Négyéves csúcson az olajár, Európa már érzi az iráni háború árát

A Brent olaj ára négyéves csúcsra emelkedett, miután az Axios arról számolt be, hogy Donald Trump amerikai elnök tájékoztatást kapott az iráni fellépés új katonai lehetőségeiről, ami a közel-keleti helyzet újabb eszkalációjának lehetőségét jelzi. A Hormuzi-szoros lezárása érezteti hatását. A globális irányadó ár 7,1%-kal emelkedett, és átlépte a hordónkénti 126 dollárt, ez a legmagasabb ár Oroszország 2022-es ukrajnai inváziója óta. Az Axios szerint az Egyesült Államok Központi Parancsnokságának vezetője, Brad Cooper admirális csütörtökön tájékoztatja Trumpot, jelezve, hogy komolyan fontolgatják a harci műveletek folytatását.

A Shalamar olajtanker az első, amely szállímányával áthajózhatott a Hormuzi-szoros amerikai blokádján. A szorost azóta ismét lezárták

Április eleje óta tűzszünet van érvényben, de a két fél tárgyalóinak találkozóra ösztönzésére irányuló közelmúltbeli erőfeszítések eddig kudarcot vallottak, az Egyesült Államok és Irán is fenntartja a létfontosságú Hormuzi-szoros blokádját. Az ameerikai Központi Parancsnokság hiperszonikus rakéták Közel-Keletre küldését kérte, ami azt jelentené, hogy az amerikai hadsereg első alkalommal vetne be ilyen fegyvereket.

A Hormuzi-szoros gyakorlatilag le van zárva a háború február végi kezdete óta, ami elfojtja a nyersolaj, a földgáz és az olajtermékek áramlását, és növeli az energiaárakat. A Brent júniusi szerződésének kereskedési volumene csekély, mivel a szerződés várhatóan a kereskedési nap végén jár le. Az aktívabb júliusi határidős ügyletek ára hordónként 114,70 dollárig emelkedett, ami 2022 júniusa óta a legmagasabb napi szint.

Az Egyesült Államok és Irán által a Hormuzi-szorosban elrendelt blokádok miatt a napi tranzitforgalom szinte nullára csökkent. A Nemzetközi Energiaügynökség a történelem legnagyobb kínálati sokkjának nevezte a közel-keleti konfliktust, a Vitol Group pedig szerint a piac körülbelül 1 milliárd hordó kínálati kieséssel néz szembe.

„A piac kezd rájönni, hogy a szoros forgalmát illetően semmilyen megoldásra nem jutunk” – mondta Karen Young, a Columbia Egyetem Globális Energiapolitikai Központjának vezető kutatója egy Bloomberg televíziós interjúban. „Az árnyomás csak fokozódig, amíg el nem érjük a kereslet jelentős visszaesését.”