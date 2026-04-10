Terrortámadás érte a szaúdi olajlétesítményeket – súlyosbodik az energiaválság

A szaúdi Kelet-Nyugat olajvezeték egyik szivattyúállomását érte a csapás - jelentette csütörtökön a szaúdi állami SPA hírügynökség az Energiaügyi Minisztérium hivatalos forrására hivatkozva. Ez a 1200 kilométer hosszú vezeték a Perzsa-öböl menti olajmezőktől szállítja a nyersolajat a Vörös-tengeren fekvő Yanbu exportterminálhoz. A szaúdiak az Iránnal zajló konfliktus óta főként ezen a vonalon exportálják az olajat, tekintve, hogy a Hormuzi-szoros az iráni támadások miatt gyakorlatilag használhatatlanná vált.

Továbbra is nagy a bizonytalanság a Hormuzi-szoros körül: a hajók áthaladását Irán feltételekhez köti és szigorúan ellenőrzi (illusztráció) Fotó: Unsplash

Újból emelkedik az olajár az iráni támadások hírére

Az ország termelési kapacitása napi körülbelül 600 000 hordóval csökkent az energetikai infrastruktúra elleni támadások miatt. Ez a szám a Bloomberg számításai szerint a királyság normál nyersolajexportjának nagyjából 10%-át teszi ki. Míg a Kelet-Nyugat vezeték szivattyúállomásának megrongálása miatt napi 700 ezer hordóval csökkent a szállítási kapacitás.

„A kelet-nyugati olajvezeték-áteresztőképességének csökkenése gyengítette Szaúd-Arábia Hormuzt megkerülő stratégiáját, és rávilágított a tartós ellátási kockázatokra” – mondta Mohith Velamala, a BloombergNEF globális olajelemzője. „Ez tovább bonyolítja a nyersolaj elérhetőségét Ázsiában.”

A támadások hírére a Brent nyersolaj határidős ára 96 ​​centtel, azaz 1 százalékkal emelkedett, így hordónként 96,88 dollár lett. A West Texas Intermediate határidős ára 78 centtel, azaz 0,80 százalékkal emelkedett, és hordónként 98,65 dolláron állt hajnalban.

Kanyarban a 200 dolláros olajár?

A konfliktus, amely február 28-án kezdődött, amikor az Egyesült Államok és Izrael légicsapásokat indított Irán ellen, gyakorlatilag elzárta az olaj- és gázszállítás kulcsfontosságú ütőerét – számolt be róla a Reuters. A háború kezdete óta eltelt közel hat hétben mintegy 50 infrastrukturális eszközt rongáltak meg az Öbölben drón- és rakétatámadások.

Szaúd-Arábia olajkitermelése már a támadás előtt is jelentősen visszaesett, de az újabb károk tovább súlyosbítják a globális olajellátási válságot.

Noha az Egyesült Államok kedden két hetes tűzszünetet kötött Iránnal, azzal a feltétellel, hogy Teherán ismét megnyitja a szorost a nemzetközi hajóforgalom előtt. Az Egyesült Arab Emírségek állami olajtársaságának vezérigazgatója, Sultan Ahmed Al Jaber azonban csütörtökön egyértelműen leszögezte: a szoros továbbra is lényegében zárva van. „Legyünk világosak: a Hormuzi-szoros nem nyitott. A hajók áthaladását korlátozzák, feltételekhez kötik és szigorúan ellenőrzik” – írta Al Jaber közösségi oldalán.