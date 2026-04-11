Leállhat az olajellátás egy nyugat-európai országban: teljes a káosz

A meredeken emelkedő üzemanyagárak miatt tüntetések zajlanak Írországban. A demonstrációk már az üzemanyag-ellátást is veszélyeztetik. A főbb utak mentén lassan haladó konvojokkal, valamint jelentős kikötők és az ország egyetlen olajfinomítójának blokádjával járó demonstrációk az elmúlt napokban súlyosan korlátozták az üzemanyaghoz való hozzáférést. A tömeges tiltakozások fennakadásokat okoztak az ország útjain, többek között Dublin környékén, ahol olyan jeleneteket is látni lehetett, hogy emberek csomagjaikkal gyalogoltak az M50-es autópályán, hogy elérjék a dublini repülőtérről induló járatokat – adta hírül a Financial Times.
Írország teljesen elveszítheti olajellátását
Micheál Martin kormányfő pénteken az RTÉ televíziónak úgy nyilatkozott, hogy az ország a szakadék szélén áll, hogy eljuttassa az olajszállítmányokat, a globális olajellátási válság közepette. Ezzel a galwayi és limericki üzemanyag-elosztó telepek, valamint a corki Whitegate finomító blokádjára utalt. Arra a kérdésre, hogy fennáll-e a veszélye annak, hogy Írország teljesen elveszíti olajellátását, Martin így válaszolt: „Igen. Ez elfogadhatatlan, ésszerűtlen, és nehezen felfogható.”
A tiltakozások annak ellenére zajlanak, hogy az ír kormány március 25-én rendkívüli intézkedésként csökkentette a benzin és a gázolaj jövedéki adóját május végéig. Pénteken egy liter benzin átlagosan 2,12 euróba (mintegy 795 forint), míg egy liter dízel 2,41 euróba (csaknem 904 forint) került.
Az írországi demonstrációk a legsúlyosabbak Európában azóta, hogy február végén az Amerikai Egyesült Államok és Izrael háborút indítottak Irán ellen, ami meredek áremelkedést idézett elő a Brent nyersolaj piacán.
Pénteken egy hordó Brent ára 96,36 dollár volt, 32 százalékkal haladja meg a február 27-i szintet.
A Fuels for Ireland iparági szövetség péntek arról számolt be, hogy ha a tiltakozások folytatódnak, akár 500 töltőállomás is üzemanyag nélkül maradhat a nap végére. Az országban nagyjából 2000 töltőállomás működik.
Az írországi tiltakozások a 2000-es brit üzemanyagadó elleni demonstrációk mintáját követik: akkor megakadályozták az üzemanyag elosztását, és súlyos benzin- és dízelhiányt okoztak – emlékeztetett cikkében a Világgazdaság.
Az északírek is tiltakoznak az üzemanyagárak miatt
Észak-Írországban – ahol egy liter benzin körülbelül 1,55 fontba (668 forint), egy liter dízel pedig 1,82 fontba (784 forint) kerül – az első tiltakozó megmozdulások a következő napokban várhatók. Egyes demonstrációk a Belfaston áthaladó fő Westlink autópályára, valamint a régió legforgalmasabb kompkikötőjére, a larne-i kikötőre összpontosíthatnak.
Az északír rendőrség közleményében jelezte, hogy tudatában van a közösségi médiában megjelent bejegyzéseknek, amelyek Észak-Írország különböző pontjain a hétvégére és a jövő hétre tervezett tiltakozásokról szólnak, és folyamatosan értékeli a helyzetet. Hozzátették, hogy folyamatban van a rendőri reagálás előkészítése a közbiztonság biztosítására és a szélesebb közösséget érintő esetleges zavarok minimalizálására.