Trumpnak elege lett: hadihajókkal veszi blokád alá a Hormuzi-szoros forgalmát

Trump elnök a bejegyzésében arról írt, hogy az iszlámábádi találkozó az Egyesült Államok és Irán delegációja között „jól zajlott, és a legtöbb kérdésben megállapodás született”, ugyanakkor hozzátette, hogy a felek nem jutottak egyezségre az iráni nukleáris program kérdésében, melyhez Teherán ragaszkodik. Az általa bejelentett tengerészeti blokád ugyanakkor új eszköz a nyomásgyakorlásban, mely ugyan láthatóan Iránt akarja megfosztani az illegális bevételektől, de új módon gyakorolhat hatást a Perzsa-öböl energiaszállítására.
Irán fegyveréhez nyúl Trump: jöhet a haditengerészeti blokád Hormuznál
„Azonnali hatállyal az amerikai haditengerészet, a világ legjobbja, megkezdi minden olyan hajó blokád alá vonását, amely megpróbál belépni vagy kilépni a Hormuzi-szorosból” – jelentette ki közösségi oldalán Donald Trump, aki határozottan ellenzi, hogy Irán díjat szedjen a hajóktól a szoroson való áthaladásért. Ez tehát a hajóforgalomra, és nem a szoros zárására vonatkozó bejelentés.
Utasítást adtam továbbá haditengerészetünknek, hogy kutasson fel és tartóztasson fel minden olyan hajót a nemzetközi vizeken, amely vámot fizetett Iránnak. Senki sem hajózhat biztonságban a nyílt tengeren, miután illegális díjat fizetett”
– tette hozzá.
Egyelőre nem világos, Trump milyen következményekkel sújtaná azokat a hajókat illetve üzemeltetőiket, melyek átkelési pénzt fizettek Iránnak. Az Irán által beszedett díjak körül nehéz a tisztánlátás, mivel
- Teherán a saját jogrendszere alapján törvényessé tette a díjak beszedését,
- ám ennek kapcsán egyrészt nemzetközi jogi aggályok merülnek fel,
- másrészt a jelek szerint Irán a háború kitörése után vastag összegekkel, különalkuk formájában szedett sápot a Hormuzi-szoroson mégis áthaladó hajók után.
Kérdés ugyanakkor, hogy ha az amerikai hadihajók mostantól feltartóztatják a kvázi védelmi pénzt megfizető hajókat, az hogyan érinti majd az öböl térségéből induló energiaszállítmányokat.
Azt is érdemes ugyanakkor hozzátenni, hogy az amerikai hadihajók akár az iráni olajszállítmányokat is blokkolhatják mostantól, amely viszont nagyon komoly pénzügyi csapás lenne az iszlám ország bevételeire.
Irán kőolajexportja békeidőben nagyjából 1 millió hordó kőolaj mennyiséget jelent, az azért főként az ázsiai vevőktől kapott bevétel Teherán alapvető pénzügyi támaszát jelenti.
Bár Trump most tett bejelentésének hatásait még nem lehet látni, elemzők szerint egy, Irán által fenntartott blokád önmagában 1 dollárral növeli a hordónkénti olajárat.
Nagy a bizonytalanság a Hormuzi-szoros elaknásítása körül
Bonyolítja a helyzetet, hogy nemrég amerikai hadihajók érkeztek a térségbe azért, hogy aknamentesítsék a vízi útvonalat. Csakhogy Irán azt közölte: nem találják az állításuk szerint korábban telepített aknákat – ami egyékbént szintén lehet időhúzás éppúgy, mint valós információ, ami viszont nyugtalanító a hajózás biztonságára néve.
Trump elnök friss posztjában efölötti méltatlankodásának is hangot adott, felidézve, hogy a szerdán életbe lépett fegyvernyugvás kapcsán Irán vállalta, hogy biztosítja az áthaladást a Hormuzi-szoroson. Így fogalmazott:
Irán megígérte, hogy megnyitja a Hormuzi-szorosot, de tudatosan nem tette meg. Ez aggodalmat, zavart és szenvedést okozott sok embernek és országnak szerte a világon.
Az amerikai elnök szerint azért is zavaros Irán kommunikációja, mert az amerikai csapások lényegében szinte teljesen megsemmisítették az iráni haditengerészetet, így aknatelepítő hajóikat is, vagyis bizonytalan az is, egyáltalában végre tudták-e hajtani az állítólagos telepítéseket. Donald Trump azonban azt is jelezte: a kockázat nagy, a hajók nem sodorhatják magukat veszélybe, hogy esetleg elaknásított területre lépnek be.
Úgy tűnik tehát, az elnök mostani bejelentésének szintén az a célja, hogy kényszerítse Iránt a szoros biztonságos forgalmának garantálására.
Miként az Origón megírtuk, Irán komoly bevételt remél a hormuzi átkelésből befolyó pénzből, egy iráni közgazdász éves szinten 60 milliárd dollárra becsülte azt, amit Teherán állítólag az újjáépítésre fordít majd. Mint látható azonban, annak mind jogszerűsége, mind gyakorlati megvalósulása körül sok a kérdőjel.