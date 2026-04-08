Ingatlanbefektetés lottónyereményből: fent is kell tudni tartani

Ha ezen a héten sem viszik el, tovább emelkedhet a jelenleg 6,5 milliárd forintos lottó-főnyeremény. Ebbből gyakorlatilag bármely önállóan eladó ingatlan megvehető lenne, ám ekkora nyereményt nem biztos, hogy kizárólag ingatlanba fektetne valaki vagy csupán egyet venne meg belőle.

Az elérhető legdrágább ingatlan az acsai kastély 4,7 milliárd forintért, ám minden hasonló árkategóriájúra igaz, hogy olyannak érdemes megvennie, aki képes fenntartani és jól hasznosítani

Ingatlan: érdemes szűkíteni a keresési találatokat

Az ingatlanoknál maradva Balogh László, az ingatlan.com vezető gazdasági szakértője lapunk megkeresésére azzal kezdte, érdemes a keresési találatokat is szűkíteni, elírás is akadhat köztük, úgy, hogy erre amúgy figyelmeztetik is a hirdetőket. Az elérhető legdrágább lakóingatlan az acsai kastély 4,7 milliárd forintért (12 millió euró), és még maradna is a nyereményből, 3-3,5 milliárd forintért pedig panorámás budai villák is kaphatóak, ha csupán a legnagyobbakat nézzük, ám a szakértő figyelmeztetett: nem biztos, hogy csak ingatlanba fektet valaki, vagy amit megvásárol, kizárólag saját céljára tenné és az sem biztos, hogy csupán egyetlenegy ingatlant érdemes venni. Ugyanis a drága ingatlanok fenntartása sem épp olcsó, az acsai kastély villanyszámlája hat-nyolcszázezer forint lenne havonként, ha nem lenne napelemparkja. A havi gázszámla 6-8 millió forint lenne, ha azzal fűtenék, fával viszont a fűtésszámla „csak” havi kétmillió forint, ha pedig nincs miből kitermelni a fenntartást, a luxusingatlan inkább viszi a pénzt.

Sok esetben üzleti célból vesznek ilyeneket (egy kastély például akár panzióként is működhet), ha pedig valaki az értéknövekedésre hajt, valóban megvehet akár teljes utcákat vagy települést is egy ekkora nyereményből, bár a realitás megint árnyaltabb. Balogh László azt mondta, nem feltétlenül kész ingatlanban érdemes gondolkodni, érdemes lehet lakásépítésbe fogni – e szavak időzítése aligha véletlen, hiszen a keresleti adatok azt mutatják, az újépítésű lakások iránt nőtt a kereslet, főleg úgy, hogy a kínálatban már ott vannak azok is, amelyek megvehetők Otthon starttal. Ekkora pénzösszegből társasházi projektek is megvalósíthatók.