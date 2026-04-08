Aranykonvojbotrány: WC-ben hamisították a papírokat?

95-ös benzin piaci ár: 682,1 Ft, védett ár: 595 Ft, eltérés: -87,1 Ft / Gázolaj piaci ár: 790,2 Ft, védett ár: 615 Ft, eltérés: -175,2 Ft

Kellemes meglepetés: többet költenek a magyarok, de így is padlón maradt az infláció

A február végén kirobbant iráni háború és az egekbe szökő olajárak ellenére a hazai infláció márciusban is a padlón maradt. A Központi Statisztikai Hivatal és a Nemzetgazdasági Minisztérium közlésiből kiderül, hogyan sikerült megvédeni a magyar családokat a drágulástól egy olyan időszakban, amikor a kiskereskedelmi forgalom is jelentős bővülésnek indult. Mutatjuk az inflációs számokat, amik bizonyítják a kormányzati intézkedések hatékonyságát.
A nemzetközi geopolitikai válságok és az elhibázott nyugati szankciós politika dacára a magyar gazdaság továbbra is rendkívül ellenállónak bizonyul. Sokan arra számítottak, hogy a február végén kitört iráni háború, a Hormuzi-szoros lezárása és a megugró energiaárak azonnal felpörgetik a hazai inflációt, de a valóság alaposan rácáfolt a pesszimista várakozásokra. A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) szerda reggeli adatközlése szerint márciusban a fogyasztói árak az előző év azonos időszakához képest csupán 1,8 százalékkal emelkedtek. Ezzel zsinórban a második olyan hónapot zártuk, amikor a pénzromlás üteme a 2 százalékos határ alatt maradt. Ez az eredmény különösen annak fényében figyelemre méltó, hogy a maginfláció is rendkívül alacsony, 1,9 százalékos szinten stabilizálódott, ami azt jelzi: nincs érdemi, belső árnyomás a magyar gazdaságban.

Minimálisan növekedtek a fogyasztói árak, az infláció letörése sikeres. / Fotó: Stock-Asso / Shutterstock
Minimálisan növekedtek a fogyasztói árak, az infláció letörése sikeres. / Fotó: Stock-Asso / Shutterstock

Működnek a kormányzati fékek, csökkent az infláció

A stabilizáció nem a véletlen műve. A Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM) közleménye rámutatott, hogy a kormány tudatosan és határozottan avatkozott be a folyamatokba a családok védelme érdekében. A siker egyik legfontosabb eszköze az árréscsökkentés meghosszabbítása és kiterjesztése volt.

A Kormány a magyar családok és a nyugdíjasok védelme érdekében folytatja a harcot az áremelésekkel szemben. Ennek egyik legfontosabb eszköze a kiterjesztett és meghosszabbított árréscsökkentés, amely tartós és érdemi árcsökkenést eredményezett

– hangsúlyozta a szaktárca.

Az adatok önmagukért beszélnek: 

  • a hidegélelmiszerek ára (a vendéglátási szolgáltatások nélkül) 2025 azonos időszakához képest 3,2 százalékkal csökkent.
  •  A 2025. márciusában intézkedés alá vont termékkategóriák esetében 24,1 százalékos, 
  • míg a decemberben bevont újabb tizenhárom élelmiszernél átlagosan 21,7 százalékos árcsökkenés ment végbe. 
  • A drogériai termékeknél a mérséklődés megközelítette a harminc százalékot.

A minisztérium közleménye kiemelte, hogy mindez éles kontrasztban áll az ellenzéki törekvésekkel:

A Tisza Párt leválasztaná Magyarországot az olcsó orosz energiáról, kivezetné a védett benzinárakat, az árréscsökkentést és a multik különadóját, megszüntetné a rezsicsökkentést.

A kormány ezzel szemben az ukrán olajblokáddal dacolva is fenntartja a védett üzemanyagárakat (595 forintos benzin és 615 forintos gázolaj), ami elengedhetetlen volt az infláció alacsonyan tartásához a háborús helyzetben.

Többet vásárolnak a magyarok

Ami gazdaságpolitikai szempontból az egyik legnagyobb fegyvertény: az infláció úgy maradt alacsony, hogy közben a fogyasztás érezhetően felpörgött. Az NGM egy másik közleményében arról tájékoztatott, hogy februárban a kiskereskedelmi forgalom volumene 3,8 százalékkal bővült az előző év azonos időszakához képest. Országos szinten a forgalom megközelítette az 1500 milliárd forintot.

Ezt a lendületet a kormányzat célzott intézkedései alapozták meg.

A béremelő, adó- és árcsökkentő kormányzati intézkedések, valamint a 13. és 14. havi nyugdíj kifizetése februárban tovább élénkítette a fogyasztást

– áll az NGM tájékoztatójában.

A tizenegy százalékos minimálbér-emelés, a 40 év alatti kétgyermekes anyák szja-mentessége és a családi adókedvezmények megduplázása mind azt a célt szolgálták, hogy a családok több pénzből, biztonságosabban és kedvezőbb áron tudjanak vásárolni a boltokban.

 

Országgyűlési választás2026. április 12. Minden hír a választásról