés új katonai lehetőségeiről, ami a közel-keleti helyzet újabb eszkalációjának lehetőségét jelzi. A Hormuzi-szoros lezárása érezteti hatását. A globális irányadó ár 7,1%-kal emelkedett, és átlépte a hordónkénti 126 dollárt, ez a legmagasabb ár Oroszország 2022-es ukrajnai inváziója óta. Az Axios szerint az Egyesült Államok Központi Parancsnokságának vezetője, Brad Cooper admirális csütörtökön tájékoztatja Trumpot, jelezve, hogy komolyan fontolgatják a harci műveletek folytatását.
Április eleje óta tűzszünet van érvényben, de a két fél tárgyalóinak találkozóra ösztönzésére irányuló közelmúltbeli erőfeszítések eddig kudarcot vallottak, az Egyesült Államok és Irán is fenntartja a létfontosságú Hormuzi-szoros blokádját. Az ameerikai Központi Parancsnokság hiperszonikus rakéták Közel-Keletre küldését kérte, ami azt jelentené, hogy az amerikai hadsereg első alkalommal vetne be ilyen fegyvereket.
A Hormuzi-szoros gyakorlatilag le van zárva a háború február végi kezdete óta, ami elfojtja a nyersolaj, a földgáz és az olajtermékek áramlását, és növeli az energiaárakat. A Brent júniusi szerződésének kereskedési volumene csekély, mivel a szerződés várhatóan a kereskedési nap végén jár le. Az aktívabb júliusi határidős ügyletek ára hordónként 114,70 dollárig emelkedett, ami 2022 júniusa óta a legmagasabb napi szint.
Az Egyesült Államok és Irán által a Hormuzi-szorosban elrendelt blokádok miatt a napi tranzitforgalom szinte nullára csökkent. A Nemzetközi Energiaügynökség a történelem legnagyobb kínálati sokkjának nevezte a közel-keleti konfliktust, a Vitol Group pedig szerint a piac körülbelül 1 milliárd hordó kínálati kieséssel néz szembe.
„A piac kezd rájönni, hogy a szoros forgalmát illetően semmilyen megoldásra nem jutunk” – mondta Karen Young, a Columbia Egyetem Globális Energiapolitikai Központjának vezető kutatója egy Bloomberg televíziós interjúban. „Az árnyomás csak fokozódig, amíg el nem érjük a kereslet jelentős visszaesését.”
A háború legnagyobb vesztese Európa
Az Európai Központi Bank, ma várhatóan várhatóan 2%-on tartja a kamatlábakat, még mindig kalibrálja az iráni háború gazdasági következményeire adott válaszát, bár a piacok úgy vélik, hogy júniusban, majd az év végéig még kétszer megemelik a kamatot. Szükségesnek bizonyulhat némi szigorítás, mivel a felmérések azt mutatják, hogy a vállalatok és a háztartások árvárakozásai emelkednek. Ez azonban veszélyeztetheti a növekedést, mivel az üzleti felmérések szerint a magánszektor aktivitása ebben a hónapban 2024 óta először csökkent.
Az euróövezet inflációja áprilisban három százalékra ugrott, szemben a márciusi 2,6 százalékkal. Az inflációt az iráni háború okozta olajárak emelkedése gyorsította. Emellett az euróövezet gazdasági növekedése január–márciusban 0,1 százalékra lassult. Az adatok az Eurostat, az EU statisztikai hivatalának előzetes adatain alapulnak.
Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke arra figyelmeztetett, hogy a károk évekig érezhetők lesznek. Franciaország és Olaszország már csökkentette növekedési kilátásait, míg Németország a 2026-os előrejelzését a felére, 0,5%-ra csökkentette .
Ez a kilátás problémát jelent Friedrich Merz német kancellár számára, aki korábban azt ígérte, hogy Európa legnagyobb gazdasága a „növekedés évét” fogja látni a hosszan tartó gyengeség után, amelyet az orosz gázszállítások Ukrajna invázióját követő leállása súlyosbított.
Magyarország még tartotta magát
A legfrissebb magyarországi adatok szerint 10,5 százalékkal nőtt a magyar reálkereset, és 1,8 százalékos volt az infláció. A mai KSH-közzététellel kiderült az is, hogy a GDP növekedés 1,7 százalékos. Vagyis úgy tűnik, az Orbán-kormánynak az utolsó pillanatban még sikerült berúgni a gazdaság motorját. Fontos ezeket az adatokat rögzíteni, mivel májusban kormányváltás történik, így tudható, milyen állapotban van a gazdaság, s a továbbiakban ezen adatok képezhetik az összehasonlítási alapot az új kormány és a régi munkája között. A Tisza Párt a kampányban ugyanis azt ígérte, hogy ha lesz változás, jobb lesz az élet Magyarországon.