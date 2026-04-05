Így lesz pazarlásmentes a húsvéti asztal – hasznos tippek

A húsvét a tavasz érkezésével együtt a közös étkezések, a vendégvárás és a hagyományos fogások időszaka is. Az ünnepi asztalról ilyenkor nem hiányozhatnak a különféle sütemények, a sonka, a főtt tojás és a fonott kalács sem. A bőséges készülődés azonban gyakran együtt jár azzal is, hogy több étel készül, mint amennyit végül elfogyaszt a család. A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) Maradék nélkül programja felhívja a figyelmet arra, hogy egy kis előrelátással a húsvéti ünneplés egyszerre lehet hagyománytisztelő, élelmiszer-biztonsági szempontból tudatos és pazarlásmentes.

Húsvét pazarlás nélkül

Fotó: DUSAN ZIDAR / Shutterstock

Húsvéti menü és a megmaradó fogások

Érdemes átgondolni a konyhai készleteket az ünnepi készülődéshez. Praktikus lehet átnézni és részben kiüríteni a hűtőt és a fagyasztórekeszt is, hogy a húsvéti menünek és a megmaradó fogásoknak legyen elegendő hely. A fagyasztóban tárolt alapanyagok egy részét az ünnepi menü elkészítéséhez is felhasználhatjuk: a korábban lefagyasztott darált hús például kiváló alapja lehet a fasírtnak, a mirelit zöldségek pedig egy klasszikus francia saláta hozzávalói lehetnek.

A húsvéti vendégvárás egyik legnagyobb kihívása sok családban a bizonytalan létszámú vendégsereg. Éppen ezért jó megoldás, ha a gyorsabban romló, habos vagy krémes sütemények mellett hosszan eltartható, száraz süteményekkel is készülünk. A linzer, a pogácsa, a sajtos ropogós vagy a hókifli nagyobb mennyiségben is elkészíthető, az asztalon is tovább eltartható, sőt az ünnep utáni hetekben is elfogyasztható. Ezek a sütemények akár fagyasztással is tartósíthatók, így később is felhasználhatók.

A hagyományos húsvéti fogások, például a sonka, a sonkatekercs, a főtt tojás, a tojássaláta, a különféle sült húsok vagy a habos-krémes sütemények, kifejezetten gyorsan romló ételek, ezért élelmiszer-biztonsági szempontból fokozott figyelmet igényelnek. Érdemes ezekből egyszerre csak kisebb adagokat kitenni az asztalra, és ha elfogytak, a hűtőből pótolni őket. A biztonságos tárolás az ünnepi időszakban különösen fontos: a hűtőszekrény ideális hőmérséklete 0 és 4°C között van és arra is figyelni kell, hogy a romlandó ételek ne maradjanak két óránál hosszabb ideig szobahőmérsékleten.