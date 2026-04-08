Kellemes meglepetés: többet költenek a magyarok, de így is padlón maradt az infláció

A nemzetközi geopolitikai válságok és az elhibázott nyugati szankciós politika dacára a magyar gazdaság továbbra is rendkívül ellenállónak bizonyul. Sokan arra számítottak, hogy a február végén kitört iráni háború, a Hormuzi-szoros lezárása és a megugró energiaárak azonnal felpörgetik a hazai inflációt, de a valóság alaposan rácáfolt a pesszimista várakozásokra. A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) szerda reggeli adatközlése szerint márciusban a fogyasztói árak az előző év azonos időszakához képest csupán 1,8 százalékkal emelkedtek. Ezzel zsinórban a második olyan hónapot zártuk, amikor a pénzromlás üteme a 2 százalékos határ alatt maradt. Ez az eredmény különösen annak fényében figyelemre méltó, hogy a maginfláció is rendkívül alacsony, 1,9 százalékos szinten stabilizálódott, ami azt jelzi: nincs érdemi, belső árnyomás a magyar gazdaságban.

Minimálisan növekedtek a fogyasztói árak, az infláció letörése sikeres. / Fotó: Stock-Asso / Shutterstock

Működnek a kormányzati fékek, csökkent az infláció

A stabilizáció nem a véletlen műve. A Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM) közleménye rámutatott, hogy a kormány tudatosan és határozottan avatkozott be a folyamatokba a családok védelme érdekében. A siker egyik legfontosabb eszköze az árréscsökkentés meghosszabbítása és kiterjesztése volt.

A Kormány a magyar családok és a nyugdíjasok védelme érdekében folytatja a harcot az áremelésekkel szemben. Ennek egyik legfontosabb eszköze a kiterjesztett és meghosszabbított árréscsökkentés, amely tartós és érdemi árcsökkenést eredményezett

– hangsúlyozta a szaktárca.

Az adatok önmagukért beszélnek:

a hidegélelmiszerek ára (a vendéglátási szolgáltatások nélkül) 2025 azonos időszakához képest 3,2 százalékkal csökkent.

A 2025. márciusában intézkedés alá vont termékkategóriák esetében 24,1 százalékos,

míg a decemberben bevont újabb tizenhárom élelmiszernél átlagosan 21,7 százalékos árcsökkenés ment végbe.

A drogériai termékeknél a mérséklődés megközelítette a harminc százalékot.

A minisztérium közleménye kiemelte, hogy mindez éles kontrasztban áll az ellenzéki törekvésekkel:

A Tisza Párt leválasztaná Magyarországot az olcsó orosz energiáról, kivezetné a védett benzinárakat, az árréscsökkentést és a multik különadóját, megszüntetné a rezsicsökkentést.

A kormány ezzel szemben az ukrán olajblokáddal dacolva is fenntartja a védett üzemanyagárakat (595 forintos benzin és 615 forintos gázolaj), ami elengedhetetlen volt az infláció alacsonyan tartásához a háborús helyzetben.