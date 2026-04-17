Milliárdok érkeznek Kijevbe – Európa egyszerűen átutalja az orosz vagyon hozamát

Az átutalt összeg hozamként csaknem egymilliárd dollárnak, azaz hozzávetőlegesen 310 milliárd forintnak felel meg. Szerhij Marcsenko pénzügyminiszter szerint a forrást Ukrajna biztonsági és védelmi szektorának sürgős szükségleteire fordítják.

A befagyasztott orosz vagyon hozamából utalt át jelentős összeget az Egyesült Királyság Ukrajnának (illusztráció)

A befagyasztott vagyon hozamával zsonglőrködik a G7

Az összeg az Egyesült Királyságtól a G7-ek Ukrajnát támogató Extraordinary Revenue Acceleration (ERA) kezdeményezése egyik részlete. Az ERA egy szélesebb körű megállapodás, amelynek keretében az Egyesült Királyság összesen 2,26 milliárd fonttal támogatja Kijevet védelmi célokra.

Ukrajna korábban már két részletben összesen 1,5 milliárd fontot kapott 2025 márciusában és áprilisában.

– írja a Világgazdaság.

A G7-ek ERA kezdeményezése egy 50 milliárd dolláros hitelprogram: ennek keretében a befagyasztott orosz állami vagyon hozamait használják fel Ukrajna finanszírozására és a hitelek visszafizetésére.

Oroszország 2022-es teljes körű inváziója óta a G7-országok mintegy 300 milliárd dollárnyi orosz állami vagyont fagyasztottak be.

Moszkva ugyanakkor nem hagyja reakció nélkül ezeket a lépéseket. Az orosz központi bank hatásköri túllépéssel, valamint az uniós jog és eljárások megsértésével vádolta meg az Európai Tanácsot abban a keresetében, amelyben az orosz kintlévőségek befagyasztását támadta meg az EU Bíróságán. Moszkva 201 milliárd eurót követel a befagyasztott vagyonért.