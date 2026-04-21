Most már hivatalos: az iráni háború elhozta a történelem legnagyobb energiaválságát

A közel-keleti háború megbénította a tengeri forgalmat a Hormuzi-szorosban, amelyen keresztül a globális tengeri olaj- és cseppfolyósítottgáz-szállítás mintegy ötöde halad át. A helyzet ráadásul Oroszország és Ukrajna közötti háború hatásait is súlyosbította, amely már korábban is elvágta az orosz gázellátást Európába – számolt be róla a Reuters. Az IEA-vezetője figyelmeztetett: ha a válság tovább mélyül, egyetlen ország sem kerülheti el a következményeket.

Az IEA kimondta, amitől mindenki félt: elérkezett minden idők egyik legsúlyosabb energiaválsága

A február 28-án kirobbant iráni háború kezdete óta a Hormuzi-szorost gyakorlatilag lezárták, a blokád, valamint a térség olaj- és gázinfrastruktúráját érő iráni támadások pedig jelentős áremelkedést váltottak ki a nemzetközi energiapia­cokon. Fatih Birol, a Nemzetközi Energiaügynökség (IEA) ügyvezető igazgatója a hónap elején azt nyilatkozta, hogy a globális energiapiacok jelenlegi helyzetét rosszabbnak tartja, mint az 1973-as, 1979-es és 2022-es korábbi válságokat együttvéve. Elmondta, hogy míg a hetvenes évek olajválságai során egyenként mintegy napi 5 millió hordónyi kínálat esett ki, addig

jelenleg napi 11 millió hordó olaj tűnik el a piacról.

Március közepén az IEA beleegyezett, hogy a tagállamok rekordmennyiségű, 400 millió hordó olajat szabadítsanak fel stratégiai készleteiből, hogy megküzdjenek az amerikai-izraeli háború okozta olajárak emelkedésével. Ez az intézkedés az ügynökség több mint 50 éves történetének eddigi legnagyobb tartalékfelhasználása.

Stratégiai szükségszerűség egy új olajvezeték építése

A válság hatására az Nemzetközi Energiaügynökség egy új energetikai infrastruktúra kiépítését is szorgalmazza Irak és Törökország között, amely hozzájárulhatna a Hormuzi-szoroson átvezető kereskedelmi útvonal részbeni kiváltásához. Az új olajvezeték az Irak déli részén található bászrai olajmezőket kötné össze a törökországi Ceyhanban működő terminállal. Az IEA szerint a Bászra-Ceyhan csővezeték már nem egyszerű infrastrukturális projekt, hanem stratégiai szükségszerűség mind Irak, mind Törökország számára, és létfontosságú ellátásbiztonsági eszköz az európai piacok esetében.