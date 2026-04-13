Veszélyben a világ egyik legszebb szigete, amely pont a Hormuzi-szorosban található – fotók

Jön az űrháború, döbbenetes dologra készül Ukrajna

Történelmi szint közelében a forint az euróval szemben

Veszélyben a világ egyik legszebb szigete, amely pont a Hormuzi-szorosban található

1 órája
Olvasási idő: 5 perc
A Hormuz-sziget egy mindössze 42 négyzetkilométeres földdarab, amely 8 km-re található Irán partjaitól, a Hormuzi-szorosban. A sziget egy igazi geológiai csoda: az egész egy sókupola, amely a rárakódó sziklarétegeken keresztül emelkedett felfelé, és különleges vöröses színekben pompázik. Képeken a káprázatos helyszín, ahova most szinte lehetetlen az eljutás.
A stratégiailag kritikus Hormuzi-szoros kellős közepén található a világ egyik legszebb szigete, varázslatos, szivárványszínű talajjal, vörös homokkal és sóbarlangokkal. A Hormuz-sziget legmagasabb pontja 186 méter, a forróság és a csapadék hiánya miatt pedig többnyire kopár, míg a talaja és a vize egyaránt sós. A mindezek ellenére is lélegzetelállítóan csodálatos helyszín, az évek során számos bátor utazó figyelmét felkeltette – de még mindig viszonylag ismeretlen. 

A Hormuz-sziget Fotó: Getty Images/Jean-Philippe Tournut

A könnycsepp alakú Hormuz-sziget szürreális tájakat kínál

„Olyan, mintha egy másik bolygó lenne”– írta egy turista blogjában a szigetről, amely gyalog akár egy nap alatt is könnyedén bejárható. Állandó lakói a halászok és azok, akik a sziget kősóját és okkervörös talaját bányásszák. A Hormuz-sziget rendkívül száraz, nincs friss víz, nincs növényzet, és nyáron rendkívül meleg van. A friss vizet Iránból, a szárazföldről vezetékekkel juttatják át a szigetre.

Stratégiai fekvése miatt évszázadokon át kereskedelmi központ volt, ma azonban a sziget látogatói nem a kereskedők, hanem a turisták.

Noha a háború kirobbanása óta, érthető módon, szinte nullára csökkent a turizmus.

A szigeten a legszembetűnőbb az okkervörös szín, amely a strandoktól a zord sziklákig mindenhol megtalálható:

A Hormuz-szigetről származó homokot festékekben, kozmetikumokban, kerámiacsempékben és az épületek külsejére is használják. Hormozgan tartományban az ott élők még egy tomsi nevű kenyeret is sütnek a vas-oxidban gazdag vörös talajból. A szigeten található egy ún. Turtles Cliff (magyarul: Teknős-szikla) is, amely az ország egyik legfontosabb élőhelye a tengeri teknősök számára. A terület számtalan teknős otthona, akik tavasszal és nyáron látogatnak ide tojást rakni.

A Hormuz-szigetre viszonylag nehéz eljutni, csupán Bandar Abbasból vagy a közeli Qeshm-szigetről közelíthető meg komppal, és – egyelőre, még a törékeny békemegállapodás ellenére is – érintetlen maradt.

 

 

