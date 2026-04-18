Óvatos ünnepet jelenthet a hormuzi nyitás Európának – érdemes figyelni a következő napok hajóforgalmát

Irán valamennyi kereskedelmi hajó számára megnyitotta pénteken a Hormuzi-szorost, reakcióként a libanoni-izraeli, tíznapos tűzszünetre, mely alapján Izrael felfüggeszti a csapásokat az ország ellen. A hírre brutális csökkenéssel reagáltak az olajárak, a forint négyéves csúcsra erősödött az euróval szemben. A nyitás ugyanakkor nem volt kölcsönös amerikai oldalról, legalábbis cikkünk készítésének pillanatáig, mert Washington nem oldotta fel a Perzsa-öböl iráni kikötőinek blokádját, ezzel akadályoza mintegy 153 millió hordó kőolaj piacra jutását onnan. Európa pedig elsősorban nem a szállítmányok közvetlen elérhetősége miatt, hanem amiatt juthat némi levegőhöz, hogy a remények szerint meginduló hajóforgalom némileg alacsonyabb szintre rendezi be az energiaárakat.

Irán átmenetileg megnyitotta a Hormuzi-szorost

Koordinált útvonalat jelent törékeny hormuzi nyitás

Teheráni közlés szerint „koordinált útvonalon”, de valamennyi kereskedelmi hajó forgalma megindulhat a Hormuzi-szorosban, miközben az amerikai erők fenntartják az iráni kikötők blokádját. A fejlemény igen jelentős mérföldkőnek tekinthető az iráni konfliktus rendezése felé, gazdasági hatásai pedig azonnal megnyilvánultak a 10 százalékos olajár-esésben, a forint erődösésében, és a nagyjából a bejelentéssel egyidőben nyíló New York-i tőzsde hangulatában.

Miként az Origón bemutattuk, a megkönnyebbülés indokolt, de az örömnél még nem indokolt a teljes eufória, különösen európai ország lakosaként. A közvetlen piaci reakciókon túl is könnyebbséget jelent a szoros nyitása, különösen, ha Irán azt a kilenc nap múlva lejáró tűzszünet után is fenntartja, ám a teheráni bejelentés és annak gyakorlati megvalósulása tulajdonképpen nagyon illékonnyá válhat.

A hormuzi nyitás nagyon törékeny, és nem lehet elégszer hangsúlyozni, hogy ideiglenes. Ám az energiaválság nagyságát mutatják a piaci reakciók, melyek azonnaliak és jelentősek voltak, mintha Irán és az Egyesült Államok tartós tűzszünetet vagy esetleg békeszerződést kötött volna.

Az iráni háború és a szoros zárásának hatásait az egész világ megérezte – például Európában március első feléig az energiaárak átlagosan nagyjából 50 százalékos mértékben emelkedtek, Ázsia pedig már hetek óta hiánnyal néz szembe –, így a piaci reakciók is némileg érthetők.