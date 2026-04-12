Trumpnak elege lett: hadihajókkal veszi blokád alá a Hormuzi-szoros forgalmát

Trump elnök a bejegyzésében arról írt, hogy az iszlámábádi találkozó az Egyesült Államok és Irán delegációja között „jól zajlott, és a legtöbb kérdésben megállapodás született”, ugyanakkor hozzátette, hogy a felek nem jutottak egyezségre az iráni nukleáris program kérdésében, melyhez Teherán ragaszkodik. Az általa bejelentett tengerészeti blokád ugyanakkor új eszköz a nyomásgyakorlásban, mely ugyan láthatóan Iránt akarja megfosztani az illegális bevételektől, de új módon gyakorolhat hatást a Perzsa-öböl energiaszállítására.

Donald Trump amerikai elnök bejelentette az iráni Hormuzi-szoros haditengerészeti blokádját

Irán fegyveréhez nyúl Trump: jöhet a haditengerészeti blokád Hormuznál

„Azonnali hatállyal az amerikai haditengerészet, a világ legjobbja, megkezdi minden olyan hajó blokád alá vonását, amely megpróbál belépni vagy kilépni a Hormuzi-szorosból” – jelentette ki közösségi oldalán Donald Trump, aki határozottan ellenzi, hogy Irán díjat szedjen a hajóktól a szoroson való áthaladásért. Ez tehát a hajóforgalomra, és nem a szoros zárására vonatkozó bejelentés.

Utasítást adtam továbbá haditengerészetünknek, hogy kutasson fel és tartóztasson fel minden olyan hajót a nemzetközi vizeken, amely vámot fizetett Iránnak. Senki sem hajózhat biztonságban a nyílt tengeren, miután illegális díjat fizetett”

– tette hozzá.

Egyelőre nem világos, Trump milyen következményekkel sújtaná azokat a hajókat illetve üzemeltetőiket, melyek átkelési pénzt fizettek Iránnak. Az Irán által beszedett díjak körül nehéz a tisztánlátás, mivel

Teherán a saját jogrendszere alapján törvényessé tette a díjak beszedését,

ám ennek kapcsán egyrészt nemzetközi jogi aggályok merülnek fel,

másrészt a jelek szerint Irán a háború kitörése után vastag összegekkel, különalkuk formájában szedett sápot a Hormuzi-szoroson mégis áthaladó hajók után.

Kérdés ugyanakkor, hogy ha az amerikai hadihajók mostantól feltartóztatják a kvázi védelmi pénzt megfizető hajókat, az hogyan érinti majd az öböl térségéből induló energiaszállítmányokat.

Azt is érdemes ugyanakkor hozzátenni, hogy az amerikai hadihajók akár az iráni olajszállítmányokat is blokkolhatják mostantól, amely viszont nagyon komoly pénzügyi csapás lenne az iszlám ország bevételeire.

Irán kőolajexportja békeidőben nagyjából 1 millió hordó kőolaj mennyiséget jelent, az azért főként az ázsiai vevőktől kapott bevétel Teherán alapvető pénzügyi támaszát jelenti.

Bár Trump most tett bejelentésének hatásait még nem lehet látni, elemzők szerint egy, Irán által fenntartott blokád önmagában 1 dollárral növeli a hordónkénti olajárat.