Most érkezett: új munkaszüneti nap jöhet a nyár közepén Magyarországon?

Döbbenet: a világ egyik legnagyobb autógyártója is belép a Forma-1-be

Csodájára járhatunk majd annak, ami a szomszédban épül – 50 milliárd eurós történelmi beruházást jelentettek be

Horvátország történetének legnagyobb beruházását tervezik a Sziszek-Monoszló megyei Topusko térségében, ahol mesterségesintelligencia-fejlesztési és innovációs központot építenek mintegy 50 milliárd euróért - írta a Jutarnji List című horvát napilap kedden, amely beszámolója szerint betekinthetett a Pantheon-projektbe és látványterveket is közölt. A létesítmény Európa egyik legnagyobb mesterségesintelligencia-infrastruktúrája lehet.
A Pantheon-projektben egy adatközpont és technológiai kampusz létrehozását tervezik: a létesítmény Európa egyik legnagyobb mesterségesintelligencia-infrastruktúrája lehet, és messze a legnagyobb beruházásnak számítana Horvátország történetében – hangsúlyozta a lap. 

mesterséges intelligencia
A Pantheon-projekt létesítménye Európa egyik legnagyobb mesterségesintelligencia-infrastruktúrája lehet (illusztráció)
Fotó: TUMEGGY/SCIENCE PHOTO LIBRARY / MTT

Akár hatezer új munkahely is kapcsolódhat a mesterségesintelligencia-létesítményhez

A projekt horvát vezetője Jako Andabak vállalkozó, a műszaki tervezésért pedig a zágrábi születésű Mislav Crnogorac mérnök felel, aki korábban több nemzetközi technológiai vállalatnál, köztük az Amazon Web Servicesnél dolgozott adatközpont-projektek fejlesztésén. A tájékoztatás szerint a beruházás több lépcsőben valósulhat meg: egy olyan adatközpont-komplexum jöhet létre, amely 

  • a mesterséges intelligenciához kapcsolódó kutatási, valamint
  • fejlesztési és számítási kapacitásokat szolgálja ki. 

A projekt a globálisan gyorsan bővülő MI-infrastruktúra-piacra épül, ahol az elmúlt években rekordösszegű befektetések indultak – mutatott rá a lap. A Jutarnji List szerint a létesítmény jelentős gazdasági hatással járhat a térségben: 

az építkezés idején több ezer munkahely jöhet létre, az üzemelés során pedig mintegy másfél ezer szakember dolgozhat a központban. A fejlesztők számításai szerint a közvetett hatásokkal együtt hatezer új állás is létrejöhet. 

A lap emlékeztetett arra is, hogy a beruházás helyszínéért több közép- és kelet-európai ország is versenyben volt, a fejlesztők azonban végül Horvátországot választották. A döntésben szerepet játszott az ország európai uniós és NATO-tagsága, a régió stabilitása, valamint a képzett műszaki munkaerő elérhetősége – írták. 

A tervezett létesítményről a horvát lapok közöltek látványterveket:

A következő években indulhat az építkezés

A tervek szerint az építkezés a következő években indulhat el, az első egységek pedig az évtized végére kezdhetik el működésüket. A beruházás megvalósítása nemcsak Horvátország, hanem a közép- és kelet-európai térség egyik legjelentősebb technológiai fejlesztése lehet – írta a Jutarnji List. 

A Vecernji List című horvát napilap szintén beszámolt a beruházásról, és azt írta, hogy a Pantheon néven ismert adatközpont-projektet Jako Andabak amerikai intézményi befektetőkkel partnerségben fejleszti. A lap közölte azt is, hogy a beruházást a Dubrovnikban kedden kezdődött, kétnapos Három Tenger Kezdeményezés csúcstalálkozójának szerdai üzleti fórumán is bemutathatják.

 

