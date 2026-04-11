Leállhat az olajellátás egy nyugat-európai országban: teljes a káosz

Káoszt okoznak a megemelkedett üzemanyagárak Írországban. Írország átmenetileg az olajellátás megszakadásának kockázatával néz szembe, miután az üzemanyagárak emelkedése elleni tiltakozások megbénították a kulcsfontosságú közlekedési útvonalakat, és azzal fenyegetnek, hogy átterjednek Észak-Írországra is.
A meredeken emelkedő üzemanyagárak miatt tüntetések zajlanak Írországban. A demonstrációk már az üzemanyag-ellátást is veszélyeztetik. A főbb utak mentén lassan haladó konvojokkal, valamint jelentős kikötők és az ország egyetlen olajfinomítójának blokádjával járó demonstrációk az elmúlt napokban súlyosan korlátozták az üzemanyaghoz való hozzáférést. A tömeges tiltakozások fennakadásokat okoztak az ország útjain, többek között Dublin környékén, ahol olyan jeleneteket is látni lehetett, hogy emberek csomagjaikkal gyalogoltak az M50-es autópályán, hogy elérjék a dublini repülőtérről induló járatokat – adta hírül a Financial Times.

A megemelkedett üzemanyagárak miatt kialakult blokád Írországban . Fotó: Paul Faith / AFP
Írország teljesen elveszítheti olajellátását

Micheál Martin kormányfő pénteken az RTÉ televíziónak úgy nyilatkozott, hogy az ország a szakadék szélén áll, hogy eljuttassa az olajszállítmányokat, a globális olajellátási válság közepette. Ezzel a galwayi és limericki üzemanyag-elosztó telepek, valamint a corki Whitegate finomító blokádjára utalt. Arra a kérdésre, hogy fennáll-e a veszélye annak, hogy Írország teljesen elveszíti olajellátását, Martin így válaszolt: „Igen. Ez elfogadhatatlan, ésszerűtlen, és nehezen felfogható.”

A tiltakozások annak ellenére zajlanak, hogy az ír kormány március 25-én rendkívüli intézkedésként csökkentette a benzin és a gázolaj jövedéki adóját május végéig. Pénteken egy liter benzin átlagosan 2,12 euróba (mintegy 795 forint), míg egy liter dízel 2,41 euróba (csaknem 904 forint) került.

Az írországi demonstrációk a legsúlyosabbak Európában azóta, hogy február végén az Amerikai Egyesült Államok és Izrael háborút indítottak Irán ellen, ami meredek áremelkedést idézett elő a Brent nyersolaj piacán. 

Pénteken egy hordó Brent ára 96,36 dollár volt, 32 százalékkal haladja meg a február 27-i szintet.

A Fuels for Ireland iparági szövetség péntek arról számolt be, hogy ha a tiltakozások folytatódnak, akár 500 töltőállomás is üzemanyag nélkül maradhat a nap végére. Az országban nagyjából 2000 töltőállomás működik. 

Trucks and tractors block O'Connell Street in the centre of the city, as protests continue for a third day against the rising cost of fuel due to the Middle East crisis, in central Dublin on April 9, 2026.
Fuel protesters block the motorway outside Dundalk as protests continue for a third day against the rising cost of fuel due to the Middle East crisis across the country on April 9, 2026.
Az írországi tiltakozások a 2000-es brit üzemanyagadó elleni demonstrációk mintáját követik: akkor megakadályozták az üzemanyag elosztását, és súlyos benzin- és dízelhiányt okoztak – emlékeztetett cikkében a Világgazdaság.

Az északírek is tiltakoznak az üzemanyagárak miatt

Észak-Írországban – ahol egy liter benzin körülbelül 1,55 fontba (668 forint), egy liter dízel pedig 1,82 fontba (784 forint) kerül – az első tiltakozó megmozdulások a következő napokban várhatók. Egyes demonstrációk a Belfaston áthaladó fő Westlink autópályára, valamint a régió legforgalmasabb kompkikötőjére, a larne-i kikötőre összpontosíthatnak.

Az északír rendőrség közleményében jelezte, hogy  tudatában van a közösségi médiában megjelent bejegyzéseknek, amelyek Észak-Írország különböző pontjain a hétvégére és a jövő hétre tervezett tiltakozásokról szólnak, és folyamatosan értékeli a helyzetet. Hozzátették, hogy folyamatban van a rendőri reagálás előkészítése a közbiztonság biztosítására és a szélesebb közösséget érintő esetleges zavarok minimalizálására.

 

