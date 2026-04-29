Belső törésvonalak a leendő Tisza-kormányban: már az indulás előtt recseg-ropog a rendszer

Időzített bomba ketyeg a Föld körül: 3 nap alatt jöhet a teljes összeomlás

Üzent a NAV az szja-bevallás kapcsán, több mint kétszázezer adózót érint

Mostantól újabb videó segíti az szja-bevallási tervezetek kiegészítését. A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) ezúttal az ingatlan bérbeadásából, valamint az ingatlan értékesítéséből származó jövedelem bevallását mutatja be lépésről lépésre, a kérdés-felelet alapú kitöltési mód használatával.
Link másolása
Vágólapra másolva!
A NAV által kiadott tájékoztatás szerint az ingatlanbérbeadáshoz kapcsolódó szja-bevallási feladatok elvégzését a kérdés-felelet mód segítheti, amivel könnyebbé válik eligazodni a bevallás kitöltésében. Az intuitív felület lényege, hogy nem a bevallási sorok között kell keresgélni: a rendszer egyszerű és közérthető kérdéseket tesz fel, majd a megadott válaszokból kiszámolja a jövedelmet és a fizetendő adót. Ez különösen fontos az ingatlanügyletek esetében.

A NAV videós segítséget készített az ingatlan bérbeadásából származó jövedelem bevallásához (illusztráció)
Mintegy kétszázezer adózónak van dolga ingatlanának bérbeadása után

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) idén is 5,6 millió magánszemélynek készítette el az szja-bevallási tervezetét, de bizonyos jövedelmekről – például a magánszemélyek közötti lakásbérbeadásról – nem áll az adóhivatal rendelkezésére teljes körű adat. 

Azoknak, akik ilyen bevételt szereztek, mindenképpen ki kell egészíteniük a tervezetet

– hívja fel a figyelmet a NAV.

A korábbi évek adatai szerint több mint kétszázezer adózót érint ez a kötelezettség: sokan adnak ki lakást magánszemélyeknek, illetve értékesítenek ingatlant úgy, hogy abból jövedelmük keletkezik.

Számukra a kérdés-felelet mód gyors és megbízható megoldást kínál, az új videó pedig még könnyebbé teszi a használatát azzal, hogy kattintásonként mutatja be a teljes folyamatot. A NAV célja továbbra is az, hogy a magánszemélyek egyszerűen, gyorsan és magabiztosan el tudják készíteni bevallásukat.

Az adóhatóság által közzétett videó az alábbi videós beágyazásban megtekinthető:

 

